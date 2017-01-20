 В Раде предлагают ввести сертификацию уровня владения украинским языком госчиновниками

Об этом говорится в проекте закона "О государственном языке" №5670, зарегистрированном в Раде 19 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Согласно ему, чиновники (в том числе Президент, члены Кабинета Министров и депутаты Рады), военные, дипломаты, судьи, адвокаты, руководители учебных заведений, медицинские работники обязаны свободно владеть государственным языком.
Кроме того, каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком.
Требования относительно соответствующего уровня владения украинским языком чиновниками, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а проверку уровня владения осуществляет Центр украинского языка.
Задачами Нацкомиссии предлагается определить сохранение, развитие и защиту украинского языка путем установления стандартов и методов проверки уровня владения языком, необходимого для получения гражданства и занятия должностей.
Комиссия является коллегиальным органом, состоящим из 9 членов, срок полномочий которых составляет 6 лет.
Комиссия создает Центр украинского языка с полномочиями наработки требований к уровню владения языком, организации экзаменов для проверки знаний, выдачи сертификатов об уровне владения языком.
Согласно законопроекту, экзамен проходит в письменной и устной форме, а информация, которая содержится во всех действующих сертификатах, доступна онлайн на официальном сайте Центра.
Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом Министров.
При уполномоченном предлагается создать службу из 27 инспекторов для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением стандартов украинского и применением других языков.
Законопроект предлагает признать утратившим силу закон "Об основах государственной языковой политики".
Среди инициаторов законопроекта числятся председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, первый заместитель фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и председатель комитета по иностранных делам Анна Гопко (внефракционная)
Как сообщалось, в 2013 году депутаты Верховной Рады 7-го созыва Владимир Яворивский (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Мария Матиос (фракция партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко") и Ирина Фарион (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода") предлагали парламенту создать Нацкомиссию по стандартам государственного языка и учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, языков национальных меньшинств и региональных.
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А то не владеющие гос.языком гос.служащие - это какой-то... позор.
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Экзамен по специфической "российской" истории наверное не сдаст даже иностранный профессор истории.
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принятый Палатой американского Конгресса законопроект H.R. 5094 под названием «О поддержке стабильности и демократии в Украине» является первым шагом на пути к дефолту в России. По сути, этот законопроект ввел ограничения против конкретной страны - они не являются секторальными и сходны с теми, что были наложены на Иран. Следующим шагом на пути к дефолту РФ является недавнее заявление Трампа об увеличении ядерного арсенала США, после которого последует лишение России статуса ядерной державы, дефолт в таком случае неминуем - Россия ввяжется в гонку вооружений с США, однако денег на нее у РФ нет. лишение РФ статуса ядерного государства два года назад казалось программой-максимум, однако вот и до нее дело дошло - прогноз сбывается быстрее, чем мы думали. После дефолта в РФ она будет вынуждена убраться из Крыма и Донбасса. В пользу этого сценария свидетельствуют условия, в которые был помещен Трамп, последние события с «Газпромом» и «Роснефтью», а также тот факт, что SWIFT-эмбарго и нефтяное эмбарго все чаще упоминаются в кулуарах мировой политики. http://replyua.net/usa/52180-ponomar-prognoz-sbyvaetsya-bystree-chem-my-dumali.html
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Особенно отличаются из так называемых "силовых" органов : податковая-гфс, пракуратура, сертификация (всего).
Самые продажные ето "пажарники", самые наглые ето "депутаты" городской рады, самые жадные из "фондов-госсземель", самые тупые в гфс.
Ну откуда у люмпенов дорвавшихся к Власти - желание изучать Украинский Язык?!!!!
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Вот у нас тоже все каналы Discovery, Nationl Geographic и даже Russia Today идут по умолчанию на буржуинском, приходится кнопку каждый раз тыркать, чтобы на русскую дорожку переключиться.
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Житель Вильнюса за вывешивание флага СССР оштрафован на 150 евро
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zhitel-vilnyusa-za-vyveshivanie-flaga-sssr-oshtrafovan-na-150-evro.d?id=48425257
Инцидент, который рассматривал суд, случился еще 24 ноября прошлого года. Было установлено, что житель Вильнюса Вадим Чубукас вывесил флаг СССР на своем частном доме по адресу - ул. Таурагну. Сообщению в полицию поступило около 14 часов.
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Не забудьте!
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А у нас тут под боком, если Вы незаметили, неадекватный сосед, который лезет защищать каких-то узкоизыких граждан чужого государства, решив, что ему всё дозволен.
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