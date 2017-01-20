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 В Кировоградской области пьяный мужчина из ружья выстрелил в своего знакомого

Пострадавший получил ранение головы

В Кировоградской обл. пьяный мужчина из ружья выстрелил в приятеля, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции.

Происшествие случилось 20 января около 4 утра в городе Светловодск.

"Трое местных жителей после длительного употребления алкогольных напитков отправились в направлении водоема, чтобы развлечься стрельбой из охотничьего ружья. По дороге 27-летний мужчина из оружия, принадлежащего его родственнику, попал в 31-летнего товарища", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в Светловодский отдел полиции от диспетчера скорой медицинской помощи. Из-за тяжелого состояния пациент не смог предоставить информацию о том, кто именно нанес ему телесные повреждения.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители узнали в потерпевшем местном жителе, который накануне прогуливался по улицам города в компании двух друзей. Во время осмотра помещения одного из них полицейские обнаружили и изъяли охотничье гладкоствольное оружие и патроны. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют следователи.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство.

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декоммунизировались города, а не области. а ваще - не имей ста ружей, а имей двух двузей...и боярышник.
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