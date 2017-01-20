 Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с повышением минимальной зарплаты, - КГГА

С 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Об этом пишет "Сегодня" передает Цензор.НЕТ.
Перевозчики заверяют, что другого выхода у них нет. "Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, - это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать", - прокомментировал изданию один из столичных перевозчиков.
В коммунальной службе перевозок говорят, что с 21 января во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее. "Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", - рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.
Впрочем, в КП "Киевпастранс" заявили, что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет, но эксперты уверяют, что со старыми тарифами они продержатся не более двух недель.
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+ одной рукой дают копейку...а другой с твоего кармана берут две)))
ПАНАМЫЧ по другому не умеет)))вот у кого реальное ПАКРАЩЕННЯ УЖЕ СЕГОДНЯ))))
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мне не пох цены на бенз)
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ну если ты там страдаешь радикулитом...и нуждаешься в ежедневном массаже...то ДА!
ну если ты молодая баба и нет регулярного партнера...то ДА! облапают до оргазма за 2 остановки...)))
ну если утром напидорил туфли до зеркала и хочешь их уграть в говно..то ДА!
ну если у тебя хорошее настроение и ты решил впасть в депресию от ското-слово-поноса громадян...то ДА!
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- Так доллар же подорожал.
- А Вы петрушку из-за границы привозите?
- Нет, сама выращиваю.
- Так почему же она у Вас подорожала?
- Так ведь доллар подорожал.
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