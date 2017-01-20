 Омелян раскритиковал решение Гройсмана по "Укрзализныце": "Смена лиц на потоках - это не реформа"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "Накануне Крещения Правительство приняло ряд неожиданных решений. Не буду останавливаться на полиграфкомбинате "Украина", хотя и здесь есть о чем рассказать, сконцентрируюсь на "передаче" Укрзализныци".
Но сначала история. Когда я в составе команды Андрея Пивоварского начал свою работу в Министерстве инфраструктуры, одна из первых проблем, с которой мы столкнулись и которая до сих пор актуальна - Люди! Где взять профессионалов, как отличить специалистов от экспертов, патриотов от коррупционеров. Именно поэтому верным решением Андрея были конкурсы. Публичные, с привлечением профессиональных кадровых агентств, тщательным незаангажированным персоналом. Это было дико, непривычно, вызывающе. Как? Вы хотите действительно брать не "своих"?!
В течение года эта инициатива Министерства, как и многие другие впоследствии, стала мейнстримом для Украины. Правда, во что на практике переродилась хорошая идея конкурсного отбора - тема отдельного поста".
"Следующий шаг, госпредприятия. Компании, которые были традиционным источником коррупции, становления олигархов и обогащения нечистоплотных чиновников, финансирования "гречневых" компаний политических сил - необходимо было безотлагательно приватизировать и, в исключительных случаях, корпоратизировать те, которые продавать невозможно или действительно нецелесообразно. Корпоратизация - это рыночная зарплата, независимо выбранное правление и наблюдательный совет, исключительной целью деятельности которых является эффективная работа предприятия и максимальные поступления в бюджет. Не минусы, а миллиардные плюсы! Примеры "Нафтогаза" и аэропорта "Борисполь" очень красноречивы. К сожалению, с приватизацией других не сложилось. О причинах промолчу.
И, что ключевое - отсутствие возможности ручного управления предприятием со стороны министра, правительства или еще "кого-то", - продолжил Омелян.
Министр отметил: "Я горд тем, что я не отошел от принципов команды Мининфраструктуры образца 2015 года. Наше министерство - единственное, которое имеет действительно независимо выбранных и ярких на момент избрания СЕО: "Укрзализныця", "Укрпочта", аэропорт "Борисполь". Такого же подхода я придерживался, ища руководителя "Укравтодора" и "Администрации морских портов Украины". Хотя, безусловно, мне было бы политически гораздо проще соглашаться на "компромиссы" и смотреть как мои собственные подчиненные неуклюжим почерком выводят золотыми Дюпон слова "всьо харашо".
"Возвращаюсь к УЗ. Так, на номинационном комитете я голосовал против Бальчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в сложный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго (отделение грузовых перевозок польской железной дороги). Роман Бондарь мог бы подтвердить, как мы составляли райдер СЕО УЗ, но скромно корпоративно молчит.
Дальше было очень интересно. Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал" - подчеркнул Омелян.
Он продолжил: "Когда это надоело, обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на УЗ. Обращался неоднократно устно, потом письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу Наблюдательного совета.
Далее - госсекретарь для укрощения строптивого Омеляна.
А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга (добровольное оперативное разукрупнение монолитных промышленных групп на самостоятельные структуры) "Укртрансгаза'2016" внес предложение изменить устав и переподчинить себе УЗ".
"Остальные детали оставлю для мемуаров, надеюсь, моим внукам будет интересно почитать, как легко реформировать то, что реформироваться не хочет", - с иронией написал министр.
Омелян заявил: "Еще раз хочу подчеркнуть:
1. У Омеляна нет амбиций быть единственным реформатором УЗ. Я министр Правительства Гройсмана, выдвинутый фракцией "Народного фронта". И моя единственная амбиция - быть успешным министром реформаторского Правительства современной Украины.
2. Я не хочу рассказывать, почему нам не удалось. У нас может и должно все получиться.
3. То, что происходит сейчас - это не переход от УЗ контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет.
4. У меня, как у Министра и гражданина, нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вацкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование - развитие и эффективность. Я всегда верил и верю, что только независимые, сильные и профессиональные люди способны создать новую эффективную прозрачную систему. И такие люди никогда не будут рабами или исполнителями чьих-то прихотей и схем.
5. У УЗ, Укрпочты, АМПУ нет другого варианта, чем корпоратизация. Независимое сильное Правления, такой же Наблюдательный Совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы.
6. Я верю, что Минэкономразвития как можно скорее завершит длительную работу над всеми подзаконными актами по корпоратизации, так же, как и над многострадальным проектом закона о концессии. Благодаря этому мы сможем полноценно запустить механизмы эффективного рынка. И на завершающем этапе, когда все работает безупречно, именно МЭРТ должен отвечать за работу 10 или 20 корпоратизированных компаний, которые останутся государственными. Но, не сейчас, когда у этого ведомства недостающие для этого знания и умения, а присутствует лишь большое желание. Эксперимент с неформальными воздействиями над УЗ уже очень дорого обошелся государству.
7. Личное. Я очень хочу 90% своего времени тратить на работу, стратегию, создание нового, а не объяснения, что воровать больше нельзя - нужно работать.
8. И, ключевое. То, что происходит в последнее время, все больше отдаляет нас от Майдана. Не по времени, а содержательно".
"История моей борьбы - не персональная, а многих министров. Реформы делаются командно, взявшись за руки. Смена лиц на потоках - это не реформа.
Не учите яблоню родить яблоки, просто отгоните от нее свиней. Время - воплотить анонсированные реформы!", - резюмировал Омелян.
Также министр опубликовал свое письмо к Премьер-министру касательно ситуации на "Укрзализныце"
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Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"(48)
Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян(80)
Внедрение электронного билета может начаться через 2-3 месяца, - Омелян(21)
Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж(32)
Перша перемога реформаторських сил нового уряду(0)
В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян(40)
Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян(128)
вот и проговорился.. "яйценюкам" ограничили доступ к кормушке))
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Так что, гонтарук - это ты нульовка. Шершавая. Не говори о том, где ничего не знаешь.
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А Омелян - один из самых толковых министров в правительстве, по-моему. Здесь довольно обосновано рассказывает в чем претензии к Бальчуну.
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Респект ему за то, что не сложил руки и не вошел в корпорацию воров, а продолжает бороться.
Ему нужна наша поддержка.
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вы просто не знаете где ловит рыбку Омелян
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http://blacklist.net.ua/?p=347
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http://www.dsnews.ua/economics/chem-zakonchitsya-skandal-s-otborom-glavy-hersonskogo-morskogo-15012016153500
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Хорошим решением может быть корпоратизация.
У УЗ, Укрпочты, АМПУ нет другого варианта, чем корпоратизация. Независимое сильное Правления, такой же Наблюдательный Совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы.
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В письмах такого уровня обычно не начинают с "эй, ты, .пидар", хотя иногда надо было бы.
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Или я не прав и не знаю систему. За невыполнение плановых мероприятий вам хана в первом полугодии 2016. (замечание, выговор, строгий выговор - неполное служебное соответствие).
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кароче потешное действие было. сами себя дрючили (немножно) и хвалили (ого как и сколько)
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http://nv.ua/ukraine/v-mininfrastruktury-pridumali-kak-reshit-problemu-so-stroitelstvom-dorog-36464.html
омелян из разряда украинский политиков которые умеют только п@здіти та п@здити ("и"). причем второе явно хуже чем первое )
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На 5 страницах льет слезы и растирает сопли как у него не справедливо забрали УЗ, хотя приказами 2009-2010 года они её так класно реформируют, что просто зашибись какой эффект через 7 лет реформ.
Как всегда вопрос в Бабле. Когда повысит проезд в ЖД, та похуй дым, а как Бальчун сказал что повысит тарифы - все и началось.
Основные перевозки - уголь кокс руда железо.
Вот и делайте выводы кто начал слёзы лить.
А тут так совпало что Петя в данной сфере не при делах и ему пох.
А за горючку мы в любом случае заплатим, нефть дешевеет бензин дорожает. у нас этому никто не удивляется. Этот вопрос Петю не колышит, народ компенсирует.
А Пинчуки с Ахметкой жопу рвут, им этот перфоманс компенсировать не собираются.
Как то так...
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Абромавичус, Саакашвили, Деканоидзе...
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Акула? А зачем бизнесу акула? Да видели мы уже всяких акул и толку? Бизнесу, ЖД, пассажирам - нужны четкость поездок, комфорт, быт, нет в поезде, чистые простыни, хороший сервис...
А сам Омелян - считает себя - акулой? Так Бальчуны и им подобные дело делают в акульей стране и среди акул. Бери омельян и делай, покажи неучу Бальчуну, как работают - личным примером. Как бабло, так..., как гавно, так Бальчун?
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Наши поезда вторые по поездатости в мире после раши. А должны стать хотя бы в середине списка. Дайте нам нормальные поезда и дороги , а не свинарники грязные.
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