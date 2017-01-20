 Нападая на музей русского искусства, чиновники - ничем не лучше Путина, уничтожающего украинскую библиотеку в Москве, - коллектив КНМРИ

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой музея, передает Цензор.НЕТ.
Так, специалисты называли инициативу переименования музея необоснованной, научно безграмотной, губительной для культурного учреждения а также политической провокацией, выставляющей Украину в невыгодном свете.
"Смена названия повлечет за собой смену концепции и статуса собрания музея, что поставит вопрос о нахождении в музее тех или иных работ. А это несет в себе риск переформатирования, и, по сути, разбазаривания коллекции музея. В глазах чиновников музей - обычная коммунальная собственность которой распоряжается мэрия Киева. Но этот музей - это общегосударственная собственность, бесценное художественное наследие, достояние всего украинского народа", - говорится в сообщении.
По мнению искусствоведов, попытка переименовать музей является пиаром отдельных депутатов Киевсовета на конфликте с Россией.
"Словосочетание "русское искусство" в названии музея обозначает, что собрание произведений художников принадлежит к русской художественной школе. Разве Шишкин, Айвазовский или Серов - в ответе за нынешнее руководство России? Подмена реальной работы псевдопатриотизмом и спекуляцией на военном конфликте, отображает качество отдельных украинских политиков. Вместо того, чтобы заняться реальными изменениями в стране, чиновники борются за смену вывесок с по сути беззащитным музеем, - говорится в сообщении.
Как известно, Киевский Национальный музей русского искусства был открыт 12 ноября 1922 года. В его коллекцию входят образцы древнерусской иконописи XIII - XVII в., полотна И. Айвазовского, В. Перова, И. Шишкина, И. Репина, В. Васнецова, Н. Врубеля а так же других художников и скульпторов XVIII - XX веков, относящихся к русской художественной школе.
619 11
Возможные злоупотребления при начислении оплаты за отопление потребителям Киева будет расследовать городская инспекция, - КГГА(7)
Все началось из-за зажженной шины возле памятника Жизневскому, - Резниченко о драке с полицией(17)
Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, не заплативших почти 6,4 миллиона гривен налогов(5)
На взятке в 25 тысяч в Киеве попались трое судмедэкспертов, - столичная прокуратура(34)
Лошадка, ты где? 10 потрясающих снимков туманного Киева. ФОТО(0)
Прокуратура расследует нарушение трудовых прав и хищение 1 млн грн в Киевском театре оперы и балета для детей(4)
Крещение-2017: как киевляне купались в проруби. ФОТОрепортаж(100)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как заделался русским - так и стал идиотом для участия в национальном первенстве "Самый русский идиот".
Ответить
Ответить
Взагалі дивно...можливо якась програма із московії є щодо додаткового фінансування такого роду закладів і керівництво не хоче втрачати копійку. Загалом важко сказати.
Ответить
- Музея Польского искусства?
- Музея Французского искусства?
- Музея Австро - Венгерского искусства?
В конце концов Музей создан для приобщения к корням свей Истории!
Лично у Андрика с росийским "искуством", именно с росийским а не с искусством прошлых веков ассоциируется с такими музейными экспонатами как: кабздун, едита пьеха,хазманов,киркоров и.т.д.
Закрыть так называемый музей ватников, а в его помещении открыть Музей Трипильской Культуры, Скифов!
Ответить
Ответить