 Более 3 тыс. бойцов ВСУ подготовлены с привлечением британских инструкторов в рамках операции "Орбитал", - Полторак

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметил глава оборонного ведомства, Великобритания остается для Украины важным и надежным партнером. По его словам, одним из приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества между оборонными ведомствами обоих государств является продолжение подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины в рамках операции "Орбитал" и в высших военных учебных заведениях Великобритании.
Министр обороны Украины выразил благодарность Государственному секретарю по вопросам обороны Великобритании Майклу Феллону за качественную работу британских инструкторов, которые проводят тренировки.
Он также проинформировал о решении расширить эту подготовку практически на все виды ВС. "С марта 2015 года более 80 британских инструкторов проводят тренинги. В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На первое полугодие 2017 года запланировано провести 29 курсов по различным направлениям", - сообщил Полторак.
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2 год. ·
АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...
..."Эй, сестра лезь ко мне на нары,
И будем воевать, будем воевать."
(эпиграф)...
Командир и солдат.
Вышестоящий и подчинённый.
Старший офицер - младший состав.
Это всегда сложно. Это сложно даже на гражданке, а в армии тем более.
В условиях фронта эти отношения сложнее в десять раз, они зыбки и полностью зависят от человеческого фактора.
… солдаты бесправны.
Солдаты бесправны как рабы в нашей славной украинской армии. Я утверждаю это безапеляционно. И тут же опровергаю.
Нет, что вы, у солдат, конечно, много прав. Их бросаются защищать волонтёры, юристы и журналисты, чуть командир перейдёт за дозволенные рамки…
…да вот кого защищать?
Защищать чаще всего некого. Солдаты и младшие командиры очень часто НЕ подтверждают то, что рассказывают вне командира, вне комиссий, с глазу на глаз волонтёрам и журналистам, к примеру.
Все, кто пробовал разбираться с командирским беспределом, хорошо знают, как сложно уговорить солдатов, сержантов, прапорщиков, лейтенантов - ГОВОРИТЬ.
Писать рапорты.
Жаловаться, в конце концов.
Почему это сложно? - а здесь всё очень просто и понятно.
Волонтёры и журналисты приехали и уехали. Комиссия выехала поработать с проверкой на пять дней, и тютю.
А командир - вот он, рядом. И жизнь солдата всегда зависит от него, от командира.
Что может сделать командир с неугодным подчинённым?
Да что угодно. И не надо считать, что «дальше фронта не пошлют, а расстрелы у нас отменили». Ничего не отменили.
Даже на передке, на самом что ни есть фронте, командир может бросить подчинённых в такую мясорубку, откуда если и выйдешь живым, то непременно в госпиталь.
Потом мы услышим тяжёлое командирское (всенепременно со вздохом и даже со скупой мужской слезой):
- Знали бы вы, как тяжело нам переносить эти жертвы. Эти солдатики погибли по нашему приказу, да. Но это было наступление. Мы знали, что будут жертвы, и они знали. Это война...
и скупая мужская слеза потечёт по плоховыбритому командирскому лицу - плоховыбритому, потому что вот он, командир, сам только что с передовой, ещё пропахший гарью и потом.
Вот он, легенда, герой украины или кавалер чего-то там. И кто, кто посмеет его упрекнуть за гибель солдат?
Это война.
Всхлип…
Всякое бывает, братцы. Всяко можно расправиться с неугодными. Кроме крайней меры существуют ещё:
- лишение премий и боевых
- лишение зарплат
- выстрел в спину, али даже в лицо (ах, сепары, ах, негодники, это они стреляли, ах, подлецы!)
- избиение неизвестными лицами, в которых так легко угадываются командирские отряды. Обычно для таких дел служит бригадная разведка, карательный орган любой бригады, это не секрет для многих, не правда ли?
и множество других карательных действий. Наши командиры, перешедшие черту дозволенного - они такие затейники!
ПРИМЕЧАНИЕ
при написании данного спича ни один честный командир не пострадал. Автор нисколько не обвиняет всех командиров огульно, но утверждает, что случаи командирского беспредела - довольно частое явление на наших фронтах.
ПримПримечание
При разборе, если вдруг решится кто написать жалобу, ЛЮБЫЕ командиры, даже самые честные, всегда принимают сторону коллеги-офицера. Коллегиальность называется.
Офицерское братство зовётся.
На днях я услышала от своего друга, честнейшего командира и отца, а также друга своим солдатам:
- Рядовые говорят одно, а офицер говорит другое. В этом случае я поверю офицеру. Офицер офицеру врать не будет.
Ах, гусары.
Ах, эполеты.
Ах, белая косточка, голубая кровь - и сцены из «Белой гвардии» встают перед глазами, и песенка, исполняемая Николкой Турбиным, штабс-капитаном Мышлаевским и Лариосиком, кузеном из Житомира…
«Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы, летние учения недавно начались. Лейсь, песнь мояаааааааа….»
