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Все про:ВР (21330) чиновник (1237) язык (3471)

 В Раде предлагают ввести сертификацию уровня владения украинским языком госчиновниками

33 депутата Верховной Рады предлагают парламенту ввести сертификацию уровня владения украинским языком государственными чиновниками.

Об этом говорится в проекте закона "О государственном языке" №5670, зарегистрированном в Раде 19 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Согласно ему, чиновники (в том числе Президент, члены Кабинета Министров и депутаты Рады), военные, дипломаты, судьи, адвокаты, руководители учебных заведений, медицинские работники обязаны свободно владеть государственным языком.

Кроме того, каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком.

Требования относительно соответствующего уровня владения украинским языком чиновниками, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а проверку уровня владения осуществляет Центр украинского языка.

Задачами Нацкомиссии предлагается определить сохранение, развитие и защиту украинского языка путем установления стандартов и методов проверки уровня владения языком, необходимого для получения гражданства и занятия должностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования увеличит объем преподавания на украинском языке в школах нацменьшинств, - Гриневич

Комиссия является коллегиальным органом, состоящим из 9 членов, срок полномочий которых составляет 6 лет.

Комиссия создает Центр украинского языка с полномочиями наработки требований к уровню владения языком, организации экзаменов для проверки знаний, выдачи сертификатов об уровне владения языком.

Согласно законопроекту, экзамен проходит в письменной и устной форме, а информация, которая содержится во всех действующих сертификатах, доступна онлайн на официальном сайте Центра.

Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом Министров.

При уполномоченном предлагается создать службу из 27 инспекторов для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением стандартов украинского и применением других языков.

Законопроект предлагает признать утратившим силу закон "Об основах государственной языковой политики".

Среди инициаторов законопроекта числятся председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, первый заместитель фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и председатель комитета по иностранных делам Анна Гопко (внефракционная)

Как сообщалось, в 2013 году депутаты Верховной Рады 7-го созыва Владимир Яворивский (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Мария Матиос (фракция партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко") и Ирина Фарион (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода") предлагали парламенту создать Нацкомиссию по стандартам государственного языка и учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, языков национальных меньшинств и региональных.



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Давно пора! Вот только в Украине всё делается, чтоб заносились взятки. Это тоже будет очередная кормушка для чиновников.
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зато легко вывести на чистую воду, або приперти до паркану)
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Давно пора.
А то не владеющие гос.языком гос.служащие - это какой-то... позор.
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Na rabotu. Primer ot rossii: za 6 mesjacev zdat ekzameny po jazyku; po istorii; pozakono datelstvu. Ne zdal chemodan, vokzal ,zemljaki.
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>>po istorii;<<
Экзамен по специфической "российской" истории наверное не сдаст даже иностранный профессор истории.
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У зРаді багато ворогів Украіни,от би іх звідти вичистити,а сертифікат-це єрунда.
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ні, не дурня. такий крок треба було зробити ще в 90-их
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российские СМИ, а так же журналисты и блогеры разных мастей начали массово создавать новости о возврате Крыма и Донбасса в Украину. Похоже что россия сдает позиции.
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Це наступний етап дійства по руйнаціі України-"втюхать" це лайно в Україну,цей розплідник колорадської маячні "Русского мира")))))
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Ты зрадофил против возвращения Украине территорий?
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Недавно була така інформція, не знаю чи це якось пов'язано:

принятый Палатой американского Конгресса законопроект H.R. 5094 под названием «О поддержке стабильности и демократии в Украине» является первым шагом на пути к дефолту в России. По сути, этот законопроект ввел ограничения против конкретной страны - они не являются секторальными и сходны с теми, что были наложены на Иран. Следующим шагом на пути к дефолту РФ является недавнее заявление Трампа об увеличении ядерного арсенала США, после которого последует лишение России статуса ядерной державы, дефолт в таком случае неминуем - Россия ввяжется в гонку вооружений с США, однако денег на нее у РФ нет. лишение РФ статуса ядерного государства два года назад казалось программой-максимум, однако вот и до нее дело дошло - прогноз сбывается быстрее, чем мы думали. После дефолта в РФ она будет вынуждена убраться из Крыма и Донбасса. В пользу этого сценария свидетельствуют условия, в которые был помещен Трамп, последние события с «Газпромом» и «Роснефтью», а также тот факт, что SWIFT-эмбарго и нефтяное эмбарго все чаще упоминаются в кулуарах мировой политики. http://replyua.net/usa/52180-ponomar-prognoz-sbyvaetsya-bystree-chem-my-dumali.html
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Думаю, что простым написанием закона и принудиловкой украинский язык не станет больше употреблятся в жизни людей.
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Это закон не для принуждения людей...люди сами разберутся на каком языке им говорить...это закон для чиновников....
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Люди...но при этом они чиновники..... и этот закон касается их пока они чиновники....
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стане більш вживаним, тому що хто захоче зробити кар"єру змушений буде вчити українську і також ті хто захоче (знову) отримати українське громадянство
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Украинский "госсчиновник" сегодня - ето хамло под 50-45 лет, ганяет на джиппе и ганяет "понты".
Особенно отличаются из так называемых "силовых" органов : податковая-гфс, пракуратура, сертификация (всего).
Самые продажные ето "пажарники", самые наглые ето "депутаты" городской рады, самые жадные из "фондов-госсземель", самые тупые в гфс.
Ну откуда у люмпенов дорвавшихся к Власти - желание изучать Украинский Язык?!!!!
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Все фильмы в Европе демонстрируются на языке оригинала к примеру. И перевод только в титрах. И что это доказывает?
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Кто вам это сказал ..что все...??? Какую то часть могут показывать на языке оригинала....а основная масса дублируется....
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Мне это никто не говорил. Сама наблюдала месяцами в Бельгии, Швеции, Франции.
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А в другой кинотеатр сходить не пробовали..?? Там правда билеты были бы чуть по дороже... но и дубляж бы был...
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При чем тут кинотеатры?? Я о телевидении говорю)))
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Irida, ne vse i ne vo vseh stranah, da v boljsjom kolicjestve stran tak jestj, da dublirujetsa pismenno, potomu, sjto filjm s originalom zvuka lucjsje peredajot emociji, no vot prakticjeski vse filjmi Japoniji ili Kitaja v osnovnom vsiotaki perevodjatsa - tam dlja europeicov emociji neponjatni, kak budto vsio vremja ugrozjajet i togda filjm mozjno ne praviljno ponjatj.
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А может там звуковую дорожку надо было переключать?
Вот у нас тоже все каналы Discovery, Nationl Geographic и даже Russia Today идут по умолчанию на буржуинском, приходится кнопку каждый раз тыркать, чтобы на русскую дорожку переключиться.

