 "Это суверенное решение владельцев", - Песков о закрытии фабрики Roshen в Липецке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.
"Это решение (закрытие фабрики Roshen - Ред.) владельцев. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - заявил Песков.
Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.
Также стало известно, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
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и три года не прошло, как решил подставить...
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Так кацапи краще розуміють.
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Мне если честно похер, что на "бедного" Петю, который наконец закрыл фабрику, за которую в него вся страна плюется, что на сотни кацапов, которых пинком под зад отправили в безработные.
А ты, Писюков, чего упереживался?
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Все как и обещал, типа продал (закрыл?) свой бизнес.
Только вот идет третий год выполнения оицянок и все никак.
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ой як невдобно. :D
шоколадника его же темой мокнули.
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Пососать полезно сладость перед сном... (с)
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Совершенно верно неуважаемый, нам это неважно, всё. Это вы с той липецкой фабрикой как дурни со ступой носитесь, носитесь дальше нам порохоботам начхать .
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