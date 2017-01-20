 Великобритания будет и дальше поддерживать Украину, - Министр обороны Великобритании Фэллон

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон перед переговорами в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Фэллон объявил о том, что британские военные проведут учения для украинских солдат, воюющих на востоке Украины с российскими сепаратистами. Британские военные будут учить своих коллег из Военно-воздушных и Военно-морских сил Украины.
Кроме того, корабль Королевского флота впервые за девять лет появится в украинских водах. Это будет один из больших противолодочных кораблей, который войдет в порт Одессы летом в рамках перемещения кораблей НАТО, которые также посетят Болгарию и Румынию.
Кроме того, Фэллон высказал слова поддержки Британии Украине, адресованные, по мнению издания The Telegraph, новоизбранному президенту Америки Дональду Трампу, который сегодня, 20 января, принимает присягу.
"Британия укрепляется на мировой арене и поддерживает своих украинских друзей. Мы посылаем четкий сигнал о том, что будем поддерживать демократию во всем мире, как и суверенность, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Фэллон.
"Свободой нельзя торговать", - подчеркнул британский министр обороны, намекая, возможно, на анонсированное Трампом возобновление теплых отношений между США и Россией, передает The Telegraph.
Напомним,сегодня с Фэллоном встретился Секретарь СНБО Александр Турчинов.
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с нас не убудет...
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Отдайте землю...работайте до смерти...жрите говно...
и мы вам еще что то пообещаем...как в случаи с ЯО
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Январь 18, 2017 repost Комментариик записи Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел: Мы возвращаемся в Украину - Местный житель отключены
«В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.
Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину на правах особого статуса, а о России и речи быть не может» - пишет местный житель Григорий Володин
«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех кто уехал в Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк. (ред. Elise Journal писал об этом материал: Наивных беженцев из Донбасса массово выгоняют из России)
Допустим, в моем подъезде, недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность и именно поэтому люди принимавшие участие в референдумах, блокировки гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.
Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькиную грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта, за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!
Насчет риторики местных.
Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом….Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек - Трамп и сейчас все будет по-другому.
Вооруженных ополченцев в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас в Крыму, либо не знаю как, но сумели прорваться в Россию…Дело в том, что в Россию их не пускают, а если ловят то сажают в тюрьму. Те кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники из России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.
Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем как и было до этой каши» - пишет Григорий Володин.
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вы нас с Будапештом уже поддержали...или скорее поде...и))))
Идите вы в Брексин!!!
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Інспекція виявила, що поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує понад 10 тисяч військовослужбовців. Як зазначається, цю інформацію інспекторам надали представники Міноборони Росії, оприлюднена дата початку формування дивізії - 10 січня 2017 року.(с)
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