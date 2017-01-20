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 “Вооруженные силы Украины нарастили возможности по выполнению возложенных на них задач”, - замминистра обороны Руснак

20 января в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялось обсуждение проекта Среднесрочного плана действий Правительства на 2017-2020 годы под председательством первого заместителя Министра обороны Украины Ивана Руснака.

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при Министерстве обороны Украины и руководители структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"В рамках реализации приоритетов действий Правительства на 2016 год Министерству обороны Украины было определено семь шагов, детализированных в 54 задачах. На выполнение этих мероприятий мы подготовили Стратегический оборонный бюллетень Украины, который прошел общественное обсуждение и утвержден Правительством, Государственную программу развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, провели оптимизацию аппарата Минобороны", - отметил Руснак.

Первый заместитель Министра обороны Украины сообщил, что сейчас в Администрации Президента Украины проходит рассмотрение проект Указа Главы государства "о положении про Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины", который разработан с учетом норм, определенных в Военной доктрине Украины, Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, в Стратегическом оборонном бюллетене и других концептуальных документах.

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"За минувший год Вооруженные Силы Украины нарастили способности по предотвращению распространения кризисной ситуации, сдерживания вооруженного конфликта, изоляции района проведения антитеррористической операции и отпора вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул Руснак.

Он отметил, что в настоящее время Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины имеют все необходимое для проведения реформирования, а именно: полный пакет документов стратегического оборонного планирования, четкий план действий, действующий Комитет реформ и достаточный оборонный бюджет.
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Не может быть никакой эффективной обороны, о наступательных действиях я вообще молчу. Пока такие дебилы, типа Муженко и Назарова в командном составе.
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Как же? Без твоего авторитетного мнения никак.....Учи уроки! Коммэнтатор.
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А чего их учить. Может приведешь пример где было иначе?
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Ау! Так где уроки? Может начнем с первой пунической войны. Или сразу со времен Спарты?
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Давай с последней пуТинической.........с 2014! Правда тому мармеладнику сказать-то нечего!
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Ну ладно я так понял царицу Савскую мы то же опустим... Но. Генрих 4 хотя бы подойдет? Или возьмем что то более современное. Ну например Францию войну с Османами?
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Короче ясно, методичка заканчивается на "молодой большевицкой республике"... Кронштат не забыли?
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"Вооруженные силы Украины нарастили возможности по выполнению возложенных на них задач", - замминистра обороны Руснак

Он также добавил, что генералы полностью выполнили план по освоению бюджетных денег при покупке вилл в Европе,элитных автомобилей и яхт,а так же командировки на учения на Багамы, Сейшелы и Гавайи!
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Список в студию (пока кроме гавно-генерала Ткачука со Львова в прессе нет списка "дворцов", даже у того же Назарова и Муженка). Я говорю о Вооруженных Силах.
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Зрадобидло з маніакальною впертість як завжди почало шукати зраду. Один, Салахмудін, вже знайшов.
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Забавно, что человек с ником "ХутинПуйло fc5220ea" пытается оскорблять других пользователей. Хотя говорят как корабль назовешь так он и поплывет. В данном случае название содержанию соответствует!
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К тому же, в ВСУ поступили новые, самонаводящиеся тепловизоры:

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Гоша, тут одне з двух, або дуже за Ху#ла переживаєш, або тебе знову зрадили.
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Видишь ли, мой маленький друг, я за тебя переживаю! Американцы советуют никогда не называть себя дураком - люди могут поверить, ну а назвать СЕБЯ Ху*йлом, это уже за гранью добра и зла...
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Ну ты его и утер! А главное не поймешь -- ты его послал или пожалел?
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"нарастили способности по предотвращению распространения кризисной ситуации"

З такими темпами і совковими керівниками, до 2020 року ми знову отримаєм совєтскую армію.
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Вы правы. Господин замминистра? - факты где?, а что это значит - "нарастили способности по предотвращению распространения кризисной ситуации" ?
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Начнем верить в эту новость с малого.
Пожалуйста ,это к минобороне относится или это должны решать волонтеры?
Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь в ремонте автомобиля для доставки помощи украинским воинам в зону АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины“Вооруженные силы Украины нарастили возможности по выполнению возложенных на них задач”, - замминистра обороны Руснак
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