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 "Интересантов хватает", - работу фабрики Roshen в российском Липецке могут перезапустить с новыми инвесторами

В Липецкой области могут перезапустить работу фабрики Roshen с привлечением новых инвесторов.

Об этом заявил губернатор региона РФ Олег Королев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

При этом российский губернатор подчеркнул, что интерес к фабрике проявляют как российские, так и иностранные инвесторы.

"Конечно (возможен перезапуск, - ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", - сказал Королев.

В то же время он заявил, что несмотря на интерес инвесторов, окончательного решения относительно продажи фабрики нет. "Интересантов хватает. И наши русские, и нерусские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", - сказал губернатор области.

Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.

Смотрите также: "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

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Последний перл: франция больше Украины в два раза )), вот тупое создание..
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Он никогда такую чушь, как ты, не говорил, тупое создание )) Прочитай, что ты написал
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Петина фабрика закрылась, зрадофилы все как один плачут, как же теперь они будут...
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та ми віримо в нашого гаранта. почекайте трішки...щось знову учудить
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Ну пока хоть какие-то крохи . Уже пятая статья за сегодня.
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Читать умеешь? Это когда и кто писал, что "закрывается"? Остановлена
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дайте угадаю-инвестор будет с кооператива Озеро?))
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Губернатор сам пойдёт арест снимать в следком для продажи?))
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могут перезапустят?

точно отражает суть. Могут - это для народа, на самом деле перезапустят
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Раз не продадут, то поросенк с нас деньги срубит, если уже 200 раз не срубил.
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Mykhailo Tkach3 hrs ·

Ну невже головний піарник президента цим своїм постом хоче сказати, що рішення про закриття ліпецької фабрики приймав Порошенко? Ви ж рік працювали над тим щоб всі повірили у сліпий траст і невтручання президента у бізнес. Що ж це коїться В цьому випадку перед президентом складний вибір.А якщо рішення про закриття приймав не Порошенко, а ті кому він передав в незалежне управління, тоді ні Порошенко, ні патріотизм тут ні до чого. Джаст бізнес. Який, очевидно, в такій країні як Росія зараз вести не дуже весело.
Власне, Петро Олексійович мав унікальну можливість продемонструвати свою принципову позицію у відносинах з Росією, коли керував Рошеном. Але так і не зробив цей крок. На жаль.
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Зрадодрочеры не вступают. Умные люди отвечают и лайкают. Всё видно . И кто это УВАЖАЕМЫЕ люди ? Это те, которые из вашей секты? Я тебя умоляю.....я не настолько завишу от вирта ,как ты ,чтобы ещё переживать,а шо там думают обо мне зрадоботы Это для вас важно. Создали себе виртуальный клуб и живете им.
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за сколько продал и куда девал бабло
вот в чем вопрос
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Не будет никакого закрытия. Еще год они нам будут рассказывать, что распродают остатки (а как вы хотели, это ж фабрика), а потом придумаю еще что-нибудь. Главная цель - перед мероприятиями, посвященными годовщине Майдана, остудить пыл людей.
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сага о форсайтах липецкой фабрике.... придумали байку про закрытие, выступит наш гастролер в Давосе, а там посмотрим
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"так и запишите безвиз будет до нг", "1000 в день", "ато години", "подолаем коррупцию" ...
из нового "фабрику закрыл"
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"Интересантов хватает"....
кто им слова такие выдумывает, что великого и могущего не хватает уже?
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Суки відчули що зайвих 700 голодних ротів (яких очевидно чекає звільнення) просто так не розчиняться в суспільстві, тому раніше часу почали сцяти кип'ятком. То про нового інвестора вкидують, то пропонують надалі працювати фабриці (не здивуюсь якщо навіть арешт для цього з майна знімуть). Думаю Пороху набридло що йому постійно дорікають цією фабрикою тому і вирішив трохи підсмажити ватку... Цікаво буде подивитися на мітинг в Липецьку під гаслом "Хуйло приди, порядок наведи"
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новая методичка.Порошенко негодяй.Он продает фабрику в Липецке ,что бы не платить налоги в Украине...сцуковсепропало.фас
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Интересантов хватает", - работу фабрики Roshen в российском Липецке могут перезапустить с новыми инвесторами
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