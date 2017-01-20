 Кабмин не намерен выплачивать субсидии населению деньгами

Кабинет Министров не намерен в результате перехода к монетизации субсидий за коммунальные услуги выплачивать их населению деньгами. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Национального радио Украины" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передают Українськи Новини.
Он уточнил, что в контексте переговоров о монетизации субсидий с Международным валютным фондом речь идет о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.
"Большая часть расчетов за субсидии идет в клиринговой форме, не в денежной. И вот когда мы говорим о монетизации в том понимании, как ее прописывает МВФ, речь идет о том, чтобы у нас не было взаимозачетов, а не чтобы мы предоставляли субсидию деньгами за услуги ЖКХ. Об этом идет речь сегодня, а не о том, чтобы платить человеку, который будет оплачивать услуги", - сказал Рева.
Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.
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Люди б економили і утепляли свої будинки.Особисто я так і зробив би.
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в этом случае от вас не было бы никакой прибыли, а сплошный убытки !
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Українцям компенсують частину витрат на утеплення будинків і покупку котлів: як це працює
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гудку - деньги, народу - ... !!!
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и как это Гройсман до сих пор не догадался?
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Белоруссия найдет альтернативу поставкам российской нефти
20-01-2017 (16:13)
Президент Белорусии Александр Лукашенко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских, сообщается 20 января на сайте президента республики.
"Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил президент
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@lisskin17
Первый раз близкие и сам Лис готовы были покинуть Украину в 2004-м,перед Померанчевой рев.,второй перед Революцией Достоинства и СЕЙЧАС...
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вместо того, чтобы снижать тарифы для малообеспеченных, посулили какие-то виртуальные деньги и теперь будут долго и невнятно объяснять, что это такое и как ими пользоваться
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Субсидии - узаконенное перекачивание денег из бюджета страны (из нашего кармана) в карманы Ахметок и Ко, перекачивание напрямую и без тендеров/конкурсов. А если при этом коммуналку лохи сами оплатят - они только рады будут.
А кто-нибудь из этих "рехформаторов" обосновал хоть одну копейку коммунальных платежей???? За такие "реформы" в любой нормальной стране Антимонопольный комитет размазал бы этих деятелей и обложил такими штрафами, что они бы и последние трусы своих бабушек продали. Ну а мы дальше глотаем и терпим...
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«Шара», убивающая государство. Чем опасны субсидии
http://argumentua.com/stati/shara-ubivayushchee-gosudarstvo-chem-opasny-subsidii
Как расточительна система субсидий убивает шанс Украины на энергонезависимость. Истинные мотивы тех, кто разрабатывал систему субсидий, далеки от интересов государства.
С осени 2016 года все более очевидным становится слом длительной положительной тенденции к усилению энергетической безопасности Украины в условиях войны с Россией, которая происходила благодаря поступательному уменьшению потребления голубого топлива.
Однако осенью сжигание газа стало, наоборот, превышать объемы аналогичных периодов 2015 года.
...
Уже очевидно, что истинные мотивы тех, кто разрабатывал систему субсидий, далеки от интересов государства. В нынешнем ее виде речь идет лишь о попытке власти порешать свои задачи, а именно: 1) не допустить масштабных неплатежей по повышенным тарифам; 2) удержать людей от выхода на улицы и поддержки «тарифных майданов»; 3) снизить градус недовольства в обществе. Кроме того, нынешняя система субсидирования сохраняет условия для злоупотреблений с общественными средствами в ТКЭ и облгазах в условиях, казалось бы, смертельно опасных для старых схем «уравниловки» цен на голубое топливо.
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А то скоро і на хліб субсидії будуть.
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кабминомэтими мойшенниками?
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