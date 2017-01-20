 Верховный Суд просит КС признать неконституционным ограничение пенсий прокуроров в размере 10,7 тыс. гривен

Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ограничение пенсий прокуроров в размере 10,7 тыс. гривен. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Указано, что в пятницу состоялся пленум Верховного Суда.
"По результатам обсуждения Пленум пришел к выводу о необходимости обращения в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины от 14 октября 2014 № 1697-VII «О прокуратуре» относительно ограничения максимального размера пенсии 10740 гривнами, положением части первой статьи 8, частей второй и третьей статьи 22, частей первой и третьей статьи 46 Конституции Украины для обеспечения конституционного порядка в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина, недопущения сужения правовых и материальных интересов граждан", - сказано в сообщении.
Эта норма устанавливает ограничение максимального размера пенсии прокуроров 10 740 гривнами.
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1 000 000 грн в мес пенсия будет в самый раз? Или тоже будет мало?
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- Да вы что! Откуда у нерода такие деньги?
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