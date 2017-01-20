EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  480  17
Все про:Великобритания (1446) Турчинов (3042)

 Великобритания будет и дальше поддерживать Украину, - Министр обороны Великобритании Фэллон

Великобритания предоставит военную помощь Украине и продолжит поддерживать нашу страну.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон перед переговорами в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", - Турчинов встретился с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Фаллоном

Фэллон объявил о том, что британские военные проведут учения для украинских солдат, воюющих на востоке Украины с российскими сепаратистами. Британские военные будут учить своих коллег из Военно-воздушных и Военно-морских сил Украины.

Кроме того, корабль Королевского флота впервые за девять лет появится в украинских водах. Это будет один из больших противолодочных кораблей, который войдет в порт Одессы летом в рамках перемещения кораблей НАТО, которые также посетят Болгарию и Румынию.

Кроме того, Фэллон высказал слова поддержки Британии Украине, адресованные, по мнению издания The Telegraph, новоизбранному президенту Америки Дональду Трампу, который сегодня, 20 января, принимает присягу.

"Британия укрепляется на мировой арене и поддерживает своих украинских друзей. Мы посылаем четкий сигнал о том, что будем поддерживать демократию во всем мире, как и суверенность, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Фэллон.

Читайте: Высокий суд Лондона огласит вердикт по иску РФ к Украине по "долгу Януковича" в течение 1-3 месяцев

"Свободой нельзя торговать", - подчеркнул британский министр обороны, намекая, возможно, на анонсированное Трампом возобновление теплых отношений между США и Россией, передает The Telegraph.

Напомним,сегодня с Фэллоном встретился Секретарь СНБО Александр Турчинов.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы всегда будем поддерживать Украину! Мы об этом говорили! Говорим! и будем Говорить!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чессссс... наше все!
Отдайте землю...работайте до смерти...жрите говно...
и мы вам еще что то пообещаем...как в случаи с ЯО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После того как сходим в сортир и подотремся Будапештским меморандумом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел: Мы возвращаемся в Украину - Местный житель
Январь 18, 2017 repost Комментариик записи Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел: Мы возвращаемся в Украину - Местный житель отключены

«В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.
Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину на правах особого статуса, а о России и речи быть не может» - пишет местный житель Григорий Володин
«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех кто уехал в Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк. (ред. Elise Journal писал об этом материал: Наивных беженцев из Донбасса массово выгоняют из России)
Допустим, в моем подъезде, недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность и именно поэтому люди принимавшие участие в референдумах, блокировки гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.
Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькиную грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта, за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!
Насчет риторики местных.
Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом….Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек - Трамп и сейчас все будет по-другому.
Вооруженных ополченцев в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас в Крыму, либо не знаю как, но сумели прорваться в Россию…Дело в том, что в Россию их не пускают, а если ловят то сажают в тюрьму. Те кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники из России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.
Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем как и было до этой каши» - пишет Григорий Володин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось схоже на фейк. Не вірю що дамбасюри так швидко перекувались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та я якось також не сильно вірю...може це фейк?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это действительно так - На эту тему уже стали появляться дискуссии но рашкинских СМИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага)))
вы нас с Будапештом уже поддержали...или скорее поде...и))))
Идите вы в Брексин!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кацапы пока что, в Новочеркасске, формирование знаменитой Идрицко-Берлинской дивизии начали. То самой, 150-й. Это- недалеко от Ростова. Был бы какой иной номерок, я бы и внимания не обратил. А тут- пришлось:
Інспекція виявила, що поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує понад 10 тисяч військовослужбовців. Як зазначається, цю інформацію інспекторам надали представники Міноборони Росії, оприлюднена дата початку формування дивізії - 10 січня 2017 року.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
КацаПсинам Сэр Уинстон Чёрчилль отправлял тоннами скумбрию,а Исландия завалила Мацкву вонючку и Питер атлантической сельдью.но сальдатам РККА сиё добро не досталось,но офицеры РККА доблестно жрали сей продукт с фронтовыми женами и прочими колхозницами под юбками,типа на фронте кровь проливая..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну кораблями і ппо могли би явно допомогти, да і треба щоб допомогли. А в сухопутних військах навіть не знаю чим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
самое интересное в этой позорной истории.что СССР сдал Гитлеру свою военно-морскую базу восточнее Мурманска 80 миль типа в аренду еще в 1940 году,,под кодовым именем "Nord basis",с которой немецкие подлодки и надводные корабли топили эту Гуманитарную помощь Британии от Сэра Чёрчилля, для дохлого сссра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания будет и дальше поддерживать Украину, - Министр обороны Великобритании Фэллон
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко Путин Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти