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Все про:дети (2874) Киев (15855) розыск (534)

 В Киеве пропали братья: дети ушли к стоматологу и не вернулись

Последнее известное место пребывания мальчиков - улица Шелковичная.

Днепровское районное управление полиции Киева разыскивает двух пропавших без вести маленьких детей. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Влад Антонов.

"Братья Ковальчук Илья Владимирович 10.12.2009 года рождения и Ковальчук Никита Владимирович 04.05.2011 года рождения отправились к стоматологу 18 января в 11:50 и после этого домой не вернулись", - пишет он.

дети

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Отвести детей к стоматологу собиралась их мама Ковальчук Анна Александровна, которая состоит на учете психиатра и страдает периодическими психическими расстройствами.

Дети были одеты в куртки и шапки как на фото, Никита был в джинсах синего цвета и обут в черные ботинки на "липучке". На Илье были черных школьные брюки и кожаные ботинки серого цвета с зелеными вставками на шнурках.

Последнее известное место пребывания мальчиков - улица Шелковичная.

Если вам известно их место пребывания или вы владеете другой информацией, позвоните отцу детей по телефону 063 211 28 44 (Владимир) или дежурному по Днепровском РУ полиции в Киеве по телефону 044 559-51-85 или 102
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Путина там рядом никто не видел?
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"У Киеве пропали...". А заголовочок написав майстер слова! Я навіть це слово знаю, але в товаристві сказати не можу.
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чуя не спит ну совсем.
я так понимаю под этим ником смена за сменой - ванька за ванькой....
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Дай Бог чтоб быстрее нашлись, я в поход к зубному тоже пропадал.
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Может сели не на ту маршрутку ? А вообще - надо иметь при себе хоть какой- то простенький мобильник.
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в башке сразу слово - "саша"... надеюсь найдут мальцов.. может просто заблудились...
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если мама страдает периодическими психическими расстройствами,
то как бы за пацанятами все равнo должен кто то присматривать.
да и за мамой бы не помешало.
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7 и 5 лет , какой стоматолог , там максимум молочный зуб , непонятно , надеюсь найдутся летки .
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