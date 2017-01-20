 20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров

Об этом Українським Новинам сообщил член комиссии Евгений Захаров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что состоялось первое заседание комиссии, на котором был утвержден регламент работы и рассмотрены пакеты документов от претендентов.
"Мы проверили документы и сняли с конкурса 20 кандидатов, потому что их документы не отвечают квалификационным требованиям к должности главы Нацполиции", - сообщил Захаров.
По 7 претендентам комиссия запросила дополнительные данные.
Двое из них уже предоставили необходимые сведения и допущены к конкурсу, еще 5 - должны предоставить документы до 10:00 23 января.
Захаров не назвал имена 20 людей, которых не допустили конкурсу, но отметил, что исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян после длительного изучения вопроса наличия у него необходимого руководящего стажа все-таки был допущен комиссией к конкурсу.
Комиссия планирует начать тестирование кандидатов 24 января, а собеседования с ними - 30 января.
Конкурсная комиссия намерена определить 3 претендентов на руководителя Нацполиции до 15 февраля.
Напомним, 18 января стартует консультативный конкурс на замещение вакантной должности Главы Национальной полиции Украины. 64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.
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Верняк - это хлебное место!
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человекмусорок, фамилия которого начинается на "Т" и заканчивается на "н".
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