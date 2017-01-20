 В Украине не зафиксированы смерти и отравления "Боярышником", - Минздрав

В Минздраве не зафиксировали случаи отравления "Боярышником" и другими настойками лекарственных трав на спирту в Украине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины на запрос 112.ua.
"По состоянию на 19 января 2017 г. информация про случаи отравлений настойками лекарственных трав на спирту, в том числе с летальным исходом, в Государственный экспертный центр Минздрава не поступала", - говорится в документе.
Кроме того, согласно официальным документам, в Украине зарегистрированы 99 наименований настоек лекарственных трав на спирту.
Напомним, настойка "боярышника" получила известность из-за трагических событий в России в декабре 2016 г. В РФ от отравления настойкой умерло 76 человек. В России запретили продавать без рецепта "Настойку боярышника" и "Валокордин".
В Украине же большой резонанс вызвала продажа в Херсонской обл. российского лосьона "Боярышник". 18 января 2017 г. Госпотребслужба сняла с реализации лосьон.
1346 77
Российский лосьон "Боярышник" снят с продажи в Херсонской области, - Госпродпотребслужба(68)
Семья из 7 человек отравилась угарным газом в Харькове(21)
Нацполиция задержала две группы "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах, - начальник Департамента уголовного розыска Князев. ВИДЕО(4)
"Как-будто под боярышником", - белорусский комментатор о состоянии российского тренера на хоккейном матче. ВИДЕО(179)
Почему у Ющенко не получилось. Рассказ об одной неформальной встрече(0)
Отравление угарным газом во Львове: пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок(0)
Двое мальчиков умерли от отравления угарным газом в Херсонской области(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и чего спрашивается?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А что сучьи скоты из Херсонской области продают контрабандную бояру, за это их нужно за яй#ы вешать. Увы, в ватном Херсоне это сделать некому.
Ответить
Подумал: Ничего нового. Если б речь шла об украинских продуктах, то и писать было бы не о чем. Помню, как студиками мы по бедности бальзам "Вигор" пили за 9 грн. Великолепнейшая вещь! Это сейчас мы все больше коньяки да вискари глушим. Да и то во многом благодаря нашим афигезным законодателям. А так - ничего против настоек не имею.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
с тем, что глушила русня.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так русня же пила не настойки лекарственных трав, а какую-то хрень для ванн. Вот в чём прикол. От аптечных спиртовых настоек и у русни никто не отравился, я думаю.
Источник:http://censor.net.ua/n424208
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е. отравления были ?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить