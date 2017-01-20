 "Интересантов хватает", - работу фабрики Roshen в российском Липецке могут перезапустить с новыми инвесторами

Об этом заявил губернатор региона РФ Олег Королев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
При этом российский губернатор подчеркнул, что интерес к фабрике проявляют как российские, так и иностранные инвесторы.
"Конечно (возможен перезапуск, - ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", - сказал Королев.
В то же время он заявил, что несмотря на интерес инвесторов, окончательного решения относительно продажи фабрики нет. "Интересантов хватает. И наши русские, и нерусские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", - сказал губернатор области.
Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.
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точно отражает суть. Могут - это для народа, на самом деле перезапустят
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Ну невже головний піарник президента цим своїм постом хоче сказати, що рішення про закриття ліпецької фабрики приймав Порошенко? Ви ж рік працювали над тим щоб всі повірили у сліпий траст і невтручання президента у бізнес. Що ж це коїться В цьому випадку перед президентом складний вибір.А якщо рішення про закриття приймав не Порошенко, а ті кому він передав в незалежне управління, тоді ні Порошенко, ні патріотизм тут ні до чого. Джаст бізнес. Який, очевидно, в такій країні як Росія зараз вести не дуже весело.
Власне, Петро Олексійович мав унікальну можливість продемонструвати свою принципову позицію у відносинах з Росією, коли керував Рошеном. Але так і не зробив цей крок. На жаль.
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вот в чем вопрос
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форсайтахлипецкой фабрике.... придумали байку про закрытие, выступит наш гастролер в Давосе, а там посмотрим
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из нового "фабрику закрыл"
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кто им слова такие выдумывает, что великого и могущего не хватает уже?
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