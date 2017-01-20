 Террористы обстреляли автобус "Еленовка-Донецк", ранена одна женщина, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус. В результате обстрела получила ранения местная жительница.
Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.
Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины во время пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".
1105 11
За прошедшие сутки боевики не раз накрывали огнем из 120-мм минометов и зениток позиции сил АТО вблизи Крымского, - ОВГА(3)
"Я поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", - Черныш(88)
Потерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(4)
Украинского политзаключенного в Крыму Балуха не переводят из СИЗО в больницу несмотря на болезнь(4)
Трамп не будет заинтересован в решении проблемы Крыма и Донбасса - эксперт(0)
"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев(14)
"Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро", - луганские террористы установили нормы ввоза продуктов через "границу" с боевиками "ДНР". ВИДЕО(64)
И тут нате вам, бесплатно, бутыль с омывателем. Присмотрелся к этикетке на бутлях и глазам не поверил! А парень и говорит:
- Это бесплатно! Подарок украинским автомобилистам от братского российского мира.
Позволю себе взять паузу и что произошло дальше, обещаю рассказать через несколько дней. А пока хочу узнать, как бы вы отреагировали на такую акцию?
Ответить
Ответить
Ответить
Зателефонувати 093 130 94 30Організація "Правий сектор" в місті Києві
Потому как СБУ вряд ли на это отреагирует, а патрульные только вежливо поулыбаются.
Ответить
Ответить
Не стоит нам ничего рассказывать, через несколько дней,когда у вас закончится омыватель.
Вы конечно не знали,что можно и нужно было вызвать милицию или сообщить в СБУ?
Убитый народ и потерянная страна...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить