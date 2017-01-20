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 Террористы обстреляли автобус "Еленовка-Донецк", ранена одна женщина, - пресс-центр штаба АТО

Утром 20 января террористы обстреляли пассажирский автобус, в результате обстрела одна женщина получила ранение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус. В результате обстрела получила ранения местная жительница.

Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.

Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины во время пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

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Сегодня, часов в 12 дня, вышел из магазина «Эпицентр», в одном из районов Киева, и вижу дивную картину. На паркинге перед входом в магазин, стоит открытый бусик и парень лет 30 предлагает бесплатно автомобильные омыватели для стекла. Погода меняется, то снег, то резкое потепление, грязь на лобовое стекло летит из под едущих впереди машин просто лавиной. Расход омывателя при такой погоде большой, а стоит он не 2 копейки.
И тут нате вам, бесплатно, бутыль с омывателем. Присмотрелся к этикетке на бутлях и глазам не поверил! А парень и говорит:
- Это бесплатно! Подарок украинским автомобилистам от братского российского мира.
Позволю себе взять паузу и что произошло дальше, обещаю рассказать через несколько дней. А пока хочу узнать, как бы вы отреагировали на такую акцию?


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та навіщо так радикально- відкрив би бутиль і заставить випить його за здравіє хуйла
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Мож так поступить. Позвонить по этому номеру, изложить дело и придержать товарища до их приезда. Думаю они решат, что с ним делать.
Зателефонувати 093 130 94 30Організація "Правий сектор" в місті Києві

Потому как СБУ вряд ли на это отреагирует, а патрульные только вежливо поулыбаются.
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Наш народишка продается за пачку гречки,а уж за цельный бутыль омывателя он и в зад оккупанта поцеловать может!!
Не стоит нам ничего рассказывать, через несколько дней,когда у вас закончится омыватель.
Вы конечно не знали,что можно и нужно было вызвать милицию или сообщить в СБУ?
Убитый народ и потерянная страна...
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одного разу їхали ми легковим автомобілем на ньому були набиті атошні галочки на дверях круги і пішли на обгон автобуса донецьк-- курахове.то і дулі і факи тикали нам....дикі люди ..нєдоукраїнці і переруські дєгєнєрати. противно....і геть їх нежалко
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да нех. шастать туда-сюда через линию фронта. Сидите там пока не выздыхаете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы обстреляли автобус "Еленовка-Донецк", ранена одна женщина, - пресс-центр штаба АТО
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