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Все про:Давос (264) Порошенко (10444)

 Порошенко выступит с речью на форуме в Давосе

Прогнозируется, что на пленарном заседании "Движение на Восток: усиление европейского соседства" будет поднят украинский вопрос.

В заключительный день Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Петр Порошенко примет участие в пленарном заседании "Движение на Восток: усиление европейского соседства". Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил корреспондент Екатерина Трифоненко.

"Сегодня Петр Порошенко должен принять участие в пленарном заседании в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Заявленная тема - "Движение на Восток: усиление европейского соседства". Собственно, из этого названия можно сделать вывод, что, как и вчера, будет подниматься украинский вопрос", - отметила она.

Напомним, что вчера на Всемирном экономическом форуме украинский вопрос подняла верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини. В частности, она отметила, что страны Европейского союза сохранят единую позицию в вопросе антироссийских санкций.

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так он по экономическим вопросам готовился ...а там географический вылез
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это ты рекламируешь конфеты "рошен" ?
реклама на форуме запрешена... пока в спам... !
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основатель пр порошенко своих не бросает суд оставил месторождение золота родной фирме беглого главмусора захарченко
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После речи педального коня он будет чувствовать себя Демосфеном.
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что интересно на этот раз покажет уважаемой публике?
от жилетки рукава?))
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шо питро доигрался-теперь хавай пинчука а то тебе пинчука под сраку дадут -развел ху зна шо -выгони медведчука .
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на какой восток это чучело собралось двигаться?
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До Дальнего дойдем, кацапчик. Там наша земля. Украинские села до сих пор есть
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ох щей наплачемося ми від нашого гідранта....
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за мене небійся. дядя сєм..... за свою шкуру побійся.
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Да.......и где только не поднимали украинского вопроса
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уси на майдан !!! офшорно-липецкий... ой,уже просто офшорный барыга издеваеться над украинцами !!!
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раша в перде
уси на майдан !!! офшорно-липецкий... ой, уже просто офшорный барыга издеваеться над украинцами !!!)))
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Что там выступать? Это ж надо было - выступал в американском конгрессе - а теперь здороваться никто с мурлом не хочет даже. Вся соль в том, что наш народ можно обманивать по-хамски, а вот америкосов - нельзя обманывать.
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Порох ще нічого не сказав, а вже бруду на нього вилили...
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Що може-те і скаже. А про досягнення України послухай іноземців-чи вони теж усі брешуть?
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Яких саме? Нас біля 40 млн, всіх не переслухати.
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Це дасть тобі змогу почути про досягнення України? Це покаже, наскільки зараз вірять популістам-і нічого більше.
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каким местом или качествами он тебе порох напоминает
максимум торт
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Знаєш - кому й кобила неречена.. Нічого нового..
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Ніякими. Щоб написати Порошенко мені довго треба одним пальцем у літери тицяти.
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Сашко - обов'язково законспектуй промову.. З конспектом - натхненніше тобі пишатися буде перемогами й здобутками Петра Олексійовича..
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Мене твої звички не цікавлять-тобі треба, ти і конспектуй.
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Вкратце рачь будет такая: "Враги шатают лодку, путин нападает, дайте денех, а то слепой траст загибается. Трамп уже не чмо, - это все происки кремлядей. Ах да, безвиз в апреле полюбэ, век воли не видать".
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кроме как тусовка , это форум уже никто не воспринемает , выхлопа с этого мероприятия ноль , ну только как площадка для умных и ничего не решающих речей ...ничего не скажешь , продуктивный вояж , интересно за якi грошi , бюджет , или с конфет
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Порошенко выступит с речью на форуме в Давосе.
Где он расскажет о своих достижениях в бизнесе,озвучит проект новых обещаний на ближайшее время и многое другое !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выступит с речью на форуме в Давосе
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