 "Настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", - Турчинов встретился с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Фаллоном

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и попытки Российской Федерации увеличить свое влияние на мировой арене из-за дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и углублению украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере.По словам Турчинова, блокирование поставок летального оружия в Украину или технологий их производства "мы считаем стратегической ошибкой". "Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", - сказал он, добавив, что Великобритания всегда поддерживала нашу страну, "за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень".Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация в мире требует последовательной и твердой позиции "по противодействию терроризму и военной агрессии, без которой невозможно восстановить систему коллективной безопасности".В свою очередь, Государственный секретарь подчеркнул, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине: "Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества".

Также М.Фаллон заверил, что позиция Великобритании по санкционному давлению на государство-агрессора остается неизменной. "Санкции против РФ нужны для полного выполнения Минских соглашений", - отметил он, добавив, что "конфликт в Украине остается в зоне нашего внимания, и Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать ваше государство на его демократическом пути".