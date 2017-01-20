 “Вооруженные силы Украины нарастили возможности по выполнению возложенных на них задач”, - замминистра обороны Руснак

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при Министерстве обороны Украины и руководители структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В рамках реализации приоритетов действий Правительства на 2016 год Министерству обороны Украины было определено семь шагов, детализированных в 54 задачах. На выполнение этих мероприятий мы подготовили Стратегический оборонный бюллетень Украины, который прошел общественное обсуждение и утвержден Правительством, Государственную программу развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, провели оптимизацию аппарата Минобороны", - отметил Руснак.
Первый заместитель Министра обороны Украины сообщил, что сейчас в Администрации Президента Украины проходит рассмотрение проект Указа Главы государства "о положении про Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины", который разработан с учетом норм, определенных в Военной доктрине Украины, Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, в Стратегическом оборонном бюллетене и других концептуальных документах.
"За минувший год Вооруженные Силы Украины нарастили способности по предотвращению распространения кризисной ситуации, сдерживания вооруженного конфликта, изоляции района проведения антитеррористической операции и отпора вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул Руснак.
Он отметил, что в настоящее время Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины имеют все необходимое для проведения реформирования, а именно: полный пакет документов стратегического оборонного планирования, четкий план действий, действующий Комитет реформ и достаточный оборонный бюджет.
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Он также добавил, что генералы полностью выполнили план по освоению бюджетных денег при покупке вилл в Европе,элитных автомобилей и яхт,а так же командировки на учения на Багамы, Сейшелы и Гавайи!
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З такими темпами і совковими керівниками, до 2020 року ми знову отримаєм совєтскую армію.
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Пожалуйста ,это к минобороне относится или это должны решать волонтеры?
Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь в ремонте автомобиля для доставки помощи украинским воинам в зону АТО.
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