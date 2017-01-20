EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Киевские новости
  3996  137
Все про:КГГА (1839) Киев (15857) Киевпастранс (64) маршрутки (362) подорожание (79)

 Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с повышением минимальной зарплаты, - КГГА

Все перевозчики, кроме коммунальных, с 21 января 2017 года в Киеве поднимают тариф на одну гривню.

С 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Об этом пишет "Сегодня" передает Цензор.НЕТ.

Перевозчики заверяют, что другого выхода у них нет. "Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, - это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать", - прокомментировал изданию один из столичных перевозчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В двух столичных маршрутках подорожал проезд

В коммунальной службе перевозок говорят, что с 21 января во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее. "Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", - рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

Впрочем, в КП "Киевпастранс" заявили, что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет, но эксперты уверяют, что со старыми тарифами они продержатся не более двух недель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В некоторых киевских маршрутках подорожал проезд
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я в день призначення пана Гройсмана прем'єром писав тут на Цензорі, що толку від цього пана не буде ніякого.. Тепер я бачу, яким оптимістом я тоді був..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное было кинуть дезу,что минималка 3200,а дальше дело за повышением всего и вся... приблизительный эффект с этой аферы 500 миллиардов гришщелей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТАК ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ШОБЛА МИНИМАЛКУ ПОДНЯЛА........ ЭХ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ разбогател, грабь куркулей а то иш че надумали, з/п они хотят 3200 получать а ездить как при 1600 ебаная ж дыра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смешно....Вот как раз и повышали "минималку" для того,чтобы людям было по карману нормально ездить на работу.Теперь цены и тарифы снова рванули вперёд?Для чего тогда было нужно это "повышение"?Для ещё большего обогащения поставщиков услуг?..Если провести аудит всех перевозчиков,то выяснится,что не такие уж они бедные-несчастные.А вот технический парк в аварийном состоянии связан с элементарной жадностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо, что за проезд сказали. Почему за курс доллара как в рот воды набрали? Уже больше 28 как никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, ну а хули вы хотели, Пеце же нужно террористов и боевиков кормить так как их кормить Разея уже отказывается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
товарищ Брежнев,если мы повысим цену на водку с 2,87 до 3,12,то сможем построить Байкало-Амурскую Магистраль и еще останется копейка для поворота Сибирских рек Узбекам и казахам,и Аральское море не засохнет тов.Брежнев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заживем... Кондишены будут в маршрутках, чехлы на сидения постирают, убирать будут чаще и "Шансон" перестанут слушать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
планы партии,планы народа...вперед,к победе капитализьмы
 показать весь комментарий
Ответить
 
что бы окончательно задавить работодателя)
+ одной рукой дают копейку...а другой с твоего кармана берут две)))
ПАНАМЫЧ по другому не умеет)))вот у кого реальное ПАКРАЩЕННЯ УЖЕ СЕГОДНЯ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))та мне уже давно пох на цены в маршрутках)))
мне не пох цены на бенз)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот какой цука кайф ездить в маршрутках?)))
ну если ты там страдаешь радикулитом...и нуждаешься в ежедневном массаже...то ДА!
ну если ты молодая баба и нет регулярного партнера...то ДА! облапают до оргазма за 2 остановки...)))
ну если утром напидорил туфли до зеркала и хочешь их уграть в говно..то ДА!
ну если у тебя хорошее настроение и ты решил впасть в депресию от ското-слово-поноса громадян...то ДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у кого еще какие асоциации с киевскими СКОТОВОЗАМИ?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
сделали бы минималку 800 гривен,было бы супер реформа,я кстатьи перед повышением тут писал об этом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У многих зарплаты стали меньше,так как подняли ставки и отменили доплаты. А тут поднятие цен в маршрутках без учета выплат. Похоже Кличко вообще никто не слушает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- А почему у Вас петрушка подорожала?
- Так доллар же подорожал.
- А Вы петрушку из-за границы привозите?
- Нет, сама выращиваю.
- Так почему же она у Вас подорожала?
- Так ведь доллар подорожал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мой племянник работает на Уралвагозаводе,в месяц 15 000 рублясов чистыми и трое детей и квартира 3 комнаты,пишет что делать дальше не знаю,живём что Диоген в бочке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минимальные зарплаты повысили >>>>> повысили налоги среднему бизнесу. Теперь маршрутки. Что ещё? Окажется, что для гражданина выгодней было бы и не повышать минималки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пособие по безработице в Италии 380 евро или уже повысили до 450?инфляция дельце хитрое..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инфляции не будет визжало Гройсман, они не успели еще эту зарплату выплатить а цены уже пошли вверх.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кстати, даже аванса от повышенных зарплат еще никто не видел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем здесь минимальная ЗП? Скажите честно не хотим платит налоги ,хотим зарабатывать до куя и на всех ложить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на шокохряка и его пейсатую кодлу - с превеликим удовольствием !
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда не платиш налоги ложиш прежде всего на себя
 показать весь комментарий
Ответить
 
и это только начало. все расходы на электронные билеты лягут на плечи населения
 показать весь комментарий
Ответить
 
я решил,развожусь со своей Пиночетшей и еду в Евросоюз.жеенысь на вдове-миллионерше и буду разводить карасей с карпом зеркальным,всё ж копейка капать будет в казну семейную...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, подождите..Я получал зарплату 3200. Подняли минималку до 3200..Ну я так же продолжаю получать 3200. Так какого фига для меня дорожает проезд, если я получал и получаю 3200?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не раскачивайте лодку! Шо самый умный? Сказано платить на гривну больше, значит нужно платить! А не вопросы задавать)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а если владельцев маршруток перевести на 3200, то проезд подешевеет на половину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пакращення было у дважды не судимого донецкого праильного ПОЦана,а это можно назвать Перестройка Перестроечного процесса..
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПроезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с повышением минимальной зарплаты, - КГГА
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко Путин Россия санкции СБУ суд США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти