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Все про:КГГА (1839) Киев (15857) Киевпастранс (64) маршрутки (362) подорожание (79)

 Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с поднятием минимальной зарплаты, - КГГА

Все перевозчики, кроме коммунальных, с 21 января 2017 года в Киеве поднимают тариф на одну гривню.

С 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Об этом пишет "Сегодня" передает Цензор.НЕТ.

Перевозчики заверяют, что другого выхода у них нет. "Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, - это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать", - прокомментировал изданию один из столичных перевозчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В двух столичных маршрутках подорожал проезд

В коммунальной службе перевозок говорят, что с 21 января во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее. "Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", - рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

Впрочем, в КП "Киевпастранс" заявили, что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет, но эксперты уверяют, что со старыми тарифами они продержатся не более двух недель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В некоторых киевских маршрутках подорожал проезд
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От скоты ,никто ещё той зарплаты не получил а три шкуры с дураков уже сняли !!!
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Липецк уже не актуален... Новая тема для зрады. А тебе на маршрутку не хватает ? Так купи машину
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"на маршрутку не хватает - купи машину" ...ппц логика..
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- Если у народа нет хлеба, пусть ест пирожное.

Мария Антуанетта.
Через год ее казнили голодные парижане.
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Если тебе не хватает денег на хлеб с икрой ешь икру без хлеба
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Так методички не успевают за "покращеннями".
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Машину то я купить себе могу,а вот ты себе мозгов нигде не купишь,так и будешь ходить дураком !
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Если можешь ,то чего ноешь ? Покупай и будет тебе счастье.
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Я знаю. Счастлив тот,кто громче и чаще крикнет зрада на цензоре. Ты один из самых счастливых зрадодрочеров на цензоре
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Дурак,для него это ещё комплимент ,он идиот эталонный ,железобетонный я бы сказал он идиот !
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от повышения своей зарплаты, однако, ты не откажешься
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Ну если кто-то соберётся повышать то не откажусь а пока мне никто ,ничего повышать не собирается а вот жену перевели на половину рабочего дня - вот и все повышения !
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И это еще только цветочки, а ягодки к весне созреют. Вылезет это поднятие нам боком!
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Между прочим у нас проезд в маршрутке 4 грн.уже год или даже два, а в Киеве оказывается есть еще и по 3 грн. Так что нехрен плакаться- зарплаты то на порядок выше в столице.
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Бездонная и благодатная тема: ты такой "э, а почему...", а тебе - "это связано с поднятием минимальной зарплаты".
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А тебе то что? Ты всё равно не ездишь. Твоя маршрутка - форум цензора. Главное ,чтобы на интернет цены не подняли. Вот за это переживай.
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Ты прав! Интернет это клапан для спуска пара. Особенно ЦН.
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Млять, как в рекламе МММ: "Марина Сергеевна, и это только начало..."
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В Праге проезд в городском транспорте, для местных, дешевле, чем в Киеве. Как это они умудрились при более высоких зарплатах? И транспорт весь новенький, по расписанию ходит..
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.. безлимитный годовой проездной в Праге (на все виды транспорта) стоит около 3600 грн. То есть 10 грн. в день. О подорожании никто не говорит - наоборот, раньше этот проездной стоил около 4700 грн.
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Ещё один лгун. В Праге билет на городской транспорт стоит 32 кроны. Это 1.5 евро. Курс кроны 27 крон за 1 евро. Ты хочешь сказать ,что в Киеве 32 гр проезд ? Откуда вы ,брехуны ,лезете?
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Ты читать умеешь? ГОДОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ. 3650 крон. 1$ = 25 крон. Считай, проФФесор. А на одноразовые билеты местным начхать, такие билеты покупают только туристы.
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А директор рынка, тряся от возбуждения ушами доказывал, что при увеличении минималки повышения цен не будет.
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Но тебе же интернет не повысили. А больше тебе и не надо. Вся твоя никчемная жизнь на цензоре протекает. Маршрутка тебе ни к чему.
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А ще з березня ціна на електрику підніметься,то тролейбус буде ще дорощий.
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А квіти на 8 березня напевно із за кордону на цьому тролейбусі будуть везти.
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Вони мали на увазі,що в киян ще пока гроші є
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ничего подобного ! смысл в том, чтобы отнять больше !
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Ага, так я и поверил, что они там до этого на 1600 все горбатились, а теперь на 3200 будут.
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Даже если и так, то на зарплаты авто перевозчикам с 1600 до 3200 , учитывая пассажиропоток , хватило бы и 10 копеек . Нажраться просто не могут, все мало.
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я дико звиняюсь - а какая связь между повышением минимальной зарплаты и стоимостью проезда??? я видела подобное объявление в маршрутке Киев-Буча еще в конце ноября, моему возмущению не было предела! я могу как-то понять, когда повышение проезда объясняют подорожанием горючего, запчастей, но лепить сюда повышение минимальной зарплаты - это верх тупости, скотства и быдлизма. к тому же - те люди, которые реально живут за минимальную зарплату, как правило, ездят на муниципальных автобусах, так как попросту экономят в буквальном смысле на всем.
стыд вам и срам, маршрутчики!
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У нас в маршрутках - одно место муниципальное и то всегда занято.
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странно я думал это депутаты на мальдивах жопу греют а оказывается маршрутчики!!
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Имеется ввиду не ваша минималка, а зарплата водителям, деспечерам... которую тоже надо поднять до минималки.
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Хто "" кришує "" маршрутки ??
Чому в маршрутках оплата без видачі квитків та Е - оплати ??
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ты хочешь Е оплату готов платить в 2 раза больше чтобы хватало и тем и этим?!!
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не потрібно лякати Народ України .. весь транспорт переходить на Е -ОПЛАТУ .. є антимонопольний комітет , який повинен слідкувати тарифи на проїзд ..
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Вчора приїхав з Києва.В маршрутках вітер гуляє,під дверима можна ногу на вулицю просунуть,а вони ще ціни підвищують.Але ж КГГА в булочну на маршрутках не їздять...
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Это еще только маршрутники. А если метро до шести-семи поднимут?
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Ну так многие тут на форумах сами кричали ДАВАЙ ДАВАЙ ПРИЖМИТЕ ЭТИХ БАРЫГ ну как вот прижали!! ну и кто за все платит!! ну надо надо народ учить через кошелек!!
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ааааа на гривну!!! аааааа!!!!геноцииииид!!!!!!!!!!!!
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так если бы токо маршрутка на 1 грн то как говорится фиг с ней так ведь все прыгнуло на 1-10 грн и всего то за 1 месяц
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маршрутчики такСОСты получат дополнительно около 10 миллиардов гривен не облагаемых налогом... типа на ремонт техники дохлой...........
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Забити болт і не вийти всім на роботу 3 дні, зробити попереджувальну акцію,на маршрутних транспортних засобах взагалі не їздити (на будь-яких).Щоб зрозуміли,що вони живуть за рахунок людей,а не люди за їхній рахунок.І так по всій країні.
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Та шось якось вже заїпало жить при такому "покращенні".
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Русня переживает, что Порошенко наконец закрывает липецкую фабрику. Даже говорящий ершик для унитаза Письков высказался.
«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение» - Песков.

Ну и еще.


Странно. Вот почему мне нихера не жалко? Ни "бедного" Порошенко, вынужденного закрывать фабрику, за которую в него вся страна плюется, ни тем более за "сотни" кацапов, которых выгнали пинком под зад?
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*требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать* - тогда при чем тут минималка? У вас что, водители получали меньше 3200??? Может не надо людей за идиотов держать!!!!
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И где этот экологически чистый транспорт? Что бегало на маршрутах по Киеву, то и бегает!
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Навіть такій видатній особистості як пан Гройсман неможливо відмінити або обдурити закони економіки..
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главное было кинуть дезу,что минималка 3200,а дальше дело за повышением всего и вся... приблизительный эффект с этой аферы 500 миллиардов гришщелей...
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ТАК ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ШОБЛА МИНИМАЛКУ ПОДНЯЛА........ ЭХ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ.
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народ разбогател, грабь куркулей а то иш че надумали, з/п они хотят 3200 получать а ездить как при 1600 ебаная ж дыра...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПроезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с поднятием минимальной зарплаты, - КГГА
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