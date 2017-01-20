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Все про:полиграфкомбинат_Украина (18) Укрзализныця (965) Мининфраструктуры (421) Омелян (188) Бальчун Войцех (60)

 Омелян раскритиковал решение Гройсмана по "Укрзализныце": "Смена лиц на потоках - это не реформа"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал "неожиданные" решения Кабмина о передаче "Укрзализныци" в прямое подчинение Кабинету министров и назначение нового директора Полиграфкомбината "Украина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Накануне Крещения Правительство приняло ряд неожиданных решений. Не буду останавливаться на полиграфкомбинате "Украина", хотя и здесь есть о чем рассказать, сконцентрируюсь на "передаче" Укрзализныци".

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Но сначала история. Когда я в составе команды Андрея Пивоварского начал свою работу в Министерстве инфраструктуры, одна из первых проблем, с которой мы столкнулись и которая до сих пор актуальна - Люди! Где взять профессионалов, как отличить специалистов от экспертов, патриотов от коррупционеров. Именно поэтому верным решением Андрея были конкурсы. Публичные, с привлечением профессиональных кадровых агентств, тщательным незаангажированным персоналом. Это было дико, непривычно, вызывающе. Как? Вы хотите действительно брать не "своих"?!

В течение года эта инициатива Министерства, как и многие другие впоследствии, стала мейнстримом для Украины. Правда, во что на практике переродилась хорошая идея конкурсного отбора - тема отдельного поста".

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"Следующий шаг, госпредприятия. Компании, которые были традиционным источником коррупции, становления олигархов и обогащения нечистоплотных чиновников, финансирования "гречневых" компаний политических сил - необходимо было безотлагательно приватизировать и, в исключительных случаях, корпоратизировать те, которые продавать невозможно или действительно нецелесообразно. Корпоратизация - это рыночная зарплата, независимо выбранное правление и наблюдательный совет, исключительной целью деятельности которых является эффективная работа предприятия и максимальные поступления в бюджет. Не минусы, а миллиардные плюсы! Примеры "Нафтогаза" и аэропорта "Борисполь" очень красноречивы. К сожалению, с приватизацией других не сложилось. О причинах промолчу.

И, что ключевое - отсутствие возможности ручного управления предприятием со стороны министра, правительства или еще "кого-то", - продолжил Омелян.

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Министр отметил: "Я горд тем, что я не отошел от принципов команды Мининфраструктуры образца 2015 года. Наше министерство - единственное, которое имеет действительно независимо выбранных и ярких на момент избрания СЕО: "Укрзализныця", "Укрпочта", аэропорт "Борисполь". Такого же подхода я придерживался, ища руководителя "Укравтодора" и "Администрации морских портов Украины". Хотя, безусловно, мне было бы политически гораздо проще соглашаться на "компромиссы" и смотреть как мои собственные подчиненные неуклюжим почерком выводят золотыми Дюпон слова "всьо харашо".

"Возвращаюсь к УЗ. Так, на номинационном комитете я голосовал против Бальчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в сложный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго (отделение грузовых перевозок польской железной дороги). Роман Бондарь мог бы подтвердить, как мы составляли райдер СЕО УЗ, но скромно корпоративно молчит.

Дальше было очень интересно. Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал" - подчеркнул Омелян.

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Он продолжил: "Когда это надоело, обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на УЗ. Обращался неоднократно устно, потом письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу Наблюдательного совета.

Далее - госсекретарь для укрощения строптивого Омеляна.

А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга (добровольное оперативное разукрупнение монолитных промышленных групп на самостоятельные структуры) "Укртрансгаза'2016" внес предложение изменить устав и переподчинить себе УЗ".

"Остальные детали оставлю для мемуаров, надеюсь, моим внукам будет интересно почитать, как легко реформировать то, что реформироваться не хочет", - с иронией написал министр.

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Омелян заявил: "Еще раз хочу подчеркнуть:

1. У Омеляна нет амбиций быть единственным реформатором УЗ. Я министр Правительства Гройсмана, выдвинутый фракцией "Народного фронта". И моя единственная амбиция - быть успешным министром реформаторского Правительства современной Украины.

2. Я не хочу рассказывать, почему нам не удалось. У нас может и должно все получиться.

3. То, что происходит сейчас - это не переход от УЗ контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет.

4. У меня, как у Министра и гражданина, нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вацкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование - развитие и эффективность. Я всегда верил и верю, что только независимые, сильные и профессиональные люди способны создать новую эффективную прозрачную систему. И такие люди никогда не будут рабами или исполнителями чьих-то прихотей и схем.

