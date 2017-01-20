 "Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях", - Черныш

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру ", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал о необходимости сохранять тесные контакты с населением на оккупированных территориях.
"Если вы хотите сохранять контакты с людьми, то должны понимать, по каким направлениям вы будете это делать, - говорит министр, - Первое направление - это мелкий, не средний и крупный, а мелкий бизнес. Если ты приехал и купил разрешенные 75 кг товара для перепродажи, то ты контактируешь с человеком, у которого ты покупаешь, и являешься провайдером украинских товаров и услуг как минимум для своих родственников. Второе - наемная рабочая сила. Третье - административные государственные услуги. В-четвертых, разнообразные культурные контакты".
Черныш напомнил о концерте "Океана Эльзы" в Мариуполе.
"Он и в Краматорске был абсолютно массовым, но последствия мариупольского я лично видел на КПВВ в Новотроицкое. Я там общался с молодыми ребятами, которые массово ехали обратно в Донецк с этого концерта. Меня узнали парни и вышли из очереди, без прессы, без какого-то официоза просто рассказывали, как они заранее выезжали, чтобы не узнали на той стороне, и каким это было для них праздником. Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях и их приумножения. Так случилось, что мы разделены сейчас, но как только мы туда вернемся, они должны органично влиться в украинское общество. Мы единый народ и единая страна. Если эти контакты не поддерживать, они быстро замещаются. И человек за 50 кг свинины едет не в Волноваху, а в Гуково Ростовской области, например. Какой в этом смысл? Поэтому мы боремся за то, чтобы КПВВ было как можно больше и они работали как можно лучше и быстрее".
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Черныш о Луганщине: Если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область(97)
"Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - Черныш о водоснабжении "ЛНР"(43)
"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш(58)
На обустройство КПВВ на границе с Крымом и на Донбассе необходимо 100 млн грн, но в бюджете-2017 их нет, – Черныш(34)
Що робити з окупованою частиною Донбасу?(1)
Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"(215)
ООН и МККК предусмотрели $274 млн в 2017 г. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, - Черныш(7)
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Люди воюют на стороне Украины, а сепары славят хуйла и руццкий мир.
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Очень двойственное отношение к этим словам. С одной стороны, на неподконтрольных территориях осталось много патриотов Украины, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены там оставаться. Ну или по меньшей мере тех, кому те ДНР/ЛНР и в хер не упирались, но люди вынуждены там жить.
С другой стороны, рулят сейчас на неподконтрольных территориях те, кого и людьми назвать трудно. А ведь если говорить о "контактах" - то контачить придется именно с этими.
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Почему руководители террористических организаций не являются объектами уголовного преследования?!!
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" Мы
единый народ и единая страна. Если эти контакты не поддерживать, они быстро замещаются. И человекадин нарот за 50 кг свинины " .
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Именно там считают, себя "кормящими" всю Украину!
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Порошухер в Липецке, формирование "партий" сепароидных на подконтрольной ВСУ территории, пин-чукакабра со шмаросявченкой - "а давайте крым отдадим"...
К чему вы млядь клоните?!?!?!
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В Одесской области пророссийские радикалы до полусмерти избили бойца "Правого сектора" (фото)
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