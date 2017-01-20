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Все про:полиграфкомбинат_Украина (18) Укрзализныця (963) Мининфраструктуры (421) Омелян (186) Бальчун Войцех (59)

 "Мы получили капризного шоумена, а не акулу", - Омелян о главе "Укрзализныци" Бальчуне

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал "неожиданные" решения Кабмина о передаче "Укрзализныци" в прямое подчинение Кабинету министров и назначение нового директора Полиграфкомбината "Украина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Накануне Крещения Правительство приняло ряд неожиданных решений. Не буду останавливаться на полиграфкомбинате "Украина", хотя и здесь есть о чем рассказать, сконцентрируюсь на "передаче" Укрзализныци".

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Но сначала история. Когда я в составе команды Андрея Пивоварского начал свою работу в Министерстве инфраструктуры, одна из первых проблем, с которой мы столкнулись и которая до сих пор актуальна - Люди! Где взять профессионалов, как отличить специалистов от экспертов, патриотов от коррупционеров. Именно поэтому верным решением Андрея были конкурсы. Публичные, с привлечением профессиональных кадровых агентств, тщательным незаангажированным персоналом. Это было дико, непривычно, вызывающе. Как? Вы хотите действительно брать не "своих"?!

В течение года эта инициатива Министерства, как и многие другие впоследствии, стала мейнстримом для Украины. Правда, во что на практике переродилась хорошая идея конкурсного отбора - тема отдельного поста".

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"Следующий шаг, госпредприятия. Компании, которые были традиционным источником коррупции, становления олигархов и обогащения нечистоплотных чиновников, финансирования "гречневых" компаний политических сил - необходимо было безотлагательно приватизировать и, в исключительных случаях, корпоратизировать те, которые продавать невозможно или действительно нецелесообразно. Корпоратизация - это рыночная зарплата, независимо выбранное правление и наблюдательный совет, исключительной целью деятельности которых является эффективная работа предприятия и максимальные поступления в бюджет. Не минусы, а миллиардные плюсы! Примеры "Нафтогаза" и аэропорта "Борисполь" очень красноречивы. К сожалению, с приватизацией других не сложилось. О причинах промолчу.

И, что ключевое - отсутствие возможности ручного управления предприятием со стороны министра, правительства или еще "кого-то", - продолжил Омелян.

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Министр отметил: "Я горд тем, что я не отошел от принципов команды Мининфраструктуры образца 2015 года. Наше министерство - единственное, которое имеет действительно независимо выбранных и ярких на момент избрания СЕО: "Укрзализныця", "Укрпочта", аэропорт "Борисполь". Такого же подхода я придерживался, ища руководителя "Укравтодора" и "Администрации морских портов Украины". Хотя, безусловно, мне было бы политически гораздо проще соглашаться на "компромиссы" и смотреть как мои собственные подчиненные неуклюжим почерком выводят золотыми Дюпон слова "всьо харашо".

"Возвращаюсь к УЗ. Так, на номинационном комитете я голосовал против Бальчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в сложный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго (отделение грузовых перевозок польской железной дороги). Роман Бондарь мог бы подтвердить, как мы составляли райдер СЕО УЗ, но скромно корпоративно молчит.

Дальше было очень интересно. Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал" - подчеркнул Омелян.

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Он продолжил: "Когда это надоело, обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на УЗ. Обращался неоднократно устно, потом письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу Наблюдательного совета.

Далее - госсекретарь для укрощения строптивого Омеляна.

А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга (добровольное оперативное разукрупнение монолитных промышленных групп на самостоятельные структуры) "Укртрансгаза'2016" внес предложение изменить устав и переподчинить себе УЗ".

"Остальные детали оставлю для мемуаров, надеюсь, моим внукам будет интересно почитать, как легко реформировать то, что реформироваться не хочет", - с иронией написал министр.

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Омелян заявил: "Еще раз хочу подчеркнуть:

1. У Омеляна нет амбиций быть единственным реформатором УЗ. Я министр Правительства Гройсмана, выдвинутый фракцией "Народного фронта". И моя единственная амбиция - быть успешным министром реформаторского Правительства современной Украины.

2. Я не хочу рассказывать, почему нам не удалось. У нас может и должно все получиться.

3. То, что происходит сейчас - это не переход от УЗ контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет.

4. У меня, как у Министра и гражданина, нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вацкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование - развитие и эффективность. Я всегда верил и верю, что только независимые, сильные и профессиональные люди способны создать новую эффективную прозрачную систему. И такие люди никогда не будут рабами или исполнителями чьих-то прихотей и схем.

5. У УЗ, Укрпочты, АМПУ нет другого варианта, чем корпоратизация. Независимое сильное Правления, такой же Наблюдательный Совет. А государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы.