5. У УЗ, Укрпочты, АМПУ нет другого варианта, чем корпоратизация. Независимое сильное Правления, такой же Наблюдательный Совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы.

6. Я верю, что Минэкономразвития как можно скорее завершит длительную работу над всеми подзаконными актами по корпоратизации, так же, как и над многострадальным проектом закона о концессии. Благодаря этому мы сможем полноценно запустить механизмы эффективного рынка. И на завершающем этапе, когда все работает безупречно, именно МЭРТ должен отвечать за работу 10 или 20 корпоратизированных компаний, которые останутся государственными. Но, не сейчас, когда у этого ведомства недостающие для этого знания и умения, а присутствует лишь большое желание. Эксперимент с неформальными воздействиями над УЗ уже очень дорого обошелся государству.

7. Личное. Я очень хочу 90% своего времени тратить на работу, стратегию, создание нового, а не объяснения, что воровать больше нельзя - нужно работать.

8. И, ключевое. То, что происходит в последнее время, все больше отдаляет нас от Майдана. Не по времени, а содержательно".

"История моей борьбы - не персональная, а многих министров. Реформы делаются командно, взявшись за руки. Смена лиц на потоках - это не реформа.
Не учите яблоню родить яблоки, просто отгоните от нее свиней. Время - воплотить анонсированные реформы!", - резюмировал Омелян.

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Также министр опубликовал свое письмо к Премьер-министру касательно ситуации на "Укрзализныце"

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3. То, что происходит сейчас - это не переход от УЗ контроля одной партии к другой...

вот и проговорился.. "яйценюкам" ограничили доступ к кормушке))
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Не дали Омельяну покрасть вволю. Бальчун МОЛОДЕЦ! Еще бы и все правительство на таких же бальчунов поменять.
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Бальчун нулёвка,такая же как Квиташвилли и Супрун в минздраве..
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А ты гонтарук хоть что нибудь знаешь об УЗ. Ну, к примеру, скажи на каком этаже в УЗ главк ЦТЕХ расположен? Не знаешь? Ну так прикинься ветошью и не отсвечивай. Бальчун хоть немного воровство остановил. И начальники дорог с НОДами (знаешь кто такой НОД?) трясутся, потому как не ровен час и посадить кого-нибудь могут.
Так что, гонтарук - это ты нульовка. Шершавая. Не говори о том, где ничего не знаешь.
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Наш кабмин решил навести порядок на УЗ И РЕШИЛ ОБЪЯВИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УЗ . НАШИ ЧИНУШИ ДУМАЛИ ЧТО ВЫИГРАЕТ ТОТ КОГО ОНИ НАЗНАЧАТ И ЕСТЕСТВЕННО И ОКЛАД ПОЛОЖИЛИ ЕМУ ПРИЛИЧНЫЙ . НО ВЫИГРАЛ ПОЛЯК КОТОРЫЙ ИЗ ПОЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗКИ СДЕЛАЛ КОНФЕТКУ ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЛГОДА ЕГО НЕ ХОТЕЛИ НАЗНАЧАТЬ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ СТАРАЯСЬ ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ НЕ ДАТЬ ЕМУ РАБОТАТЬ НО ОН ЖЕ ГРАЖДАНИН ЕС И ЕГО ПРОСТО ТАК НЕ КИНЕШ!С ПРИХОДОМ БОЛЬЧУНА УЗ ВПЕРВЫЕ ЗА 26 ЛЕТ ОТРАБОТАЛО С ПРИБЫЛЬЮ А ВОТ АХМЕТКА ,ТАРАТУТА , ФИРТАШ , И ДРУГИЕ ПОТЕРЯЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК! А ГИТАРА ЭТО ХОББИ КАК У МНОГИХ ПИВО ПИТЬ ИЛИ НА ДИВАНЕ ЛЕЖАТЬ !
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Значится так. По словам Омеляна он сам продвигал конкурсные назначение и корпоратизацию. Но вот беда: на конкурсе выбрали "не того". И Омелян начал активно играть против как бы независимого главы госкорпорации, несмотря на явные положительные сдвиги в УЗ, придираясь под надуманными предлогами, вроде "недостаточной реакции на обращения граждан." Гребаный совок. По ходу затрахал не только Бальчуна, но и Гройсмана. В результате Омелян был послан в сад и, таки да, НФ потерял конроль над УЗ, которую считал своей вотчиной.
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Есть и такой взгляд на события, но мне верится все же больше Омеляну. Ход событий покажет.
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Омелян . главный твой клоун это паця Гнойсман !
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Да тут, смотрю, собрались фэны очередного варяга. Предыдущие сильно нареформировали?