Вот те, бабушка, и проверочная комиссия, состоящая из таких же офицеров, гусаров и кавалергардов. Кому поверят в первую очередь? - ну, разумеется, такому же кавалергарду, штабс-капитану али даже поручику.
Вот почему и предпочитают рядовые не жаловаться в случае:
- мордобоя перед строем либо наедине
- избиения группой из карательного орг… ах, простите, бригадной разведки.
- воровства, шантажа и угроз.
А теперь я спрошу - скажите, пожалуйста, что должно было случиться, чтобы одновременно были написаны рапорта на командира?
Рапорта в количестве шести штук?
Это безбоязненность и отвага? - нет.
Просто этим людям уже всё равно. Просто они уже перешли за край. Просто они уже понимают - дальше будет только хуже.
А что же в рапортах?
Почитаем.
«Військовослужбовці групи інженерного забезпечення 54 окремої моторизованої бригади ЗСУ, що дислокується у військовій частині пп В2070, звинувачують свого командира у побиттях, насильницьких викраденнях, погрозах підлеглим, а також у використанні зброї не за призначенням, підробці документів та крадіжці палива.»
"Назустріч мені вийшли чотири чоловіка, одягнених у бронежилети та воєнну форму української армії. Оточивши мене та наносячи удари повсюди (спина, голова), почали затягувати мене у машину. Після чого надягли за спиною наручники, одягли на голову поліетиленовий пакет, приставили ніж до горла та змусили мене лягти на задньому сидінні, щоб мене не було помітно. Потім вивезли мене за місто у бік передової…",
«У свою чергу старший сержант інженерно-технічної роти бригади свідчить про факт звірячого побиття капітаном солдата.»
«Усі військові, які подали рапорти-скарги, звинувачують капітана у регулярних приниженнях до особового складу, перевищенні службових повноважень, вимаганні грошей та розкраданні паливно-мастильних матеріалів.»
А теперь о самом страшном.
- Как? - спросит читатель. - Неужели есть ещё что-то страшнее перечисленного? И так вы уже тут понагнетали до дрожи в коленках.
Есть.
Это два рапорта из шести. Они написаны женщинами-военнослужащими.
Женщины. Что вы делаете, если вас пытаются затащить в постель насильно?
ну, тут по-разному. Кто-то даст в морду, кто-то в пах, другая позовёт своего большого и сильного мужчину. Кто-то напишет заявление в милицию.
Давайте прочтём, что сделали с женщиной, которая не легла в постель с командиром, по его настоятельному желанию?
«Так, жінка-солдат повідомила про погрози з боку командира і схиляння до нестатутних відносин. За словами постраждалої, капітан вимагав називати його на "ти". А коли таке спілкування з командиром викликало ревнощі чоловіка підлеглої, капітан вивіз чоловіка у наручниках і з пакетом на голові за місто та жорстоко побив.»
Вот тебе и сильный твой защитник. А он тоже там служит, и он тоже бесправен, как и ты, женщина-военнослужащий.
А вот история второй женщины:
«Інша підлегла капітана, радіотелефоністка, також повідомляє про схиляння до порушення субординації і вимоги звертатися до капітана по імені і на "ти". За її свідченням, капітан насильно у багажнику "Жигулів" вивозив її в нульову зону і наказував виходити з бліндажу під час обстрілу.»
Мелочи, правда?
Но выйти из блиндажа во время обстрела - это капец как страшно, братцы. Страшно и опасно.
А отказаться нельзя. Приказ есть приказ.
Как вы думаете, что сделает третья какая-нибудь женщина-военнослужащий, зная об этих случаях?
Что она сделает, когда наш любвеобильный штабс-капитан нежно попросит говорить ему ты?
Я не знаю, что она сделает.
Ехать в багажнике на переднюю линию, чтобы стоять там под обстрелом - это капец как страшно, господа мои.
… хватит лирических отступлений.
Всё, о чём я написала, происходит в 54-й бригаде, город Бахмут Донецкой области. Украинская армия, фронт, наши дни.
Сейчас там работает комиссия по проверке этих шести рапортов. Пока что офицеры штаба, включая комбрига, горой стоят за капитана инженерной группы, фамилию пока не называем.
Разбирательство также инициировано в Центре информации о правах человека
https://humanrights.org.ua/…/vijskovi_v_ato_zvinuvachujut_k…
и на Громадському радіо
https://hromadskeradio.org/…/pobyttya-ta-vyvezennya-na-pere…
Я прошу вас обратить внимание на этот случай. Шесть рапортов одновременно - это не шутка.
Два из них от женщин - это не шутка ни разу.
Мне самой страшно интересно разобраться - так что же там происходит, в этой 54-й бригаде?
Я прошу от вас репост и приглашение к обсуждению ваших знакомых журналистов, депутатов и волонтёров
Считаю, что от качества разбирательства этих шести случаев зависит, будут ли обращаться далее бойцы других бригад за защитой или же они будут продолжать далее терпеть молча и покорно, "терпеливо снося тяготы и лишения солдатской службы"?
Потому что "дальше фронта не пошлют, а расстрелы у нас отменили" - не работает.
никто ничего не отменил.
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