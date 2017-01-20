 В случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак.
"Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию", - сказал он.
По его словам, мобилизация возможна также в случае серьезного ухудшения ситуации на Донбассе.
Полторак подчеркнул, что на данный момент обстановка в Украине позволяет не проводить очередную мобилизацию.
Он добавил, что Минобороны рассчитывает на дальнейшее заключение военными контрактов.
Министр отметил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.
Как сообщалось, 26 сентября Президент Петр Порошенко объявил демобилизацию шестой волны мобилизованных военнослужащих.
В октябре Порошенко заявил, что пока не планирует объявлять 7-ю волну мобилизации.
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Сдать Украину: «Я буду думати як це можна зробити реально»
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