Высшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе комиссии.
Указано, что ВККС в пятницу, 20 января, приняла решение о переносе даты тестирования с 30 января на 16 февраля.
Выполнение практического задания перенесено с 2 на 21 февраля.
Прохождение анонимного письменного тестирования и выполнение практического задания будет проходить по адресу: Киев, просп. Победы, 40 Б.
Допуск кандидатов к прохождению квалификационного оценивания, в частности экзамена, будет осуществляться по результатам специальной проверки на основании соответствующего решения комиссии.
Информация об этом решении будет обнародована на официальном веб-сайте ВККС не позднее чем за 5 дней до проведения первого этапа экзамена - анонимного письменного тестирования.
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