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da no tam poljaki, obdolbanije rjuskimi protestujet, vot na dnjah odin poludibil vivesil flag cccp i poscjital sebja za umnogo, tak mozjno v durdome ljubova sprositj, nacjinaja s vracja i zakancjivaja pacientom - nikto sebja za uma lisjonogo ili s problemami v golove ne poscjitajet - nikto.
Житель Вильнюса за вывешивание флага СССР оштрафован на 150 евро
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zhitel-vilnyusa-za-vyveshivanie-flaga-sssr-oshtrafovan-na-150-evro.d?id=48425257
Инцидент, который рассматривал суд, случился еще 24 ноября прошлого года. Было установлено, что житель Вильнюса Вадим Чубукас вывесил флаг СССР на своем частном доме по адресу - ул. Таурагну. Сообщению в полицию поступило около 14 часов.
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Удобная мулька - язык. Этим пользуются постоянно депутаты, от которых ни в чем другом толка нет))) Решили таким образом выдавить из правительства иностранцев?)))) Давайте уже открыто и с лозунгами *Бальчуна на вынос* и так далее по списку))
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Logicjno, a cjto tut takogo, neznajesj jazika - guljai , svoboden, nu tak zje vezde v Mire, vot skazji mne, pocjemu hotj odin grazjdanin Ukraini dolzjen stradatj ot togo, sjto cjinavnik neznajet gosudarstvennogo jazika - vot pocjemu on dolzjen ot etogo bitj usjimljon v jevo pravah - scjitaju takuju normu o jazike ne to sjto otlicjnoi no i zapozdaloi, i ocjenj ocjenj zapazdaloi, bila bi v vedena uzje 1992 godu, nebilo bi - rasseja pomagajev.
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Хіба це заважає боротьбі чи заперечує необхідність боротьби з корупцією )))
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Vot eto praviljno i eto nado bilo zdelatj davno, a to vsjakije inostranci i te zjiteli, kotorije ne ocjenj to uvazjajet gosudarstvennij jazik zaseli v cjinusjnije kresla, da ostavte, jesli hotite tam vsiakim ekspertam, konsuljtantam, no konecjnoje slovo i osnovnoje dolzjno bitj za vami, vsegda nado zaponitj - nikto lucjsje Vas Ukrainci, dlja Ukraini horosjego ne zdelajet, takova nebilo i nebudet.
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Скрябин хорошо знал что из себя представляет Тимошенко.
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Це він говорив на концертах на підримку ригів?
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Людина яка на службі і отримує гроші від держави повинна поважати мову цієї держави)))
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33 депутата просто напомнили о себе, что они есть, живут и существуют и хотят дальше получать зарплату и трясти ушами, на этом все и закончиться, никакой поддержки не будет, голосов тоже не будет, поскольку "тамженашилюди", "онижедети", " а то ху%ло нападет".
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Незнати мову країни в якій перебуваєшь може лише гість, окупант або ідіот))))
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Порохориги закон завалять, як же вони без свого рідного собачого жити будуть!?
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І всі виступи депутатів з трибуни ВР виключно українською мовою.
Не забудьте!
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Публічний виступ офіційної особи від ім"я Україна має бути виключно державною,тобто українською, мовою (не суржиком і не "азірівкою"))))))
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В принципе правильное решение , но очень несвоевременное - еще больший раскол в обществе и потеря времени на решение неотложных проблем. Я очень люблю укр мову и при любой возможности говорю на ней, но для Украины всетаки идеальна была бы швейцврская модель - многоязычие и федеративное устройство. Народ должен быть спокоен, добр и сплочен. Только тогда Украина станет великой и богатой державой со всеми признаками сильного состоявшегося государства. Удачи вам в этом.
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) Нам бы ещё швейцарскую модель зарплаты... Думаю тогда пофиг был бы язык.
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Швейцарская модель - это хорошо... Для Швейцарии, в которую немцы не собираются вводить ихтамнетов для защиты немецкоговорящих граждан Швейцарии.

А у нас тут под боком, если Вы незаметили, неадекватный сосед, который лезет защищать каких-то узкоизыких граждан чужого государства, решив, что ему всё дозволен.
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Обеими руками за! Если ты на государственной службе - обязан в работе использовать государственный язык! Никакого двуязычия или второго государственного языка быть не должно! Его, русского языка, и так достаточно везде, никто его или за него не притесняет. А из власти - долой русский язык. Это Украина.
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Собирают до кучи украиноязычное ворье. Янукович проявил недюженные успехи в освоении укр мовы. Получим банду коррупционеров, которые за причененные неудобства по изучению мовы будут врать и красть втройных размерах. Фамилии законотворцов хотелось бы узнать.
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А может лучше проверять уровень знаний по специальности, на которой работает или собирается работать чиновник?
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К вопросу о хохлах, исковеркавших россосийский изык своим суржиком с добавлением полонизмов.


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Оце добре, підтримую обома руками, давно про це кажу.
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Лобановский вряд ли бы получил бы этот аттестат. И те, кто ему предложил бы его получить, узнал бы о себе много нового и неожиданного.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде предлагают ввести сертификацию уровня владения украинским языком госчиновниками
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