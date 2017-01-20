 Полиция задержала нетрезвого подростка, таксовавшего во Львове

Во Львове патрульными был задержан 17-летний парень, который был за рулем такси в нетрезвом состоянии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова на своей странице в Facebook.
Вчера, около 23 часов, на перекрестке улицы Мечникова и улицы Левицкого, патрульные заметили автомобиль ВАЗ 21093, водитель которого проехал на красный сигнал светофора. Как выяснилось позже, за рулем сидел пассажир такси. Настоящий водитель попросил пассажира сесть за руль, поскольку он якобы забыл водительское удостоверение дома. Водителем оказался 17-летний парень, который хотел почувствовать себя в роли водителя такси, как его отец. Молодой человек без разрешения взял у него машину.
Как выяснилось, 17-летниий водитель, после принятия алкогольных напитков, поехал в центр Львова, где подобрал пассажира, чтобы подзаработать денег. На место происшествия вызвали отца. По прохождению теста на состояние алкогольного опьянения было установлено, что в крови парня содержание алкоголя составляет 0,93 промилле, что в несколько раз превышает норму.
На правонарушителя составили протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, за отсутствие документов и проезд перекрестка на красный сигнал светофора.
Напомним, что ранее во Львове нетрезвый водитель, уходя от патрульных, врезался в ограждение университета.
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