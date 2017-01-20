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Все про:Киев (15855) музей (459)

 Нападая на музей русского искусства, чиновники - ничем не лучше Путина, уничтожающего украинскую библиотеку в Москве, - коллектив КНМРИ

Сотрудники Киевского национального музея русского искусства на собрании трудового коллектива музея в присутствии представителей Киевсовета и Департамента культуры проголосовали против инициативы чиновников переименовать КНМРИ.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой музея, передает Цензор.НЕТ.

Так, специалисты называли инициативу переименования музея необоснованной, научно безграмотной, губительной для культурного учреждения а также политической провокацией, выставляющей Украину в невыгодном свете.

"Смена названия повлечет за собой смену концепции и статуса собрания музея, что поставит вопрос о нахождении в музее тех или иных работ. А это несет в себе риск переформатирования, и, по сути, разбазаривания коллекции музея. В глазах чиновников музей - обычная коммунальная собственность которой распоряжается мэрия Киева. Но этот музей - это общегосударственная собственность, бесценное художественное наследие, достояние всего украинского народа", - говорится в сообщении.

По мнению искусствоведов, попытка переименовать музей является пиаром отдельных депутатов Киевсовета на конфликте с Россией.

"Словосочетание "русское искусство" в названии музея обозначает, что собрание произведений художников принадлежит к русской художественной школе. Разве Шишкин, Айвазовский или Серов - в ответе за нынешнее руководство России? Подмена реальной работы псевдопатриотизмом и спекуляцией на военном конфликте, отображает качество отдельных украинских политиков. Вместо того, чтобы заняться реальными изменениями в стране, чиновники борются за смену вывесок с по сути беззащитным музеем, - говорится в сообщении.

Как известно, Киевский Национальный музей русского искусства был открыт 12 ноября 1922 года. В его коллекцию входят образцы древнерусской иконописи XIII - XVII в., полотна И. Айвазовского, В. Перова, И. Шишкина, И. Репина, В. Васнецова, Н. Врубеля а так же других художников и скульпторов XVIII - XX веков, относящихся к русской художественной школе.
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Цікаве в тебе життя , весь час з лайном в писку , мабуть вже звик ?
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Интересно, а в Вашингтоне есть музей искусства ИГИЛ?
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А скільки років тому ІГІЛу щоб йому відкривати музей?
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Похоже, что идиотизм - это такая национальная русская забава.
Как заделался русским - так и стал идиотом для участия в национальном первенстве "Самый русский идиот".


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А написать, какое новое название предлагается-слабО? Но в любом случае-аргументация сотрудников очень странная.
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Цікаво скільки родичів працівників музею загинуло на фронті чи поранено. Скільком військовим вони допомогли матеріально. А тоді можна вже якісь висновки робити відносно їхньої заяви. А так.. мабуть як завжди - керівництво написало, роботяги підписали.
Взагалі дивно...можливо якась програма із московії є щодо додаткового фінансування такого роду закладів і керівництво не хоче втрачати копійку. Загалом важко сказати.
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А почему в Киеве нет :
- Музея Польского искусства?
- Музея Французского искусства?
- Музея Австро - Венгерского искусства?
В конце концов Музей создан для приобщения к корням свей Истории!
Лично у Андрика с росийским "искуством", именно с росийским а не с искусством прошлых веков ассоциируется с такими музейными экспонатами как: кабздун, едита пьеха,хазманов,киркоров и.т.д.
Закрыть так называемый музей ватников, а в его помещении открыть Музей Трипильской Культуры, Скифов!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНападая на музей русского искусства, чиновники - ничем не лучше Путина, уничтожающего украинскую библиотеку в Москве, - коллектив КНМРИ
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