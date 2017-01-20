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 Экономика, Киевские новости
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Все про:КГГА (1838) Киев (15855) отопление (517) Пантелеев (7) платежи (8)

 Возможные злоупотребления при начислении оплаты за отопление потребителям Киева будет расследовать городская инспекция, - КГГА

Случаи злоупотребления со стороны теплоснабжающих организаций и факты некорректных начислений киевлянам за услугу централизованного отопления будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (Управление (инспекция) самоуправляющегося контроля КГГА).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев по результатам обработки обращений киевлян относительно уровня начислений за тепло, полученное в декабре.

"В столице есть две основные теплоснабжающие организации - ОАО" Киевэнерго" и ООО "Еврореконструкция". Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления", - сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители, но никаких махинаций с платежами быть не должно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты

"В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний домовых приборов учета тепла. Если раньше снятия происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские снятия происходили в последние дни месяца. Поэтому увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать снижение температуры воздуха, которое напрямую влияет на объем потребленного домом тепла. Однако, если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в правильности счета за тепло - мы проведем соответствующее расследование. Для этого в столице создана и работает соответствующая инспекция, сотрудники которой выедут на место, проверят состояние работы системы и будут требовать обоснования от теплоснабженцев", - сообщил представитель КГГА.

Вместе с тем, Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений при начислении за тепло, обращаться в столичную инспекцию по телефону (044) 235 36 99.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц

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банда шулеров, хуже зека в 100000000000000000000000000000000000000000000 раз
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А окрім Київа в Україні ще десь живуть люди? Чи там все окейно!
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ну так скажи, мне лично не приносили платежек с 5тыс )
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Ахметова уберите и будет норма . Лет семь наблюдаю за безпределом в области . Наблюдаю пока , но на Ак-47 уже накопил .
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Коли прийдуть рахунки за опалення за січень, про грудневі усі одразу забудуть
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВозможные злоупотребления при начислении оплаты за отопление потребителям Киева будет расследовать городская инспекция, - КГГА
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