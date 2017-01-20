 В Киеве пропали братья: дети ушли к стоматологу и не вернулись

Днепровское районное управление полиции Киева разыскивает двух пропавших без вести маленьких детей. Как передает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал журналист Влад Антонов "Братья Ковальчук Илья Владимирович 10.12.2009 года рождения и Ковальчук Никита Владимирович 04.05.2011 года рождения отправились к стоматологу 18 января в 11:50 и после этого домой не вернулись", - пишет он.

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Отвести детей к стоматологу собиралась их мама Ковальчук Анна Александровна, которая состоит на учете психиатра и страдает периодическими психическими расстройствами.Дети были одеты в куртки и шапки как на фото, Никита был в джинсах синего цвета и обут в черные ботинки на "липучке". На Илье были черных школьные брюки и кожаные ботинки серого цвета с зелеными вставками на шнурках.Последнее известное место пребывания мальчиков - улица Шелковичная.Если вам известно их место пребывания или вы владеете другой информацией, позвоните отцу детей по телефону 063 211 28 44 (Владимир) или дежурному по Днепровском РУ полиции в Киеве по телефону 044 559-51-85 или 102