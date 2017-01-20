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Все про:Минздрав (1251) отравление (781)

 В Украине не зафиксированы смерти и отравления "Боярышником", - Минздрав

Всего в Украине зарегистрированы 99 наименований настоек лекарственных трав на спирту.

В Минздраве не зафиксировали случаи отравления "Боярышником" и другими настойками лекарственных трав на спирту в Украине. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины на запрос 112.ua.

"По состоянию на 19 января 2017 г. информация про случаи отравлений настойками лекарственных трав на спирту, в том числе с летальным исходом, в Государственный экспертный центр Минздрава не поступала", - говорится в документе.

Кроме того, согласно официальным документам, в Украине зарегистрированы 99 наименований настоек лекарственных трав на спирту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун

Напомним, настойка "боярышника" получила известность из-за трагических событий в России в декабре 2016 г. В РФ от отравления настойкой умерло 76 человек. В России запретили продавать без рецепта "Настойку боярышника" и "Валокордин".

В Украине же большой резонанс вызвала продажа в Херсонской обл. российского лосьона "Боярышник". 18 января 2017 г. Госпотребслужба сняла с реализации лосьон.
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Они на обозревателе в таких случаях орут ,что хахлы отравились в харьковской области палёнкой. Но помалкивают ,что палёнка та была завезена от них.
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я важаю шо у нас впринципі не повинно бути ціеї мацкаляцької гидоти!
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Им не возможно отравиться. Травились не травой, а метанолом.
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Чому неможливо , якщо випити 5-л бутлю невпевнений що кожен виживе .
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Згоден. Тільки далеко не кожен в змозі стільки випити.
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ну не уважает хунта етот благороднейший из напитков.
и чего спрашивается?
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Русня ржот пацталом: тупые хохлы "Боярышник" в ванны льют. Типа этикетку прочитали, лохи. Во тупыыыыыееее!
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В новости речь идет о настойке боярышника, а не о средстве для очистки ванн под таким же названием. Такую гадость пить не придет в голову даже самому конченному нашему алкашу. А в паРаше ее принимали все, включая медсестру (за Иркутск говорю) и воспитательницу детсада.
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А ты думай. Новость еще раз почитай.
А что сучьи скоты из Херсонской области продают контрабандную бояру, за это их нужно за яй#ы вешать. Увы, в ватном Херсоне это сделать некому.
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Прочитал: "Напомним, настойка "боярышника" получила известность из-за трагических событий в России в декабре 2016 г."
Подумал: Ничего нового. Если б речь шла об украинских продуктах, то и писать было бы не о чем. Помню, как студиками мы по бедности бальзам "Вигор" пили за 9 грн. Великолепнейшая вещь! Это сейчас мы все больше коньяки да вискари глушим. Да и то во многом благодаря нашим афигезным законодателям. А так - ничего против настоек не имею.
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Ну, Вигор - это серьезная вещь. Очень качественная настойка и очень дешевая (была) - по сравнению с водкой. Я обычно, заходя в аптеку где-нибудь в райцентре (у меня вся жизнь в разъездах), делая задумчивое лицо, спрашивал: а что вы посоветуете в качестве глазных капель? Провизор перечисляла несколько названий, я при этом кивал головой, а потом, отыскав на витрине бутылку Вигора, решительно говорил: а дайте мне вот эти капли на пробу. Мож, добавлял, зрение после них улучшится. Провизоры с чувством юмора искренне смеялись, лишенные же данного чувства делали большие глаза и говорили: да вы что, ЭТО ни в коем случае нельзя в глаза закапывать. А я и не закапывал .
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Если учитель был, это категорически подтверждает, что настойка для ванн под названием Боярышник - это бальзам современной русской интеллигенции (бл#, какая же она дикая).
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Погугли "соли для ванн" у кацапов - удивишься. Они и с ними чудят нипадеццки. Даже видео есть. https://www.youtube.com/watch?v=nTLtg6Hp-WI
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Живу на Троєщині-ніколи не бачив. Це де таке?
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У нас- много валяется фунфуриков. Но- тока "Спирт Медицинский". Правда- много!!!
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так это ж совсем другое дело, у меня в ящике стола вот тоже лежит
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Та, понятно. Но, честно говоря- че-то реально стало много валяться. Ну. ладно. Главное- шприцов стало реально меньше.
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Ты что- по магазинам не ходишь и не знаешь какие цены на алкоголь?
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Как показывает история, цены на алкоголь не имеют никакого значения - кто хочет бухнуть, тот бухает.
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Она хоть и настоянка, но для внутреннего употребления, что отражено в т.ч. и в инструкции. В отличие от средств для ванн, которые жрут кацапы...
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впервые выпил бутылку ПАЛИТУРЫ в 1955 году,мне было 9 лет.до сих пор жру эту гадость и не сдох. представили себе 61 год жрать дрянь и остаться в эивих,как говорил Аркадий Райкин,какчество продукта это не какличество..
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Судя по смайликам ты сейчас под политурой пишешь?
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МОЗ України тролить кацапів, однозначно.
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Госпотребслужба сняла с реализации лосьон. - vrediteli, usjemljajet ruskih v svobode vibora, naverno na kakuju to druguju firmu rabotajet - vernite svobodu vibora ruskim, ruki procj ot bojarisjnika.
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"По состоянию на 19 января 2017 г. информация про случаи отравлений настойками лекарственных трав на спирту, в том числе с летальным исходом, в Государственный экспертный центр Минздрава не поступала", - говорится в документе.

