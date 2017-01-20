 Прокуратура начала расследование против судьи и мэра в Закарпатской области по подозрению во внесении неправдивой информации в е-декларации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
"Появились первые результаты работы отдела организации деятельности в сфере предотвращения коррупции прокуратуры Закарпатской области по разработке и анализу электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В частности, в ходе анализа декларации одного из судей Ужгородского горрайонного суда выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в указанный документ. В связи с чем следственным отделом следственного управления прокуратуры области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - сказано в сообщении.
"Кроме этого, ранее были обнаружены аналогичные нарушения при подаче электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, одним из городских голов Закарпатской области", - добавили в прокуратуре.
Таким образом, по состоянию на 20 января 2017 прокуратурой области выявлены 2 уголовных правонарушения, связанных с внесением недостоверной информации в электронные декларации.
Прокуратура области продолжает осуществлять анализ всех электронных деклараций поданных в 2015 году лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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