 Возможные злоупотребления при начислении оплаты за отопление потребителям Киева будет расследовать городская инспекция, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев по результатам обработки обращений киевлян относительно уровня начислений за тепло, полученное в декабре.
"В столице есть две основные теплоснабжающие организации - ОАО" Киевэнерго" и ООО "Еврореконструкция". Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления", - сказал Петр Пантелеев.
Он отметил, что существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители, но никаких махинаций с платежами быть не должно.
"В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний домовых приборов учета тепла. Если раньше снятия происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские снятия происходили в последние дни месяца. Поэтому увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать снижение температуры воздуха, которое напрямую влияет на объем потребленного домом тепла. Однако, если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в правильности счета за тепло - мы проведем соответствующее расследование. Для этого в столице создана и работает соответствующая инспекция, сотрудники которой выедут на место, проверят состояние работы системы и будут требовать обоснования от теплоснабженцев", - сообщил представитель КГГА.
Вместе с тем, Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) 235 36 99.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц
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