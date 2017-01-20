 О проблемах с Трампом должен больше беспокоиться Брюссель, чем Киев, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат (БПП) Владимир Арьев.
"Я не считаю, что у нас большие проблемы (с Трампом. - Ред.). Это больше раздутая история, чем реальность. На самом деле, наши дипломатические линии работали во время предвыборной кампании обоими штабами. Другое дело, когда медиа создают реальность, вместо того, чтобы ее отражать. Проблемы от президентства Трампа, думаю, будут для ЕС, поскольку в его команде есть большая поддержка Brexit. Беспокоиться больше должен Брюссель, чем Киев", - отметил он.
При этом Арьев добавил, что по его мнению, поездки украинских политиков в США на инаугурацию Трампа не будут эффективными.
"Будут встречи с конгрессменами, часть предполагается, но я думаю, это не для всех, кто поехал. Думаю, десант там высадился на ярмарку тщеславия", - сказал он.
Как сообщалось, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Сразу после этого запланировано праздничное шествие, в котором примут участие около 8 тыс. человек.
Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничения иммиграции.
Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
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В 19 лет - снайпер ДНР!
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https://strana.ua/news/45448-ukrainka-spoet-gimn-ssha-na-inauguracii-trampa.html
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