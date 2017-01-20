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 "Это суверенное решение владельцев", - Песков о закрытии фабрики Roshen в Липецке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс закрытия фабрики Roshen в Липецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.

Также читайте: "Интересантов хватает", - работу фабрики Roshen в российском Липецке могут перезапустят с новыми инвесторами

"Это решение (закрытие фабрики Roshen - Ред.) владельцев. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - заявил Песков.

Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.

Смотрите также: "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

Также стало известно, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
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Главное , чтобы патриоты не сидели по тюрьмам , и не гибли от страны , с которой наш президент вел бизнес.
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и що теперь ольгинские обсирать будут?
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да ольгинским то его обсирать зачем - он их устраивает - сам регулярно брешет и обсирается - там и придумывать ничего не надо.
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То вам як не крути все одно буде не так, фабрику закривають не так, з Пінчуком не захотів за стіл сісти не так, все одно зрада. Друге діло юлька з сявченко о то герої, вони все роблять як треба.)))))
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ну,мы-то,конечно,все белые и пушистые. Все как один ,не врем,военкоматы штурмуем и только спина иногда чешется - крылья жмут и нимб на глаза съезжает
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наивные он ее закрывать будет столько раз сколько безвиз нам раз давали а там и срок гидранский пройдет и уже закрывать не надо будет.
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Усе, як і завжди. Навіть закриття цієї фабрики-робота в нЕлюдів така.
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Я люблю своїх близьких, Україну та українців. А політиків УСІХ не люблю. І не має значення, з якої вони країни.
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Треба писати-Да ты чЁ)))
Так кацапи краще розуміють.
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на фабрику арест наложен, какая калуга?
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а при чем тут якобы арест в липецке за махинации к строительству под калугой?
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Письков, а шо ты так упереживался, болезный?
Мне если честно похер, что на "бедного" Петю, который наконец закрыл фабрику, за которую в него вся страна плюется, что на сотни кацапов, которых пинком под зад отправили в безработные.
А ты, Писюков, чего упереживался?
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так пока не закрыл, пока бла-бла, а шокодрочеры верещат как уже о свершившимся, как будто АТО за часы закончили или безвиз получили.
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Так это зрада для зрады.
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зраду слили в котлах!
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три года закрыть не мог, а за три месяца, до апреля может!!!
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не ну народ ) как это я с утра ТаКую новость та пропустил - не порядок - ну шо давайте - пишите - посмеемся вместе)))
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Идиотизм, или исконно русская забава.

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коммунист шо ли7 тебе надо - до основания ,а затем)))
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На моей памяти это треть.... Ничего как Брестская крепость в глубоком тылу врага, работала всегда как часы. А когда шоколадного тыкают мордой. У него всегда, все отбирают и он самый нищий.
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Сьогоднішня новина про цю фабрику запізнилася мінімум на два роки.. Її доля вже ніяк не змінить долю її сьогоднішнього власника..
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Уже сказав.. Занадто пізно.. "Боржомі" вже не допоможе..
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это политика - а в ней все возможно - и да вот представь себе - не было бы ее вообще ,ну придумали бы другой повод для троллинга - однозначно))
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Витяг два твої пости зі спаму..В чудеса (в тому числі і в політиці) давно вже не вірю.. Вчора дивився на Петра Олексійовича в Давосі - як на мене здоров'я нікудишнє.. Можливий і дочасний відхід за станом здоров'я , а не тільки за відсутністю позитивних результатів..
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Список самых богатых украинских чиновников по версии "Forbes Украина" возглавил президент Украины Петр Порошенко.Состояние президента в 2015 году превысило $940 млн и составляет почти треть состояния 20-ти фигурантов рейтинга.На своих банковских счетах Порошенко тоже задекларировал средств больше, чем другие - $26,7 млн.В рейтинге Forbes только трое участников не являются нардепами. Это президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и изветсный бандит Алексей Савченко, назначенный недавно губернатором Николаевской области.
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Буде працювати. Ще й з повідомленням в усіх медіа : Порошенко наполягає на відновленні роботи фабрики. Тупориле зрадобидло почне з новою енергією жувати улюблену "морквинку" підcунуту Хуйлом
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Ну как раз к 2018 должны закрыть, когда новая фабрика Рошен в Калуге начнет свою работу.
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из гебешной методички
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Липецкие уже в голос воют, что 700 человек разной квалификации, со стабильной работы, в "самом упорядоченном предприятии города" на улицу... какая неприятность, скорблю.
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10 тысяч патриотов . За " Стрелу " . Чмо бля .
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и какая это самка собаки меня спамит? а?))))))
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Хуйло готовит Поросятко к выборам на второй срок.
Все как и обещал, типа продал (закрыл?) свой бизнес.
Только вот идет третий год выполнения оицянок и все никак.
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саме так. Ось вам "велики патріот петро" в новій святковій упаковці, "на 20% більше патриотизма!".
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Урааааа ! Исчо статья про липецк !!! Зрадоботы жгите ! У вас мало времени до апреля осталось
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если раиса не против, значит порох с ними за одно.

ой як невдобно. :D
шоколадника его же темой мокнули.
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Каждой на прощанье - плитку шоколада
Пососать полезно сладость перед сном... (с)
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Многоходовочка ху*ла знов провалилась, фабрику віджати не вдалось, 700 робочих місць втрачено. Путінвсєхпєрєіграл.
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да срать оно хотело на 700 каких-то аленей которые теперь сменят стабильную работу, на регулярный боярышник, он на дамбасе уже тысячи кацапов насилосовал и шо? кого-то это трогает?
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Грустно, о чем теперь будут писать зрадаботы?
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у зрады есть огромное достоинство, она во всём, в том что липецк работает и в том что не работает, в том что Президент поздравил и в том что не поздравил, в том что солнце взошло и в том что оно село, в том что у тебя дристачка и в том что 3 дня не срал...
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да зачем ему фабрики, если с помощью лЕрки-облигации можно печатать гривну и банкротить банки
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клеймо липецкого барыги торговавшего с катсапами такое длятельное время во время типо АТО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ , это за поРАШЭНком это навеки
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Значит после апреля 2017 в Украине будет президент с другой фамилией....
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порохоботи вже не знають куди засунути язика великому "патріоту" петру)) Ніхто не гарантує, що петро просто змінить назву и продовжить володіти фабрикою через довірену особу. Але порохоботам це не важливо. Цікаво, їм канхвет вистачає за комуналку платити, чи сидять на субсидіях від петра-найсолодшого.
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Але порохоботам це не важливо.

Совершенно верно неуважаемый, нам это неважно, всё. Это вы с той липецкой фабрикой как дурни со ступой носитесь, носитесь дальше нам порохоботам начхать .
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Для того что бы выработать всё сырьё на фабрике, достаточно две, три недели. Опять какие то мыльные пузыри для общественности.
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А какое отношение имеют акционеры к закрытию фабрики? Ведь нас уверяют, что фабрика в слепом трасте.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это суверенное решение владельцев", - Песков о закрытии фабрики Roshen в Липецке
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