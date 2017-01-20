EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  599  7
Материалы по теме:
Все про:коррупция (6559) СБУ (13033) хищение (232) Донецкая область (3551)

 Чиновники отдела образования разворовали более миллиона гривен в одном из районов Донетчины, - СБУ

СБУ разоблачила разворовывание чиновниками образования одного миллиона гривен в районе проведения АТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение одного миллиона гривен чиновниками отдела образования одной из районных государственных администраций Донетчины.

Чиновники в 2016 году перечислили 2,1 миллиона гривен коммерческой структуре на поставку теплоэнергии школам района.

Сотрудники спецслужбы установили, что стоимость услуг была завышена на один миллион гривен по сравнению с рыночной ценой.

По инициативе СБ с бизнесменами расторгнут аналогичный договор на 2017 год.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются соответствующие процессуальные действия".

Читайте также: На присвоении около 100 тысяч бюджетных средств разоблачена чиновница Луганской ОВГА, - СБУ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Деньги в Панаму отправляли ? Если нет , то не доросли как лапшу вешать и народ обворовывать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Ровно для спасателей закупили российский Урал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так понял, что ТАМ фактически нет украинской власти, как таковой, все средства, которые перечисляются туда из бюджета Украины разворовываются и никому и дела нет! Какое там восстановление! Когда там будет настоящая ПРОУКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ, а не ахметовские ублюдки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники отдела образования разворовали более миллиона гривен в одном из районов Донетчины, - СБУ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти