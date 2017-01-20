 Суд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос полицейскому

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"Суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила она.
По решению суда, Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.
Ранее полиция сообщила Щуру о подозрении.
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Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж(72)
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Застрелил полицейского - выговор.
Сломал нос полицейскому - дома отдыхаешь.
Не подчинение незаконному требованию полицейского - СИЗО, арест, суд, реальный срок.
Мне кажется или с нашей страной что-то не так?
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ВОТ ОБЫЧНЫЙ ПРИМЕР :
КУЧМА ИСПОЛЬЗОВАЛ ВЕСЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ АДМИНРЕСУРС ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ И НАНЁС УЩЕРБ УКРАИНЕ , СОПОСТАВИМЫЙ СО-ВЗРЫВОМ АТОМНОЙ БОМБЫ НА НЕСКОЛЬКО МЕГАТОН , УБИЛ ГОНГАДЗЕ И НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ , КОТОРЫЕ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ ЗАБОЛЕЛИ И УМЕРЛИ , И ЧТО ? НИЧЕГО ! ЕЩЁ И В ПЕРЕГОВОРАХ МИНСКИХ УЧАСТВУЕТ , А ЕГО ЗЯТЬ ПИНЧУК (СООБЩНИК) ЕЩЁ И ОБЕДЫ ДАЁТ В ШВЕЙЦАРИИ , ОПЛАЧЕННЫЕ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ.
ФИРТАШ - ТАКАЯ ЖЕ МРАЗЬ ! СИДИТ СЕБЕ СПОКОЙНО В АВСТРИИ , В МАЛИНЕ И ТЕПЛЕ , КОФЕЁК ПОПИВАЕТ , ДА ИКРУ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ЖРЁТ ! ДА ЕЩЁ К НЕМУ НА "КОНСУЛЬТАЦИИ " ПРИЛЕТАЮТ ПОРОШЕНКИ !!!
А ВОТ ДРУГОЙ ПРИМЕР :
ВАНЯ ВОЛОБУЕВ , ПОСЛЕ СМЕНЫ РЕШИЛ ПИВКА ВЫПИТЬ , А ДЕНЕГ НЕТ , ВЗЛОМАЛ В КИОСКЕ ДВЕРЬ И УНЁС ЯЩИК ПИВА ! БЫЛ ОБНАРУЖЕН БДИТЕЛЬНЫМИ МУСОРАМИ , ПОМЕЩЁН В СИЗО , ИЗБИТ ОХРАНОЙ ( ПОЛОМАН НОС И ДВА РЕБРА ) И ОСУЖДЁН НА 2 ГОДА ОБЩЕГО РЕЖИМА !
ВОТ ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ , ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ , ВЫ ЖИВЁТЕ !
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В 19 лет - снайпер ДНР!
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