А Омелян - один из самых толковых министров в правительстве, по-моему. Здесь довольно обосновано рассказывает в чем претензии к Бальчуну.
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Очевидно, Омелян тут прав.
Респект ему за то, что не сложил руки и не вошел в корпорацию воров, а продолжает бороться.
Ему нужна наша поддержка.
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"...завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Владимиром Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Владимир"...
вы просто не знаете где ловит рыбку Омелян
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и таки тут
http://www.dsnews.ua/economics/chem-zakonchitsya-skandal-s-otborom-glavy-hersonskogo-morskogo-15012016153500
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ну а назначение главы укрпочты это вообще шедевр... договорняк с talent advisor и вуаля человечек омеляна уже рулит укрпочтой
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ну а назначение гос секретаря в миу - как говорил швондер - Это просто позор какой-то". итак жылибыли два друга омелян и роменский. познакомились в минэкологии при злочевском. как всегда омелян бумажки носил, а роменский был целым главой юр департамента. первые титимити эта парочка заработала на продаже лицензий на разворовывание недр украины. потом омелян взял роменского в миу и прочил мему многая лета под своим крылом. дело в том что весной 16го омелян поставил условие босам из - нф - свои рыла в мое миу не сунуть - я там хозяин. вот никто кроме авакова в лице кравцова и не сунул. а потом омелян всех реально затрахал своим блеяньем что все плохие а он гусар. гройсмэн подумал подумал и дал омеляну другого гос секретаря - так сказать блюсти гос интересы
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Те, кто радуется якобы "прибыльности" Зализници, дабы можно было выплачивать миллионные зарплаты ее чиновникам и делиться с вышестоящими, должны понимать, что эта "прибыльность" может быть обеспечена только за ваш счет...
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Коррупция в державных предприятиях.... Млять, где посаженные??? Иначе, это просто - пиСдеж, и оправдание своего дебилизма!
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Поки у нас всі важливі призначення будуть відбуватися за квотами, а не професійними якостями, такі історії будуть повторюватися регулярно. Стосовно ж закордонних менеджерів, то думаю, що навіть в колишніх пострадянських країнах Балтії люди давно вже відвикли від т.зв. "сматрящіх", це для них вже анахронізм. Крім того спеціалісти, запрошені з-за кордону дуже добре розуміють, що в випадку, коли вони погодяться на такого "наглядача", то їм буде відведена роль ширми, "весільного генерала". А в гіршому випадку - відповідального "за все", іншими словами, хлопчика для биття. І я так думаю,що в плани наших керманичів-схемщиків саме це і входить. Щоб прийши європейські топ-менеджери, але без реального впливу і влади, в якості фасаду для наших закордонних партнерів. Мовляв ми намагаємось реформувати країну, ось запрошуємо кращих фахівців. Ну, а в випадку коли в них("варягів") нічого не вийде скажімо за рік (а не вийде точно, бо всім буде реально керувати "смарящій"), то ось тут і почнуться розмови про "затирання вітчизняних спеціалістів", "фейкових закордонних реформаторів, які нічого не досягли в своїй країні", "нам їх досвід не підходить, у нас своя дорога" і т.д. І взагалі, ми Європі не потрібні, наші товари теж. Лишається одне -ТС, позаблоковий статус, "мижебратья", "наладити відносини". І до цього нас поступово підштовхують.
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Олігархи через міністра Омеляна втратили частину впливу на Укрзалізницю та її грошові потоки. Це все, що потрібно знати, все решта - інформаційний мусор.
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От "плохих" олигархов она перешла к "хорошим".
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Точнее, пытаются перетащить.
Хорошим решением может быть корпоратизация.
У УЗ, Укрпочты, АМПУ нет другого варианта, чем корпоратизация. Независимое сильное Правления, такой же Наблюдательный Совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы.
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"вельмишановний", "з глибокою повагою" : це все як зрозуміти? Не вірю тому тіпочку. Він такий, як вони всі.
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Стандартные процедуры, стандартные "шапки" в документах.
В письмах такого уровня обычно не начинают с "эй, ты, .пидар", хотя иногда надо было бы.
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Короче говоря, потоки с Укрзалізниці перестали течь в карманы "правильным" ребятам. Что я могу сказать-Бальчун профессионал.
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Поэтому " правильные ребята " и натравили Омельяна на Бальчуна . . Тут всё ясно как Божий день .! Пока поляк не начал ломать коррупционные схемы на ЖД , все молчали , всё и всех устраивало .
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Стандартно я пишу "шановний" та з "повагою". А азіатщина відштовхує. Моя думка, що такого писаку треба відразу на)(уй посилати.
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Вот странно - пригласили зарубежных специалистов. У них в странах реформы удались, ради которых их и приглашали, зато у нас почему-то специалисты плохие оказались. Чудеса.
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Омелян, пошел на...туй. Отчитайся за свои действия официально. Свои подвиги, достижения и недостатки. Кстати, Вы это обязаны делать ежеквартально (согласно своих функциональных обязанностей). Вы составляете планы ( еженедельные. месячные, ежеквартальные?, отчеты по планам кому на доклад? Годовой отчет по Вашему планированию ( и исполнению) Вы обязаны предоставить в Кабинет Министров, а кабмин обязан все Ваши достижения выложить на свой сайт.
Или я не прав и не знаю систему. За невыполнение плановых мероприятий вам хана в первом полугодии 2016. (замечание, выговор, строгий выговор - неполное служебное соответствие).
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так он отчитался по моему 28го декабря 16. сделал презентацию в стиле стива джобса. главная примадонна - омелян в джинсах. в первых рядах верноподданечиски смотрящие в рот/глаха/уши своему шефу верные нифниф нафнаф и нуфнуф (роменский, лавренюк и довгань)...
кароче потешное действие было. сами себя дрючили (немножно) и хвалили (ого как и сколько)
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Омелян как твои планы построить аэропорт в индустриальном не областном городе Юга Украины для привлечения туристов? Или приватизации дорог построенных за гос счёт?))) Юродивый дегенерат.
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а где хоть один сантимэтр бетонной дороги
http://nv.ua/ukraine/v-mininfrastruktury-pridumali-kak-reshit-problemu-so-stroitelstvom-dorog-36464.html

