 Драка со стрельбой в столичном Гидропарке: трое мужчин госпитализированы, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
По данным ведомства, около 22 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления, а также группы быстрого реагирования.
Отмечается, что по прибытию на место правоохранители установили личности двух граждан - 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.
Также сообщается, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 ( Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
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а тем более если полицейские не могут опознать ПИСТОЛЕТ и называют его "похожий на устройство для отстрела пулями", то пострадавшие должны доказать повреждения в теле человека , похожие на ранения от какого то ПРЕДМЕТА.Источник: http://censor.net.ua/n4241
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А вот написать в протоколе...о том что это был именно этот пистолет и то что он стреляет резиновыми пулями...они не могут...до того момента пока не будет заключения экспертизы.....
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