 Чиновники отдела образования разворовали более миллиона гривен в одном из районов Донетчины, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение одного миллиона гривен чиновниками отдела образования одной из районных государственных администраций Донетчины.
Чиновники в 2016 году перечислили 2,1 миллиона гривен коммерческой структуре на поставку теплоэнергии школам района.
Сотрудники спецслужбы установили, что стоимость услуг была завышена на один миллион гривен по сравнению с рыночной ценой.
По инициативе СБ с бизнесменами расторгнут аналогичный договор на 2017 год.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются соответствующие процессуальные действия".
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