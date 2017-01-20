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Все про:Беркут (10318) журналистика (2282) избиение (11041) НСЖУ (11) расследование (1819) евромайдан (7906)

 Не верю, что кто-то будет наказан, - избитый "Беркутом" во время Майдана журналист Иван Наконечный

Правоохранители якобы расследуют дела об избиении журналистов во времена Майдана, а в неофициальных разговорах говорят, что результатов ждать не стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказывают пресс-службе НСЖУ участники тех событий - работники СМИ, пострадавшие от рук силовиков ровно три года назад.

Согласно сводным данным, которые обнародовал Национальный союз журналистов Украины, в январе 2014 года 103 отечественных и иностранных журналиста были избиты в Киеве и других городах Украины. Кроме столицы, больше всего нападений было в Днепре, Черкассах, Запорожье. Также были арестованы 5 журналистов в Киеве и 1 в Запорожье. Еще 12 угроз работникам СМИ было зафиксировано в течение этого месяца.

Доминируют среди всех этих случаев именно проявления агрессии со стороны силовиков. Среди тех, кто пострадал от действий спецназовцев дважды (в ноябре 2013 и в январе 2014) - оператор "5 канала" Иван Наконечный. В ноябре на Европейской площади беркутовцы толкали его и сломали свет на камере.

20 января на улице Грушевского он работал вместе с коллегой-журналисткой у входа на стадион "Динамо".

"Мне прямо в камеру попала резиновая пуля и встряла. Техника уже не годилась для работы. Я позвонил на канал, отдал испорченную камеру, мне привезли следующую и мы продолжили снимать", - вспоминает Иван.

После этого, говорит, ходил с юристами канала в милицию, писали заявление, несколько раз был вызван в прокуратуру, но дальше этого дело не пошло.

"Я увидел, что все зря, свое заявление забрал, потому что физически же пострадавшим ни был, дальше этим продолжали заниматься юристы. Но камера до сих пор на экспертизе", - рассказал он.

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Журналист отметил, что те события не отразились на его работе. После этого уже несколько раз снимал в зоне АТО, поэтому опасности не боится. Но в то, что кто-то будет наказан, не верит: "Все силовики были в масках, кто стрелял, я не видел. А сами не признаются".

Журналист издания "Украинское пространство" (Харьков) Роман Черемский, который с началом военных событий на Востоке попал в плен к боевикам "ЛНР", также активно освещал митинги в Харькове в конце 2013 - начале 14 года: "В январе 2014 года в самом центре Харькова я снимал автобусы с затемненными окнами, в которых были бойцы "Беркута". Один из силовиков на меня набросился и попытался оглушить электрошокером, но почему-то не подействовало, тогда меня затащили в автобус, били по ребрам, разбили камеру, уничтожили все записи и выбросили из автобуса. Я обращался в правоохранительные органы, но это была имитация деятельности".

Несколько раз, говорит Роман, дело хотели закрыть. Он ходил в прокуратуру с требованием продолжить расследование.

"В неформальной беседе мне откровенно сказали, что у этого дела нет перспективы. На этом все и закончилось, Уголовное производство закрыли. А потом начались военные действия на Востоке, то, конечно, было уже не до этого. Потому что в Харькове уже происходило непонятно что", - говорит Роман Черемский, отмечая, что только среди его коллег-журналистов из Харькова у 6 человек была повреждена аппаратуру. Но физически он пострадал больше всего среди работников СМИ.

"НСЖУ продолжает обновлять данные о всех пострадавших журналистах в период Евромайдана и собирает информацию о реальном состоянии расследований этих случаев", - отмечает руководитель Союза журналистов Сергей Томиленко.

О поддержке усилий НСЖУ в ревизии каждого случая избиения журналистов в Украине с 2013-го года по настоящее время заявили коллеги из Международной федерации журналистов.

Как сообщалось ранее, подсудимого по делу о нападении на журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле Веремия, уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение иных, более "привычных" ему преступлений, выпустили из-под стражи в третий раз.


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Ну ежели все были в масках - значит коллективная ответственность! Всем по максимуму - и за преступления, и за соучастие, и за укрывательство, и за круговую поруку!!!!!
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Закони 16 січня - это ничего по сравнению с происходящим сейчас. Кто то просто на них строит погоду, а кто то делает вещи тянущие на геноцид.
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Конхфэтки РОШЕН с мясной начинкой . Новинка сезона !!!
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то розпродаж залишків сладкой жізні на ліпєцькій хвабриці
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Если это фото липецких конфет, то пусть та фабрика работает, в три смены
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і я невірю. бо бариги у владі.а судді хто? оті підсвинки януковича так і осталися у корита...і їм глубоко пох.на решту людей...


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когда гидранта посадят в клетку для всеобщего обозрения, как зрадника, ему умываться будет незачем, он будет не успевать чужую слюну вытирать.
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накажут тогда, когда люди выйдут с оружием и начнут отстреливать этих плядей без суда и следствия.
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Кондитер "беркут" любит. Только зря на него надеется.
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Все правильно. Кому верить, этим Пецям? Так это же ворье какого мир не видал. Янык был Зэк и то жил по принципу: нашел 5 рублей, три возьми, два оставь. Эти же твари ничего не нашли, только потеряли, но еще и ограбили все. Так вот цепных псов всех мастей они реабилитируют, раздадут им оружие и заставят опять стрелять в народ.Ты посмотри сидят и преследуются все патриоты. Тварей и воров никого не посадили, еще и награждают.
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хтож беркутню накажет? онижыдети,

В то время когда шыкаладный глаз в постоянной опасности и очень сжат только эти мусорские падлы будут его защищать от народа.
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"Не верю, что кто-то будет наказан" (с) - к сожалению уже никто не верит. Если сразу после Майдана все упыри лили слёзы на камеру... затаились, то сейчас они поняли, что с нынешней властью нужно и можно жить дружно. Пригреют, защитят, нафталин сдуют и должность подгонят. Никакого надзора за судьями, прокурорами и проч. Спасибо Президенту. Одна болтовня, ложь и двуличие. Так "забить" на ожидание людей, не каждый сможет...
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при однотуровом брехуне - не будет єто точно
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импотентность уже новых правоохранительных органов просто возмущает... да дайте эти дела патриотически настроенным хоть выпускникам юридических ВУЗов, так и они в два счёта доведут подобные дела до посадок, причём обеспечив их от возможности каких-либо увёрток со стороны адвокатов. Позор Луценко!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНе верю, что кто-то будет наказан, - избитый "Беркутом" во время Майдана журналист Иван Наконечный
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