омелян из разряда украинский политиков которые умеют только п@здіти та п@здити ("и"). причем второе явно хуже чем первое )
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В Кабмине все клоуны и капризные шоумены,нет управленцев ,а есть по-азаровски говоря "гаспидарники"
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Кто не поленился и прочитал опус Омеляна?
На 5 страницах льет слезы и растирает сопли как у него не справедливо забрали УЗ, хотя приказами 2009-2010 года они её так класно реформируют, что просто зашибись какой эффект через 7 лет реформ.
Как всегда вопрос в Бабле. Когда повысит проезд в ЖД, та похуй дым, а как Бальчун сказал что повысит тарифы - все и началось.
Основные перевозки - уголь кокс руда железо.
Вот и делайте выводы кто начал слёзы лить.
А тут так совпало что Петя в данной сфере не при делах и ему пох.
А за горючку мы в любом случае заплатим, нефть дешевеет бензин дорожает. у нас этому никто не удивляется. Этот вопрос Петю не колышит, народ компенсирует.
А Пинчуки с Ахметкой жопу рвут, им этот перфоманс компенсировать не собираются.
Как то так...
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Обратите внимание - выживают всех кто не становится карманноуправляемым:
Абромавичус, Саакашвили, Деканоидзе...
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"Мы получили капризного шоумена, а не акулу", - Омелян о главе "Укрзализныци" Бальчуне"
Акула? А зачем бизнесу акула? Да видели мы уже всяких акул и толку? Бизнесу, ЖД, пассажирам - нужны четкость поездок, комфорт, быт, нет в поезде, чистые простыни, хороший сервис...
А сам Омелян - считает себя - акулой? Так Бальчуны и им подобные дело делают в акульей стране и среди акул. Бери омельян и делай, покажи неучу Бальчуну, как работают - личным примером. Как бабло, так..., как гавно, так Бальчун?
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Саакашвили удалось выдавить из Украины , обзывая популистом и шоуменом, теперь тот же трюк хотят чтобы сработал дважды.
Наши поезда вторые по поездатости в мире после раши. А должны стать хотя бы в середине списка. Дайте нам нормальные поезда и дороги , а не свинарники грязные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян раскритиковал решение Гройсмана по "Укрзализныце": "Смена лиц на потоках - это не реформа"
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