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 Высшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля

Высшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе комиссии.

Указано, что ВККС в пятницу, 20 января, приняла решение о переносе даты тестирования с 30 января на 16 февраля.

Выполнение практического задания перенесено с 2 на 21 февраля.

Прохождение анонимного письменного тестирования и выполнение практического задания будет проходить по адресу: Киев, просп. Победы, 40 Б.

Допуск кандидатов к прохождению квалификационного оценивания, в частности экзамена, будет осуществляться по результатам специальной проверки на основании соответствующего решения комиссии.

Информация об этом решении будет обнародована на официальном веб-сайте ВККС не позднее чем за 5 дней до проведения первого этапа экзамена - анонимного письменного тестирования.

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ВКК судей при молчаливом согласии Порошенко делает всё, чтобы затянуть проведение судебной реформы.
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всем изввестно Петя ......ман ,має думку,....діабет,2....слава героям,але шарай!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля
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