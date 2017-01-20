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 О проблемах с Трампом должен больше беспокоиться Брюссель, чем Киев, - Арьев

От президентства Трампа больше проблем будет у Евросоюза, чем у Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат (БПП) Владимир Арьев.

"Я не считаю, что у нас большие проблемы (с Трампом. - Ред.). Это больше раздутая история, чем реальность. На самом деле, наши дипломатические линии работали во время предвыборной кампании обоими штабами. Другое дело, когда медиа создают реальность, вместо того, чтобы ее отражать. Проблемы от президентства Трампа, думаю, будут для ЕС, поскольку в его команде есть большая поддержка Brexit. Беспокоиться больше должен Брюссель, чем Киев", - отметил он.

При этом Арьев добавил, что по его мнению, поездки украинских политиков в США на инаугурацию Трампа не будут эффективными.

"Будут встречи с конгрессменами, часть предполагается, но я думаю, это не для всех, кто поехал. Думаю, десант там высадился на ярмарку тщеславия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции Порошенко и Верховной Рады, - Бурбак

Как сообщалось, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Сразу после этого запланировано праздничное шествие, в котором примут участие около 8 тыс. человек.

Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничения иммиграции.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
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правильно, ведь трампу украина- как слону блоха
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У Киева вообще не осталось стран с которыми нет проблем.
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А ще страшніша проблема зомбанутих на руці кремля і агентах кремля українців.
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А гордые и нипакаренные кацапы как на него молятся Шо, свиньи кацапские - санкции вам на пользу? Позорники, мля.
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блин за границей многие наши таких успехов достигли -чего Канада стоит только .видать это мы виноваты. и совок еще лет 20 будет из жоп вылетать -нда
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Провина українців в тому що терпят це знущання над собою ))))
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Це іх проблема,а намогатись збагнути логіку дій параноіків марна справа ))))
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Долбаный Арьев! Нафига Европе санкции против росиси, ведь это проблема Украины.
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Він все сказав вірно, тому що Україна сама має припинити гешефти з Рашею і її посіпаками,а вже потім вимогати відповідних дій від Європи та світу)))
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Загалом все вірно,особливо про "наших",як він влучно сказав -"десантників" на ярморок марнославства ))))
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Вы долбодятлы ! Сделали ставку на Клинтон . Но не учли реалии .
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Тому що все на що здатні "наши" можновладці, це голосне кукурікання))))
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мокша, думаешь трамп будет подмахивать маломеру ботоксному? мечтай, это единственное, что осталось ордынцам, а еще, учи китайский или украинский, чтоб иметь хоть какое-то будущее.
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арьев а ты что будешь делать ?по ужинам званным ходить?пошел на уй оттуда если ты не решаешь ни хера-приспособленец курва
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Эй, вата пердаки у вас еще целые? Готовтесь их порвать. Вот вам загадка. Кто споет гимн США на инаугурации Трампа? С удовольствием отвечаю: Юная украинка споет гимн США на инаугурации Трампа
https://strana.ua/news/45448-ukrainka-spoet-gimn-ssha-na-inauguracii-trampa.html



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Да мне пофиг на Трампа. Что он может сделать? Выйдет на трибуну и скажет мол все "Украина под влиянием расее".? А Украина раз, и сразу под влияние кацапстана. Это смешно. Санкции не снимут с РФ. Нахрен плодить конкурентов. Тем более Трамп хочет снять ограничения на добычу полезных Ископаемых в США. Трампу похрен на Украину. Он будет делать все чтобы уничтожить конкурентов. А главный конкурент это Китай и Рашка. Рашка конкурент только в одном для США. Это Нефть и Газ. И борьба будет за рынки сбыта. Так что кацапы сильно булки не расслабляйте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО проблемах с Трампом должен больше беспокоиться Брюссель, чем Киев, - Арьев
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