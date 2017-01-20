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 В случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак

Министерство обороны допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

"Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию", - сказал он.

По его словам, мобилизация возможна также в случае серьезного ухудшения ситуации на Донбассе.

Полторак подчеркнул, что на данный момент обстановка в Украине позволяет не проводить очередную мобилизацию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генштаб намерен начать сборы резервистов 17 января. ВИДЕО

Он добавил, что Минобороны рассчитывает на дальнейшее заключение военными контрактов.

Министр отметил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.

Как сообщалось, 26 сентября Президент Петр Порошенко объявил демобилизацию шестой волны мобилизованных военнослужащих.

В октябре Порошенко заявил, что пока не планирует объявлять 7-ю волну мобилизации.
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Надо добробаты вместо милиции -блюсти порядок и закон ( "служить и защищать") в городах и селах. А всех милиционеров ( советско-украинских милиционеров) отправить на Восточный фронт.
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нам самообороны хватает, еще и добробаты в блюстители Нет уж спасибо!
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так вона майже вся біля філіала рошена у верх.зраді
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нациковатая гвардия защищает конституционную опу и золотой унитаз....
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та й у гранітного теж небуло....та де тільки і небуло....
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Гибридная. Или ты не понимаешь разницы между несколькими батальйонами кацапни с танками и массивными ракетно-бомбовыми ударами сотен самолётов по всей линии столкновения?
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Чекаємо на справжніх патріотів зі шлягером "Хай син Пороха воює".
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Эта волна будет комплектоваться из сыновей президента, министров, нардепов, судей, прокуроров....??!!
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да нет надо привлечь диванное войско цензора.одни балаболы и диванные политруки
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Давайте уже как нибудь без резервистов . У вас мусоров хватает . Пусть они толстожопые в окопах посидят !!!
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Пойдешь вместо мусоров? У нас по Одесской области некомплект 2000 человек (1/3 всего штата). На 1 следака приходится по 400 дел.
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Интерестный инсайд (если не враньё). А лично ты "опытный переаттестованный кадр" или "новый селфик"?
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Сам служил в МВД, еще при союзе. Но за это скотство что сейчас при власти и их имущество не за что не пойду воевать.
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Если кто не слышал заявление Савчары (в обиходе - Пуля) о том, как она будет сдавать Украину, вот оно:
Сдать Украину: «Я буду думати як це можна зробити реально»
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"Если будет открытая агрессия против Украиныhttp://censor.net.ua/n424180 - то призвать уже никого не успеют !
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Кого это "вас" - жителей Великобритании ? Вы то , тут , при чём ?
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Он просто не знает историю ВОВ и статистику потерь гитлеровцев на территории окупированой Украины от партизанского движения.
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Я не розумію. Як може бути мобілізація, якщо немає війни. На підставі чого? Це ж протизаконно! Якщо людину кудись силомиць забирають без законних підстав, це називається викрадення, злочин, і має переслідуватись по закону.
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этот "ряженный в генеральский мундир" клоун просто пытается делать серьёзное и умное лицо при очень плохом для Украине раскладе-по сути,Украина уже пошла по "минскому сценарию",практически начав признавать "блатной статус" Донбасса.Так что никакой агрессии "полномасштабной,не будет-нет смысла Путину портить путь Украины,по которому уж 3 года пытался сам же направлять.
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С начало позаботитесь о калеках АТО и о семьях погибших. Хотя вам похуй, мясо и есть мясо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак
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