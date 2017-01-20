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 Прокуратура начала расследование против судьи и мэра в Закарпатской области по подозрению во внесении неправдивой информации в е-декларации

Судья Ужгородского горрайонного суда и один из мэров внесли недостоверную информацию в электронную декларацию - прокуратурой начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"Появились первые результаты работы отдела организации деятельности в сфере предотвращения коррупции прокуратуры Закарпатской области по разработке и анализу электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В частности, в ходе анализа декларации одного из судей Ужгородского горрайонного суда выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в указанный документ. В связи с чем следственным отделом следственного управления прокуратуры области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - сказано в сообщении.

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"Кроме этого, ранее были обнаружены аналогичные нарушения при подаче электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, одним из городских голов Закарпатской области", - добавили в прокуратуре.

Таким образом, по состоянию на 20 января 2017 прокуратурой области выявлены 2 уголовных правонарушения, связанных с внесением недостоверной информации в электронные декларации.

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Прокуратура области продолжает осуществлять анализ всех электронных деклараций поданных в 2015 году лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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Вангую . Один пойдет на повышение , другой возглавит более крупный город .
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Не понимаю я этих- кто внес не правдивую информацию. Ну есть у тебя 10 домов 3 яхты и сотня миллионов, так и декларируй . Пофиг что у тебя там есть, главное, что ты честно за декларируй .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура начала расследование против судьи и мэра в Закарпатской области по подозрению во внесении неправдивой информации в е-декларации
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