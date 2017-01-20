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 Суд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос полицейскому

Оболонский районный суд Киева отправил под домашний арест вице-президента Федерации бокса Киева, донецкого бизнесмена Николая Щура, который сломал нос полицейскому.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила она.

По решению суда, Щуру запрещено покидать место своей регистрации в Киеве без разрешения следователя.

Ранее полиция сообщила Щуру о подозрении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж
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Сломаю нос и пойду под домашний арест. Не хочу на работу а на больничный денег нет.
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писали бы сколько стоит услуга сломать нос полицейскому, а то скучно
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Уверен, что меня точно в СИЗО за такое упекли бы... Хорошо, что я не собираюсь полицейским носы ломать.
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Надо уже прейскурант публиковать. Сломаный нос полицейского - домашний арест, оторваный нос полиейского - 3 дня общественных работ и тд.и тп.
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Vot takih sudjei nadobno v SIZO, a prestupnikov po mensje mozjno i pod domasjnij arest, do suda.
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Интересно, а в США какое было бы наказание за сломанный нос копу?
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учитывая что нос сломали в пол.участке-думаю в сша щура ужеб хоронили))
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В США с любителями затевать драки с полицейскими обходятся сурово и беспощадно. Во многих штатах их штрафуют на сумму 5 - 10 тыс. долларов или же лишением свободы от 6 месяцев до 5 лет. Самые же строгие законы во Флориде. Там за нападение на полицейского «светит» штраф до 150 тыс. долларов или же срок до 10 лет тюрьмы.
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Жесткое наказание, за сломанный мусору нос, отправили под арест домой, а если бы он ему ноги сломал, то отправили бы под арест к теще.
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Сломал бы какой нибудь химикус,уже бы антоха из шкиряком носками до СИЗО добуцали,а тут и не слышно,бизнесмен,та еще и донецкий,хорошо хоть не винницкий,а то бы и челюсть пришлось ломать копу,удумал приколупатся
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я удручен и возмущен подбором кадров -у нас копы воообще не авторитетны .гопота .бандюки .это хавают моментально.а сразу вспомните еще и прости господи кого брали.пока их бить не стали-провал -ширма и вообще я неспокоен за свою семью всегда-это не копы
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Ворон ворону глаз не выклюет.

Застрелил полицейского - выговор.
Сломал нос полицейскому - дома отдыхаешь.
Не подчинение незаконному требованию полицейского - СИЗО, арест, суд, реальный срок.

Мне кажется или с нашей страной что-то не так?
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Не люблю ментов,но бить их никому не позволено,впрочем как и любых граждан, домашний арест ему мало, нары пусть греет зимой фулиган.
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УКРАИНА СТРАДАЕТ ОТ ТОГО , ЧТО ЗАКОНЫ РАВНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ .
ВОТ ОБЫЧНЫЙ ПРИМЕР :
КУЧМА ИСПОЛЬЗОВАЛ ВЕСЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ АДМИНРЕСУРС ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ И НАНЁС УЩЕРБ УКРАИНЕ , СОПОСТАВИМЫЙ СО-ВЗРЫВОМ АТОМНОЙ БОМБЫ НА НЕСКОЛЬКО МЕГАТОН , УБИЛ ГОНГАДЗЕ И НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ , КОТОРЫЕ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ ЗАБОЛЕЛИ И УМЕРЛИ , И ЧТО ? НИЧЕГО ! ЕЩЁ И В ПЕРЕГОВОРАХ МИНСКИХ УЧАСТВУЕТ , А ЕГО ЗЯТЬ ПИНЧУК (СООБЩНИК) ЕЩЁ И ОБЕДЫ ДАЁТ В ШВЕЙЦАРИИ , ОПЛАЧЕННЫЕ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ.
ФИРТАШ - ТАКАЯ ЖЕ МРАЗЬ ! СИДИТ СЕБЕ СПОКОЙНО В АВСТРИИ , В МАЛИНЕ И ТЕПЛЕ , КОФЕЁК ПОПИВАЕТ , ДА ИКРУ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ЖРЁТ ! ДА ЕЩЁ К НЕМУ НА "КОНСУЛЬТАЦИИ " ПРИЛЕТАЮТ ПОРОШЕНКИ !!!
А ВОТ ДРУГОЙ ПРИМЕР :
ВАНЯ ВОЛОБУЕВ , ПОСЛЕ СМЕНЫ РЕШИЛ ПИВКА ВЫПИТЬ , А ДЕНЕГ НЕТ , ВЗЛОМАЛ В КИОСКЕ ДВЕРЬ И УНЁС ЯЩИК ПИВА ! БЫЛ ОБНАРУЖЕН БДИТЕЛЬНЫМИ МУСОРАМИ , ПОМЕЩЁН В СИЗО , ИЗБИТ ОХРАНОЙ ( ПОЛОМАН НОС И ДВА РЕБРА ) И ОСУЖДЁН НА 2 ГОДА ОБЩЕГО РЕЖИМА !
ВОТ ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ , ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ , ВЫ ЖИВЁТЕ !


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ахуенно, страна невиданного беспредела, судья походу новую тачку прикупит на этой неделе
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А почему под домашний?Потому что из банды Юры Енакиевского?А почему других,кто наносит увечья полицейским,под домашний арест не отправляют?Тогда давайте ВСЕХ,кто калечит полицейских,отправлять под ДОМАШНИЙ арест!
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PS.Хоть китайский электронный браслет ему одели ?Или под "честное слово" домой отправили?
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А за зламаний тому "судді" ніс так само, під домашній арешт відправили б?
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Хороший вопрос.Пан судья,если вам сломать нос-вы тоже домой меня отправите ?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отправил под домашний арест донецкого бизнесмена Щура, сломавшего нос полицейскому
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