 Великобритания будет и дальше поддерживать Украину, - Министр обороны Великобритании Фэллон

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон перед переговорами в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph Фэллон объявил о том, что британские военные проведут учения для украинских солдат, воюющих на востоке Украины с российскими сепаратистами. Британские военные будут учить своих коллег из Военно-воздушных и Военно-морских сил Украины.Кроме того, корабль Королевского флота впервые за девять лет появится в украинских водах. Это будет один из больших противолодочных кораблей, который войдет в порт Одессы летом в рамках перемещения кораблей НАТО, которые также посетят Болгарию и Румынию.Кроме того, Фэллон высказал слова поддержки Британии Украине, адресованные, по мнению издания The Telegraph, новоизбранному президенту Америки Дональду Трампу, который сегодня, 20 января, принимает присягу."Британия укрепляется на мировой арене и поддерживает своих украинских друзей. Мы посылаем четкий сигнал о том, что будем поддерживать демократию во всем мире, как и суверенность, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Фэллон."Свободой нельзя торговать", - подчеркнул британский министр обороны, намекая, возможно, на анонсированное Трампом возобновление теплых отношений между США и Россией, передает The Telegraph.Напомним,сегодня с Фэллоном встретился Секретарь СНБО Александр Турчинов.