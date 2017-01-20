Порошенко выступит с речью на форуме в Давосе.

В заключительный день Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Петр Порошенко примет участие в пленарном заседании "Движение на Восток: усиление европейского соседства". Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил корреспондент Екатерина Трифоненко.

"Сегодня Петр Порошенко должен принять участие в пленарном заседании в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Заявленная тема - "Движение на Восток: усиление европейского соседства". Собственно, из этого названия можно сделать вывод, что, как и вчера, будет подниматься украинский вопрос", - отметила она.

Напомним, что вчера на Всемирном экономическом форуме украинский вопрос подняла верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини. В частности, она отметила, что страны Европейского союза сохранят единую позицию в вопросе антироссийских санкций.

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