6. Я верю, что Минэкономразвития как можно скорее завершит длительную работу над всеми подзаконными актами по корпоратизации, так же, как и над многострадальным проектом закона о концессии. Благодаря этому мы сможем полноценно запустить механизмы эффективного рынка. И на завершающем этапе, когда все работает безупречно, именно МЭРТ должен отвечать за работу 10 или 20 корпоратизированных компаний, которые останутся государственными. Но, не сейчас, когда у этого ведомства недостающие для этого знания и умения, а присутствует лишь большое желание. Эксперимент с неформальными воздействиями над УЗ уже очень дорого обошелся государству.

7. Личное. Я очень хочу 90% своего времени тратить на работу, стратегию, создание нового, а не объяснения, что воровать больше нельзя - нужно работать.

8. И, ключевое. То, что происходит в последнее время, все больше отдаляет нас от Майдана. Не по времени, а содержательно".

"История моей борьбы - не персональная, а многих министров. Реформы делаются командно, взявшись за руки. Смена лиц на потоках - это не реформа.
Не учите яблоню родить яблоки, просто отгоните от нее свиней. Время - воплотить анонсированные реформы!", - резюмировал Омелян.

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Также министр опубликовал свое письмо к Премьер-министру касательно ситуации на "Укрзализныце"

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этот шоумен в поьше сдела дело. на 5. а где результат роботи омельяна??????????? отож. за три года этого клоуна и его кента-ну тот что был до него-тоже сосунок-даже сранную трассу кировогрда -николаев не починили.
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Один в Грузії теж все зробив на ять. А тут? Можливо я відносно Бальчуна неправий, бо мало часу пройшло, але Омелян , як і ми, має право на свою думку. Я не в "тємє" і оцінку не маю права давати обом. Найлегше кричати "распні"!
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Как можно Саакашвили (политика мирового уровня) сравнивать с Бальчуном, который еще недавно только то и делал, что на гитаре бренькал?
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Коррупционное гауно твой Омелян. Что ЛИЧНО он сделал, чем может похвастаться? Обыкновенный министерский штанинопротератель, каких было- пруд пруди. Уйдет- никто и не заметит. И "прославился" он только одним- тем, что льет помои на Бальчуна и возглавляет коррупционное сопротивление изменениям в Укрзаоизныце. Мало того, даже когда его лишили возможности тормозить реформы в этом предприятии, он НЕ УСПОКОИЛСЯ и продолжает сочинять длиннющие статейки! Значит Бальчун таки действует правильно! На месте Гройсмана я бы вообще задвинул из КМ этого удода.
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Что конкретно Бальчун сделал в поьше (Польше?)?
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На пост главы «Укрзалізниці» претендовали 23 украинских кандидата и восемь иностранцев. Конкурсная комиссия отдала предпочтение поляку Войцеху Бальчуну (на фото в заголовке). По словам Абромавичуса, «Войцех - молодой, суперуспешный руководитель ряда крупных польских предприятий. Сначала он хорошо проявил себя как глава крупнейшего польского банка PKO, а затем успешно реформировал польскую железную дорогу». Когда Бальчун возглавил железную дорогу, ее убытки составляли 100 миллионов злотых. Новому руководителю удалось добиться прибыли в 500 миллионов злотых, а также вывести компанию на IPO. Кроме того, в апреле 2012 года он возглавил наблюдательный совет авиакомпании LOT. Примечательно, что Войцех Бальчун - лидер рок-группы Chemia.
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Что-то наши реформаторы не поделили! Не могут правою рельсу одному, а левую другому.
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Конечно, не доведут. Они ломают уже устоявшиеся схемы. "Реформаторам" это не нравиться.
PS: Часто варяги пытаются свои схемы строить. Не без этого. Но и это не нравиться "реформаторам"
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Яйца прижали ворам местным . Вот и ноет быдлота .
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Воровать падлам НЕ даёт ! После проведённого поляком аудита такие чудеса выплыли !
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Эту морковно-ахметовскую соплю правильно убрали,иначе бы Балчуна сьел,ахметка сильно парится,дурняк закончился на рельсах,а этот дрыщ отрабатывает взятки падла
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Молчу молчу о конкурсных комиссиях, о том, кто продавливает требования к кандидатам "под своего" и т.д. Все все знают. А для УЗ нужен не только хороший спец но и с склонностью к садо мазо + жилка Берии. Через УЗ все правительства такие схемы проталкивали - как через Одесскую таможню.
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как там-каков поп таков и приход(ляшки .вона.жирный геращенко)тут бальчун курсы брать приехал-а омелян сам кто?
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Та да. Наши акулы порвут бюджет в мгновение ока и не поперхнутся. А Бальчун капризный шоумен.
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В Албании минимальная (!) зарплата 145$
А из- за таких воров,как Омельян Украина самая бедная страна в Европе,
Бальчун укрзализницю в прибыль вывел,схему разрушил,очень неудобный шоумен.
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Бальчун, пока, знаменит у нас заоблачной зарплатой и экзотическим внешним видом. Прибыль в УЗ-пока только слова, многое зависит от того, как считать.
Но он хорош по определению, так как иностранец.
А Омелян плох, так как министр, и тоже по определению.
При этом, словам иностранца можно и нужно верить, а словам министра-нельзя, ибо он наш и честным быть не может.
Правильно я Вас понял?
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вышивата не любит логических выводов, сейчас она вас заспамит. Главные ее доводы - Польше удалось, а Украине за 25 лет - нет. Поэтому надо брать поляка, к реформам Польши не имеющего отношения.
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Гройсман защитил Балчуна переподчинением "Укрзалізниці". А Омелян, пролезший в Кабмин по чьей-то квоте, пусть сосет хер.
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бедный, несчастный Омелян - он спал и видел жирный поток левого бабла с УЗ, а тут "артист" обломал с откатами... фашист польский ))))
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ARISTOFAN
варяги до добра не доведут

