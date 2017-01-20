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 Драка со стрельбой в столичном Гидропарке: трое мужчин госпитализированы, - Нацполиция

В одном из кафе Гидропарка в Киеве между посетителями произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. Двух злоумышленников, которые начали драку с применением оружия, полицейские задержали на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, около 22 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления, а также группы быстрого реагирования.

Отмечается, что по прибытию на место правоохранители установили личности двух граждан - 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

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Также сообщается, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 ( Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
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А чому б і не вірити? В совку так само боротьба за мир чергувалася з війнами за мир, так що нічого нового тут немає.
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Тоже мне....сенсация) У турков вон - депутатов на носилках после драки из парламента сегодня выносили
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ну выходит их как минимум трое против двух было...на самооборону похоже
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Новость только в том, что стрелявшие остались на месте преступления! Значит у них есть "крыша"
а тем более если полицейские не могут опознать ПИСТОЛЕТ и называют его "похожий на устройство для отстрела пулями", то пострадавшие должны доказать повреждения в теле человека , похожие на ранения от какого то ПРЕДМЕТА.Источник: http://censor.net.ua/n4241
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Опознать пистолет полицейские могут...более того они его опознали и даже назвали марку...ПМ-РФ...
А вот написать в протоколе...о том что это был именно этот пистолет и то что он стреляет резиновыми пулями...они не могут...до того момента пока не будет заключения экспертизы.....
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Пока нет ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА - там предмет ПОХОЖИЙ на пистолет. Юридически так положено!
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Опознали неверно. ПМ РФ под патрон флобера.
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))) В ПМ влепили маленький барабанчик на магазин. )) Погуглите это извращение))
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Во сколько стрелков в Киеве, а говорили что на фронт нет кому!
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Такое ощущение, что у всех посетителей кафе всегда есть с собой оружие.
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Если б у всех и всегда, то и проблем не бывало бы. Проблемы бывают именно когда не у всех...
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Перекупалися хлопці вчора. Взимку там на Водохреща завжди багато народу - і нормальних, і гопоти. В інші дні поменше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрака со стрельбой в столичном Гидропарке: трое мужчин госпитализированы, - Нацполиция
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