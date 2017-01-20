 Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с поднятием минимальной зарплаты, - КГГА

С 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Об этом пишет "Сегодня" передает Цензор.НЕТ.
Перевозчики заверяют, что другого выхода у них нет. "Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, - это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать", - прокомментировал изданию один из столичных перевозчиков.
В коммунальной службе перевозок говорят, что с 21 января во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее. "Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", - рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.
Впрочем, в КП "Киевпастранс" заявили, что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет, но эксперты уверяют, что со старыми тарифами они продержатся не более двух недель.
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Мария Антуанетта.
Через год ее казнили голодные парижане.
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стыд вам и срам, маршрутчики!
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Чому в маршрутках оплата без видачі квитків та Е - оплати ??
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ГЕРОЙ....
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«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение» - Песков.
Ну и еще.
Странно. Вот почему мне нихера не жалко? Ни "бедного" Порошенко, вынужденного закрывать фабрику, за которую в него вся страна плюется, ни тем более за "сотни" кацапов, которых выгнали пинком под зад?
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