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Все про:Верховный суд (320) КС (1104) пенсионеры (533) прокуратура (2550)

 Верховный Суд просит КС признать неконституционным ограничение пенсий прокуроров в размере 10,7 тыс. гривен

Указано, что в пятницу состоялся пленум Верховного Суда.

Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ограничение пенсий прокуроров в размере 10,7 тыс. гривен. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Указано, что в пятницу состоялся пленум Верховного Суда.

"По результатам обсуждения Пленум пришел к выводу о необходимости обращения в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины от 14 октября 2014 № 1697-VII «О прокуратуре» относительно ограничения максимального размера пенсии 10740 гривнами, положением части первой статьи 8, частей второй и третьей статьи 22, частей первой и третьей статьи 46 Конституции Украины для обеспечения конституционного порядка в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина, недопущения сужения правовых и материальных интересов граждан", - сказано в сообщении.

Эта норма устанавливает ограничение максимального размера пенсии прокуроров 10 740 гривнами.

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А керманичі нам розказують про судову реформу в Україні..
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1 000 000 грн в мес пенсия будет в самый раз? Или тоже будет мало?
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Ну и что судья сможет купить на эти гроши в 1 000 000 гривен? Ведь то, что стоит до 1 000 000 гривен у него уже все есть!
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Даааа трудная задача пенсионеру прокурору судье что то купить на 1 000 000 гривен пенсии. Бедность. Хотя правда мы умалчиваем о курсе доллара. Если как при купоно карбованце 186 000 купонов один бакс то конечно 1 000 000 гривен пенсии в мес. будет маловато для судьи.
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рука руку моет, кс решит почто сиротинушек обидели((((
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мляди, да вы и на 500 грн не зарабатывали всю жись, а токо воровали под свои решения.
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Та що ж вони падлюкі все не нажеруться. А я вам скажу, страх у них вже пройшов... Тепер вони реваншують.
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Румынский вариант - вот рецепт выздоровления Украины. К сожалению, других нет.
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Скажем так румынский варинат вот решение выздоровления СНГ. Проводится он сразу везде в столицах. "Чаушески" свозятся в одну яму и закапываются. Устанавливается курган в назидание всем нуворишам.
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не сможет честный прокурватор выжить на эти деньги, как там сказал классик где то так
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может скинемся деньгами? ребята в тренде экономики Украины, знают что требовать
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мда... путин в виде войны против Украины сделал шоколаднокацапскимрыговским плятям реально праздник...они могут сейчас делать, что угодно...
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По достижению пенсионного возраста - в расход!
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вот я ни как не пойму чем вызвана такая пенсия-10.700???что такого эти "работники херовы" полезного для государства сотворили,что мы обязаны им платить такое бабло?минималка как и всем.они и минималку не заслуживают
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Вчера на ТВ рожа в мантии после сюжета о нажитых непосильным судейским трудом миллионах сказала, "а шо в этом плохого, что у судей столько много денег и имущества?" Падла, даже не понимает, что всё им "заработанное" украдено у народа!
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- Эти же деньги украдены у народа!
- Да вы что! Откуда у нерода такие деньги?
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Ну слов цензурных просто нет.... Только мат на язык просится. Ох доиграются твари, ох доиграются...
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щоб такоє хєрні не було треба в Конституції встановити розміри максимальних зарплат і пенсій. Скажімо максимальна = мінімальна х 5 чи на 8
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Кто из судей хочет пенсии по миллиону то пожалуйста идите служить к хуйлу. Это доктрина России. Вертикаль власти из судей прокуроров которые должны всегда любить Путина. А так же их дети и внуки. Типичная модель нефтяного падишахства. Только например султан Брунея деньги с нефти раздаёт буквально всем поданным. А хуйло только судьям и прокурорам.
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Им вААЩе нужно пенсион сделать 1,5 тыШШи. Пусть проникнут чаяниями народа, прочувствуют глубину, так сказать нужды...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд просит КС признать неконституционным ограничение пенсий прокуроров в размере 10,7 тыс. гривен
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