А ты уточни о каком добре говоришь,
О добре ахметова,пинчука,фирташа?
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"Зализныця" - государственная монополия и
здесь не может быть сверхприбылей и сверхзарплат. За какие заслуги государство
платит миллион долларов гитаристу из Польши?

Повышать цены можно и за более умеренную
зарплату...
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Бескорыстный Гройсман защитил Дартаньяна-Бальчуна...
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Балчун совсем не д'Артаньян и даже не Робин Гуд. Он получает за свою работу хорошие деньги. Стоило только кормушку прикрыть, как "Укрзалізниця" сразу стала прибыльной. Тут-то яценюковский Омелян и не выдержал...
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Государственная монополия работает для чьей-то прибыли или для граждан Украины?...
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Мы раньше так хорошо воровали на Укрзализници
Народ был доволен вагонами 40 летней выдержки,с дымком от печки и обосратыми туалетами
Пришел Бальчун и все испортил
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Пришел Бальчун и всё осталось "обосратым" и с дымком.

На хера он приходил?
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Заработать и поделиться с людьми, назначившими его на должность.
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вот такие вот омеляны .лешики гочаренко .мураевы -поучают людей.и главное эту мразь по тв крутят каждый день .!!
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При Бальчуне "Укрзалізниця" впервые за 25 лет вышла в +600 млн за год вместо -25 млрд за прошлый. Пусть хоть пингвин будет министром лишь бы не в убыток.
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В этих своих дрязгах они оба напоминают двух капризных шоуменов.
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ща век интернета классно было бы народовластие организовать -способом голосования по нету.заеплись бы всех покупать .кста после Майдана Украина реально могла стать страной с полным ну или частичным народовластием
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Мавр не сделал свое дело, мавр может уходить.

Но денежки за несделанную работу пусть вернёт!
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Польский гитарист, возглавляющий
государственную монополию "Укрзализныцю" получает зарплату млн.
долларов. Кто назначил ему такую зарплату из государственного (народного)
кармана?...
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И главное за какие заслуги? Человека просто с улицы назначают на такую должность.. может, он хотя-бы Оксфорды-Кембриджи заканчивал?, так нет же, просто на гитаре играл.. вспоминается кухарка и Ленин..
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Если кто-то не любит этого Омельяна, то он должен любить заезжего гастролера-гитариста с миллионной зарплатой на госпредприятии?...
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Наши менеджеры что показали за 25 лет работы? У каждого из них за спиной стоят политики и олигархи, которые ими управляют. Балчун - это тот человек со стороны, который не имеет порочащих связей. И чтоб такие связи не появлялись, он получает большую зарплату. Хватит Ахметову и прочим бандитам кормиться на тендерах "Укзалалізниці" и пользоваться ее услугами за копейки.
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Только один вопрос: почему вдруг многие решили, что польский музыкант является гениальным реформатором и его надо приглашать на должность в Украину?
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Собиратели говна по всему миру. Лишь бы не украинец- главный критерий.
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Аморально в стране, где для
людей ни на что не хватает денег, назначать зарплаты на
государственных предприятиях в десятки раз превосходящие среднюю зарплату по
стране. Но, похоже, гитарист - парень без комплексов.
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Голая реформа по польски. Укрзалізниця. Бальчун $ Марчук-Пазура. DDoS-атаки "Кремля". https://www.youtube.com/watch?v=P4GLdrGM1BM
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Проблема решается очень просто: уволить Омеляна!
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Ай,омелянчик соснул х@йца. А так рассчитывал усадить своего в кресло. Осталось только брызгать слюнями вслед. 😀
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омелян слишком много гонит на бальчуна, это не професианально. не надо выносить спор из избы, раз недоволен им так увольняй, не надо ходить трындеть.
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В том-то и дело, что "Укрзалізницю" у Омеляна забрали. Теперь он только может в СМИ гадить.
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Неужели кто-то серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят ему миллион долларов чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы получили капризного шоумена, а не акулу", - Омелян о главе "Укрзализныци" Бальчуне
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