Так русня же пила не настойки лекарственных трав, а какую-то хрень для ванн. Вот в чём прикол. От аптечных спиртовых настоек и у русни никто не отравился, я думаю.
Источник:http://censor.net.ua/n424208
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Напрасно Вы так думаете. Аптечные настойки лекарственных трав - это именно лекарства. Употребление их в качестве алкогольного напитка чревато передозировкой и большими проблемами со здоровьем.
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Ну это понятно. Но это в перспективе, в отличие от метилового спирта в тех смесях для ванн, которые пили в Иркутске. А в перспективе даже злоупотребление или передозировка самым что ни на есть элитнейшим оригинальнейшим алкоголем влечёт за собой проблемы со здоровьем. Вот что я имею в виду.
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Безусловно. если хочется пирожков на поминках покушать!
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Так кушать пирожки, или пить кагор? Что-то ты путаешься в показаниях
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Ну и хорошо. Естественный отбор в действии.
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Стоїть літра чистого харчового спирту, мабудь з рік, хз що з нею робити, не п'є родина. Але нехай стоїть як кажуть їсти не просить.
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Растирайся, можно через прямую кишку клизму сделать, даже закусывать не надо!
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Человек спрашивает, я отвечаю, зачем добру пропадать!
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Человек ничего не спрашивает и, судя по его тексту, в советах не нуждается
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Ложку спирта разбавить ложкой воды и добавить в тесто для выпечки. Выпечка получается гораздо воздушней.
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Метиловым спиртом, если не ошибаюсь, в конце прошлого года несколько десятков человек траванулось (летально).
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не зафиксированы смерти и отравления "Боярышником"

Т.е. отравления были ?
.
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Нафига украинцам этот вонючий боярышник ,если почти в каждой хате домашний первак есть ? Кацапы не видят первак потому ,что выжирают брагу. Терпения не хватает.
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Кстати, первые фракции - это и есть метанол почти в чистом виде Грамотные самогонщики его сливают в отдельные ёмкости и используют как раз для наружного применения - растираний, компрессов...
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Життєвий фінал Святини Лідії Володимирівни був трагічним - "важка хвороба" і ставлення сина Василя і невістки Ірини яким вона подарувала свою квартиру розташовану у м. Києві про вул. Івана Кудрі, 42, кв. 48 привела її в божевільню (психіатрична лікарня N 21 ім. Павлова, м. Київ, вул. Фрунзе, 103) , в якій фактично вона і померла. Кажуть, там її ніхто не відвідував і вона жила впроголодь. Після того як Лідія Володимирівна взяла з холодильника чужу їжу, її жорстоко побили інші хворі. Душевнохворі володіють незвичайною силою - травми виявилися несумісними з життям. http://partiyslovyan.blogspot.com/2016/09/1936-n-3-26-2013-42-48-1878-1965.html

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Украинцы читать умеют и отличают метиловый спирт от этилового, тем более что это косметическое средство. В отличии от кацапов Украинцы не пьют что попало. Могут и самогоночки сделать. А кацапы максимум брагу. До самогонки еще не доросли, слишком сложный процесс для их умов. Слава Украине.
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Кстати кацапы даже тормозную жидкость пьют. А тройной одеколон это вообще деликатес у них.
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Безусловно. все что произошло в России, может произойти и в Украине! Жадность наших правителей, взвинтивших цены на водку, вино, "благородные" напитки не знает пределов. Отсюда и поиски внезапно не ставших трезвенниками граждан Украины различных заменителей водки по сходной цене. Должен отметить, что в России отравились насмерть средством для чистки ванн, которое продается в хозяйственных магазинах, магазинах бытовой химии, а не в продовольственных, или аптеках. А десятки людей, погибших в Украины были обмануты и пили, думая, что они пьют обычную водку. Диверсия это, или опять-таки жадность и тупость желающих подзаработать - пусть следствие разбирается.
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Безусловно, то, что произошло в козломордоре, в Украине произойти не может. Даже при вполне умеренных ценах на водку, и лучшее её качество в сравнении с козломордером, Украинцы часто предпочитают "свою", которую умеют и любят изготавливать, в отличие от козлорылых наноордынцев, которым ума хватает максимум на брагу.
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Даже касабы на нашей земле в людей превращаются
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Да - попав в землю, кацап похож на человека Больше скажу - так он даже Украинцам начинает нравиться
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у нас боярышник -на этиловом спирте -на котором водяру дешевую гонят.бля метил -это другое.нашу боярку еще пили с 90 х годов -не ведитесь на шняги
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Это не тот "боярышник". То, что на фотке, "медицинский коньяк" - для внутреннего употребления. козлорылые травятся химией для ванн.
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спрыгивать с запоев боярка самое оно-блин кацапов травят .у нас с этим порядок.погремуха аптечный коньяк у нее.в кругах приближеннных .вы если просто далекие -не пишите
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Малувато пияків на сайті , для мене наприклад то що пише пан Викернесов як марсіанська грамота , добре що мало людей взагалі знають що це таке .
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Да он и сам не в курсе. Делает стойку на слово "боярышник", как какой-нить кацап на "фошзЫзьм", не понимая смысла.
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Одновременно с подорожанием спиртных напитков, в Украине активизировалась мода на ректификационные колонны. Это к вопросу - чем всё же отличаются Украинцы от боярышниковых мышебратьев.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине не зафиксированы смерти и отравления "Боярышником", - Минздрав
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