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Все про:монеты (97) субсидия (267) Рева (120)

 Кабмин не намерен выплачивать субсидии населению деньгами

Речь идет о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями.

Кабинет Министров не намерен в результате перехода к монетизации субсидий за коммунальные услуги выплачивать их населению деньгами. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Национального радио Украины" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передают Українськи Новини.

Он уточнил, что в контексте переговоров о монетизации субсидий с Международным валютным фондом речь идет о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

"Большая часть расчетов за субсидии идет в клиринговой форме, не в денежной. И вот когда мы говорим о монетизации в том понимании, как ее прописывает МВФ, речь идет о том, чтобы у нас не было взаимозачетов, а не чтобы мы предоставляли субсидию деньгами за услуги ЖКХ. Об этом идет речь сегодня, а не о том, чтобы платить человеку, который будет оплачивать услуги", - сказал Рева.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты
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Правильно, ибо население для них это быдло а зачем быдлу гроши ???
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ну тут есть резон. просто можно с увереность можно сказазть что большинстов народа бабло пустит не на оплату газа-а на вsплату телефона в кредит, или отдых на море))) ну что мы себя не знаем? а кто то тупо пробухает)))
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Конечно есть резон,так легче красть у лохтората ....
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ну а что не лоххтороат? )) ЛОХТОРАТ-так какие притензии у народа-где явка на выборы среди молодежи и среднего возраста минимальна. Вот олд скул и выбирает нам правителей)))
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Кака молодёжь,какой средний возраст - свалили все давно ,остались старики ,которые не в состоянии свалить ...
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Какое дело,куда я потрачу деньги.В таком случае пусть не называют это супсидиями для населения,а дотациями для ахметова. И пусть содают условия для зарабатывания людьми денег.Хитрые сильно.
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потому что это не твои деньги-это деньги нафтогаза. Нафтогаз не хочет что б ты за них булочку себе купил-а газ не оплатил- ТАК млять ясно?))))
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Нет,не ясно.Люди работают,и не могут оплатить себе комфортные условия жизни.В какой стране такое есть?Так тебе ясно?
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мало просто РАБОТАТЬ. КПД этих работников подсчитай. Вон в Швеции вводят 6 часов рабочий день. знаеш почему-потому что КПД от их работы в разы выше нашего. Технолог. прогресс знаете ли. а когда мы на уровне синегала- тогда и булькат не чего.
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Т.е от ахметовской работы КПД практически нулевой .Откуда тогда прибыль? И так у всех крупных компаний,потому что средних уже мало.И КПД у портов тоже на нуле?
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вот поэтому все кто там работают-нормально себя чуствуют)
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то есть - главные растратчики через дырявые трубы ничего не потеряют и останут при более чем своем, а у населения, получающего "субсидии", как не было смысла экономить, так и не появится
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Да кто б сомневался! Что, зря барыги так цены задирали, чтобы потом гоям баблишко отдавать?
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с одной стороны вроде и правильно,с другой стороны хрен украдёш если деньгами субсидии выдавать.
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Долбо@оби!!!!
Люди б економили і утепляли свої будинки.Особисто я так і зробив би.
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а не для экономии тарифы повышали, а для большего гешефта небожителей, потому как соотношение "себестоимость-прибыль" - сумасшедшее.
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вы, видать по всему, никогда не работали на винницком базаре и не смыслите в пейсатой экономике...
в этом случае от вас не было бы никакой прибыли, а сплошный убытки !
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в этом то и смысл. олигархи задирают цены, держава им за это платит, а народ всем должен. просто и красиво.
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все правильно !
гудку - деньги, народу - ... !!!
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Конечно нет. Так как бабло виртуальное. В действительности его просто нет, как и той цены которая была на энергоресурсы. Она просто придумана.
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субсидии можно выплачивать субсидиями
и как это Гройсман до сих пор не догадался?
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Кабмин намерен выплачивать Ахметову . Не добили сук .
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беспокоюсь, Белорусь грозит больше не брать жижу у сРашки ...
Белоруссия найдет альтернативу поставкам российской нефти
20-01-2017 (16:13)
Президент Белорусии Александр Лукашенко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских, сообщается 20 января на сайте президента республики.
"Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил президент
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Хто таке бачив, щоб рабам гроші давали? Арбайтен за комуналку ! )))
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Лис Чернобурый ‏@lisskin17

Первый раз близкие и сам Лис готовы были покинуть Украину в 2004-м,перед Померанчевой рев.,второй перед Революцией Достоинства и СЕЙЧАС...



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сейчас становится очевидной вся нелепица с субсидиями ...
вместо того, чтобы снижать тарифы для малообеспеченных, посулили какие-то виртуальные деньги и теперь будут долго и невнятно объяснять, что это такое и как ими пользоваться
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кто-то другого ожидал?

Субсидии - узаконенное перекачивание денег из бюджета страны (из нашего кармана) в карманы Ахметок и Ко, перекачивание напрямую и без тендеров/конкурсов. А если при этом коммуналку лохи сами оплатят - они только рады будут.

А кто-нибудь из этих "рехформаторов" обосновал хоть одну копейку коммунальных платежей???? За такие "реформы" в любой нормальной стране Антимонопольный комитет размазал бы этих деятелей и обложил такими штрафами, что они бы и последние трусы своих бабушек продали. Ну а мы дальше глотаем и терпим...
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Прекрасная, обоснованная фактами, статья о том, что есть нынещнии субсидии, и чем они должны были бы быть:
«Шара», убивающая государство. Чем опасны субсидии
http://argumentua.com/stati/shara-ubivayushchee-gosudarstvo-chem-opasny-subsidii
Как расточительна система субсидий убивает шанс Украины на энергонезависимость. Истинные мотивы тех, кто разрабатывал систему субсидий, далеки от интересов государства.
С осени 2016 года все более очевидным становится слом длительной положительной тенденции к усилению энергетической безопасности Украины в условиях войны с Россией, которая происходила благодаря поступательному уменьшению потребления голубого топлива.
Однако осенью сжигание газа стало, наоборот, превышать объемы аналогичных периодов 2015 года.
...
Уже очевидно, что истинные мотивы тех, кто разрабатывал систему субсидий, далеки от интересов государства. В нынешнем ее виде речь идет лишь о попытке власти порешать свои задачи, а именно: 1) не допустить масштабных неплатежей по повышенным тарифам; 2) удержать людей от выхода на улицы и поддержки «тарифных майданов»; 3) снизить градус недовольства в обществе. Кроме того, нынешняя система субсидирования сохраняет условия для злоупотреблений с общественными средствами в ТКЭ и облгазах в условиях, казалось бы, смертельно опасных для старых схем «уравниловки» цен на голубое топливо.

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обещаниями у них лучше всего получается.
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Нынешняя олигархическая власть не исправляет данную ситуацию по той простой причине, что олигархи и чиновники сейчас получают огромные барыши от реализации украинцам газа по космическим - чрезмерно завышенным ценам!!!
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А простіше підняти заробітні плати, пенсії та інші соціальні виплати не пробували?
А то скоро і на хліб субсидії будуть.
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монетизация льгот также будет толковаться кабмином этими мойшенниками?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин не намерен выплачивать субсидии населению деньгами
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