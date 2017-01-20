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 Россия нарушила положения Венского документа об укреплении безопасности формируя мотострелковую дивизию вблизи границы с Украиной, - Генштаб ВСУ

Россия не уведомила о развертывании мотострелковой дивизии на границе с Украиной, тем самым нарушила Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, обнародованном на официальной странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В период 16-19 января 2017 года Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области Российской Федерации. Главная цель инспекции: проверить, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011). Результаты инспекции будут доведены к сведению государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные ВД-2011, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. В частности, будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района, который будет распространяться официальной сетью ОБСЕ", - сказано в заявлении.

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"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 000 военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года. Это противоречит информации, которую сама же Российская Федерация предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности Россия сообщала, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011", - пояснили в Генштабе .

"Кроме этого нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальным сетью ОБСЕ за 42 дня до такого увеличения численности личного состава или началом такого увеличения", - подчеркнули в ведомстве.

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А что, еще остались какие-то документы, которые Раися не нарушила? Странно...
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После десятков тысяч убитых в Украине и Сирии - это самый безобидный грех расии.
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раха напала на Украину,оккупировала часть нашей земли и убила много украинцев,про какие там договора по безопасности с этой подлой недостраной вы говорите.
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Uzje net, ne razsjcjitivajet - skazali zje, ili dogovorimsa ili....budet serovno, kak senatori i kongresmeni iz USA skazjet.
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Дипломатия . Раньше козлам головы рубли .
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Нет таких договоров и документов которые бы не нарушили брехливые свиньи из зловонной клоаки Параши.
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Да кацапы давно насрали на все договора, меморандумы, соглашения. Одной бумажкой меньше или больше без разницы
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Podozjdite, a sankciji kakije za eto, mozjet nado dobavitj, nu naprimer ot EU, nu neznaju kakije, glavnoje cjtob lecjebnije i blago nesusjcjije.
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Значит дивизия развернута, но не проинформирована. Цель - очевидно скрытное ее использование. Дислокация сомнений не вызывает. Но дивизии мало для Украины. Значит она часть плана. Хм........... А остальные где???????
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Какой там еще документ. Система мировой безопасности рушится. ООН можно смело посылать на х@р.
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А чем мы хуже турков:
"Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают! А надо, как в Турции в старину поступали! Посадят вора в чан с дерьмом, - только голова торчит, - и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и каждые пять минут каааак вжик мечом над чаном! Так что если вор не нырнет - голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!"
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Тобто не даремною була інспекція... А крику тут про неї було-а чого зараз мовчите? То не треба було її проводити?
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А вот из кремлевского форума.
Как написано в статье отправка бригады внутренних войск из Чечни видится разумным шагом, направленным на то, чтобы помочь правительственным войскам удерживать только что занятые территории. Как раз под такие задачи она подходит лучше всего.
Меня только смущает малочисленность отправляемого контингента. Для того, чтобы разгрузить шиитские батальоны (местные, а также из Ирака и Ирана), которые являются основной ударной силой со стороны правительственных войск, от задач по контролю территорий, полицейских и контртеррористических функций, нужно около 10-15 тыс. бойцов. На сирийскую армию и NDF, как показала Пальмира и другие эпизоды, рассчитывать нельзя.
Для дальнейших наступательный действий понадобится ещё больший контингент, на этот раз уже по линии Минобороны. Зачистка анклавов и затем провинции Идлиб, которые поставят точку в гражданской войне, может произойти сильно быстрее, если Россия направит 20 тыс. группировку с тяжелой техникой. Если это сделают иранцы, то это будет длиться дольше и снизит российское влияние в стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия нарушила положения Венского документа об укреплении безопасности формируя мотострелковую дивизию вблизи границы с Украиной, - Генштаб ВСУ
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