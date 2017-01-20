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Все про:Мариуполь (3948) оккупация (6440) Донбасс (11965) Черныш (46) Министерство по вопросам оккупированных територий (71)

 "Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях", - Черныш

Глава профильного ведомства заявляет о необходимости создавать условия для сохранения контактов с населением Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру ", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал о необходимости сохранять тесные контакты с населением на оккупированных территориях.

"Если вы хотите сохранять контакты с людьми, то должны понимать, по каким направлениям вы будете это делать, - говорит министр, - Первое направление - это мелкий, не средний и крупный, а мелкий бизнес. Если ты приехал и купил разрешенные 75 кг товара для перепродажи, то ты контактируешь с человеком, у которого ты покупаешь, и являешься провайдером украинских товаров и услуг как минимум для своих родственников. Второе - наемная рабочая сила. Третье - административные государственные услуги. В-четвертых, разнообразные культурные контакты".

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Черныш напомнил о концерте "Океана Эльзы" в Мариуполе.

"Он и в Краматорске был абсолютно массовым, но последствия мариупольского я лично видел на КПВВ в Новотроицкое. Я там общался с молодыми ребятами, которые массово ехали обратно в Донецк с этого концерта. Меня узнали парни и вышли из очереди, без прессы, без какого-то официоза просто рассказывали, как они заранее выезжали, чтобы не узнали на той стороне, и каким это было для них праздником. Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях и их приумножения. Так случилось, что мы разделены сейчас, но как только мы туда вернемся, они должны органично влиться в украинское общество. Мы единый народ и единая страна. Если эти контакты не поддерживать, они быстро замещаются. И человек за 50 кг свинины едет не в Волноваху, а в Гуково Ростовской области, например. Какой в этом смысл? Поэтому мы боремся за то, чтобы КПВВ было как можно больше и они работали как можно лучше и быстрее".
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Черниш, досить срати нам у мізки своїми говномеседжами! Місцеве населення ДНР та ЛНР вважають українців рагулями та лохами які ніколи не повернуться на окуповані території і тому ніякої води та електрики терористи та їх місцеві помічники не отримають! Лохи та рагулі не будуть фінансувати терористичний рай в ДНР та ЛНР. Мешканці окупованих територій не сплачують за газ і тепло, в них комунальні платежі складають 100-300 грн на місяць, завжди є гаряча вода, світло, опалення, газ! А ми як ідіоти живемо без гарячої води, батареї ледве теплі, електрика стрибає як дурна і за все це я маю платити тисячі гривень щомісяця і дозволяти терористам жити за наші кошти? А от йух вам!
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С людьми-да. Вот только как их от нЕлюдей оттуда же отличить...
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Пан Насалик вже їздив в ордло встановлювати контакти...Мало?
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Более 5 млн ежегодно пресекающих линию разграничения - с контактами всё ok !!!
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черныш, ты сепаров от людей отличаешь?
Люди воюют на стороне Украины, а сепары славят хуйла и руццкий мир.
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+ получают украинские пенсии и жрут свинину которую вырастили фашистобандеры
.
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"Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях" - Черныш.

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Очень двойственное отношение к этим словам. С одной стороны, на неподконтрольных территориях осталось много патриотов Украины, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены там оставаться. Ну или по меньшей мере тех, кому те ДНР/ЛНР и в хер не упирались, но люди вынуждены там жить.
С другой стороны, рулят сейчас на неподконтрольных территориях те, кого и людьми назвать трудно. А ведь если говорить о "контактах" - то контачить придется именно с этими.
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Черныш, дуй на границу к сепарам и пусть тебя с цветами встречает сепарское население. Может, пулю от них схлопочешь. Или банку мёда со взрывчаткой.
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У меня были контакты только с одной ледей из Даунецка, в 1972 голу, но она уже старая, так что нечего сохранять.
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пока нам втирают очередные майсы от однотурового хомяка, мало кто знает, что ни на захараста, ни на плотву не открыто уголовных дел.
Почему руководители террористических организаций не являются объектами уголовного преследования?!!
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Верховна Рада не визнала лнр і днр терористичними організаціями. Але цікаве інше , буквально вчора Савченко змішали з лайном , крику було про її зраду , плюшинські і мінстець сорочки рвали на собі - розіпяти . А тут на тобі , тишина.
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кАрочА :
" Мы единый народ и единая страна. Если эти контакты не поддерживать, они быстро замещаются. И человек адин нарот за 50 кг свинины " .
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Вся эта говорильня-один из элементов легализации сепарни.Шел бы ты лесом,черныш с такими же "добряками", типа гади вместе.
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Понятно, что Черныш поёт по словам Порошенко. А на хрена украинцам нужны связи с сепаратами? Ради того, чтобы верхушки ЛНР, ДНР и Украины бабки на контрабанде колотили? И пенсии сепаратам выплачивали? А не пошли бы вы все к Пифагорзду!
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Черныш а ты часом не о)(уел ты на кого ссука работаеш , на народ Украины или кремль
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Ето чмо черныш ткак много на пи-ел сегодня что, пора ето "недо" отправить в луганду!
Именно там считают, себя "кормящими" всю Украину!
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вот так нас и разводят всякие "черныши"...эти гондоны потом из "наторгованных" выплачивают на похороны нашим ребятам, гибнущим вместо вот таких подонков как этот "министр"!
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Говорящая голова Черныш сегодня что-то много говорит, да и все его фразы как то смахивают на "понять и простить"....Не удивлюсь, если он вслед за Гадей назовет Захарченко и Плотницкого-трезвыми и адекватными.
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Шо, схемы дымят?
Порошухер в Липецке, формирование "партий" сепароидных на подконтрольной ВСУ территории, пин-чукакабра со шмаросявченкой - "а давайте крым отдадим"...
К чему вы млядь клоните?!?!?!
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А где проукраинские силы, заблокируйте все сообщения получаеться поцаны в плену сидят за не )(уй собачий, а Киев торговлю развернул угольком я уже молчу за обстрелы каждый день
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[Экономика от Пророка: Министр Черныш прикидывается дурачком, чтобы спрятать подлость] хорошо, посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_873.html#more
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я раньше думал что главная сука там тука, оказывается еще и похлеще есть в шыкаладном цеху.
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Не иначе это чувырло свинарник где-то то рядом с дырой завел. Вот и лоббирует " кантакты"с путенвведистами. Капееечка!
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Торговлей и концертами Черныш решил изменить там отношения к нам там, как к фашистам? Большая часть людей там ненавидят Украину и все украинское. Это не изменить концертом Океана Эльзы, ни бесплатной подачей туда воды, электричества, тепла. Всеми своими методами вы только укрепляете их автономность.
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Проукраинские граждане оккупированных территорий и так не прерывают контактов с основной территорией.И даже сапары приезжают получать пособия и пенсии на подконтрольную Киеву территорию.Видимо,г-н Черныш беспокоится исключительно о бизнесменах,пытаясь контрабандный метод контакта перевести на легальное положение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны прилагать все силы для сохранения контактов с людьми на неподконтрольных территориях", - Черныш
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