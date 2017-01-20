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Все про:Захаров (38) конкурс (572) МВД (8022) Нацполиция (5538) Троян (161)

 20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров

Конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции.

Об этом Українським Новинам сообщил член комиссии Евгений Захаров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что состоялось первое заседание комиссии, на котором был утвержден регламент работы и рассмотрены пакеты документов от претендентов.

"Мы проверили документы и сняли с конкурса 20 кандидатов, потому что их документы не отвечают квалификационным требованиям к должности главы Нацполиции", - сообщил Захаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурс на должность главы Нацполиции стартует 18 января, - МВД. СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ

По 7 претендентам комиссия запросила дополнительные данные.

Двое из них уже предоставили необходимые сведения и допущены к конкурсу, еще 5 - должны предоставить документы до 10:00 23 января.

Захаров не назвал имена 20 людей, которых не допустили конкурсу, но отметил, что исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян после длительного изучения вопроса наличия у него необходимого руководящего стажа все-таки был допущен комиссией к конкурсу.

Комиссия планирует начать тестирование кандидатов 24 января, а собеседования с ними - 30 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Троян, Крищенко и Бушуев подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции. Нардепов среди претендентов нет, - член конкурсной комиссии Захаров

Конкурсная комиссия намерена определить 3 претендентов на руководителя Нацполиции до 15 февраля.

Напомним, 18 января стартует консультативный конкурс на замещение вакантной должности Главы Национальной полиции Украины. 64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.
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Не удивлюсь если скоро вор в законе будет руководитель этой нациковатой полиции !
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Самых честных отсеяли, остались лучшие среди худших.
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в духе последних традиций , трудоустройства иностранных граждан ... пригласите Чака ! я знаю , он сможет ! :D

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не проще издать указ, согласно которому на эту должность может претендовать только человек мусорок, фамилия которого начинается на "Т" и заканчивается на "н".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров
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