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Все про:автономия (92) Конституция (1937) Крым (17995) Порошенко (10444) Чубаров (532) крымские татары (1259)

 АРК должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины, - Чубаров попросил Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат (БПП) Рефат Чубаров просит Президента Петра Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию по созданию Крымскотатарской автономии в составе Украины.

Об этом он заявил в своем выступлении в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Чубаров отметил, что референдум по восстановлению автономии Крыма был проведен 26 лет назад, когда крымские татары только начали возвращаться на родину.

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"Москва боялась, что придется восстанавливать Крымскотатарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю. Кроме того, Москва пытаясь остановить борьбу украинцев за восстановление независимого государства, хотела получить мощный рычаг, чтобы сдерживать Украину", - сказал он.

Чубаров напомнил, что крымские татары требовали провести референдум после того, как они вернутся.

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"Но Москва спешила, ей нужен был такой инструмент давления на Украину, чтобы Украина не стала независимой. Мы должны вынести из этого урок. Я снова призываю президента Украины и правительство, как можно быстрее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины "Автономная республика Крым". Автономная республика Крым должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины", - заявил он.
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Статья - БРЕД!!! Не знаю, чей это ресурс, но достаточно вот такого http://wartime.org.ua/32121-zm-povernuvshis-z-ato-boyec-azova-prikupiv-sob-dv-kvartiri-v-kiyev-ltak-ruchku-za-120-tisyach-grn.html
дерьма, чтобы понять ху из ху.
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С какой это радости Крым должен стать Крымскотатарским? Крым - украинский и точка.
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Барыгам необходимо выполнять действующую Конституцию,а не изменять её- для своих целей.
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ох, сейчас кацы под украинскими прокси набегут...
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Автономия уже показала чем может обернутся. Крым областью должен быть.
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100% - потом какой-то урод снова начнёт хернёй заниматься
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Турциянаш потом будет! Эрдоган введи! Крымская область и некалибет. И флаг заменить крымский. Как и флаг флота.
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Как по мне, этот вопрос должен решать всеукраинский референдум! Их там процентов 15, меньше украинцев, какая автономия? Давайте еврейскую автономию в Днепре и пошло поехало! Украина писец как толерантно относится к нац меншинам, а к татарам власти относились очень уважительно, исходя из этого я за крымську область!
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и Севастополь кстати в Херсонес надо переименовать....кацапы засрали название.
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Там будет не всё так просто, и турки это ещё не самое плохое. Кацапы, даже если их как то и заставит мир от туда выйти, после выхода по любому оставят там подарок в виде своего детища ИГ. Ведь у этих обезьян в планах на халифат и Херсонская и Одесская области, так что только область и фильтрация посерьёзней чем даже в лугандонах...
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КРЫМ - РОДИНА ТАТАР. ИМ И РЕШАТЬ
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Да сейчас! У Большей части сегодняшних татар Родина Узбекистан! Я родился в Крыму - это моя Родина. Крым - Украина, неотъемлемая часть Украины. Без каких либо полномочий и автономий, как и все другие области. ВСЕ!
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Какой смысл автономии в унитарном государстве? Как нац. Меншинство может выступать голосом большинства! Татары там появились при золотоордынской навале, а Киевские князья раньше лет на 300-400 по крыму ходили! Уж не буду лезть во времена Скифов, Сарматов которые как не крути гдето генетически в нас Великих Украх сидят!
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Мало ли кто там ходил, но родиной Крым является только для крымских татар и крымчаков. Меньшинством крымские татары стали вледствии геноцида и депортаций, поэтому имеют полное право на создание автономии, но в пределах только нескольких районов, где они составляют большинство населения.
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100% - Областного подчинения города должны быть-не более.
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Tut prosmatrivajetsa podvodnije kamni, k cjemu eta persona tjanet, on sam hotj ponimajet?!
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политики ничего так просто не требуют.
тем более в плане изменений в конституцию.

ему заплатили, он озвучивает.
а результат может быть плачевным. в том числе и для татар за которых он якобы топит.
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vobsje to svobodnih stranah politiki trebujet to sjto ot nih trebujet narod, potomu cjto mi zlopametni i pripomenajem na sledujsjcjih viborah o delisjkah svoih politikov - sootvetstvenno ocenivajem, ja verju, sjto Ukraina tozje budet svobodna i svobodnij narod budet zjitj i procvetatj v Ukraine.
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Слово "автономия" вообще надо забыть этому полуострову. В чем они могут быть автономны???????
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+ миллион! Никаких автономий! Крымская область и все тут! А то как дотации получать так Киев дай, а как чуть то так мы автономия!
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доавтономились уже, да и с какого перепуга весь Крым должен стать татарской республикой?
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Татары думают будущем...В случае автономии они будут иметь абсолютное право на выход из состава Украины
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Да хрен им! Они сдулись, сидят по норам уже все кто был за Украину в соцсетях посты лепят из Москвы и как там классно.
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Вот и всплыли очередные желающие изменить Конституцию и урвать себе кусок пока вода мутная, хотите чтобы это ваша республика была, берите оружие и идите воюйте с оккупантами, а на чужом горбу в рай въехать не получиться.
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этот вождь ничем не рискует - ведь "народ" то там остался...
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воевать у них не получилось, более того, они освершенно бездарно потеряли своих союзников. Мутные договорняки руководителей татар во время #крымблокады обернулись включением в декабре 2015 г. линии на фирташевский комбинат "Титан" и привели в итоге к развалу коалиции организаций-участниц блокады. Далее было объявлено о создании батальона крымских татар. Где он? - Его нет. Потом рассказывали о создании ОО "Аскер". Его постигла та же судьба. В итоге, через год фактического окончания блокады имеем: подача электроэнергии на оккупированный полуостров по-тихому возобновлена по двум основным веткам, Ленур Ислямов получил государственное финансирование своего телеканала АТР, Чубаров и Джемилев продолжают выступать с громкими заявлениями.
Да, и СЭЗ "Крым" по-прежнему не ликвидирована! Вдумайтесь: свободная экономическая зона на оккупированной территории!
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А Крымский район Херсонской области Чубарова не устроит?
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Опять переписывать конституцию?То то Кравчук активировася!
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Підтримую думку,що з автономіями в Криму час закінчувати...Кримська область України і крапка.
А щодо кацапського бидла,що сьогодні тимчасово проживає на території тимчасового окупованого рашистськими окупантами Криму то його слід просто депортувати на дно Чорного моря крабів годувати....😕😕😕
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татари бусть не трындят. в ЗСУ их чёт не найти.Не хотят воевать. хотят права качать
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Добровольческий крымскотатарский батальон впервые поднял свое знамя
http://nv.ua/ukraine/events/dobrovolcheskij-krymskotatarskij-batalon-vpervye-podnjal-svoe-znamja-151484.html
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знаем мы эти батальйоны-флаги поднимать там где не стреляют.
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а че не хотят нормально как обичная область войти в состав Украини. и все больше проблем не будет!?
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Татары проипали свой шанс, когда под симферопольским парламентом могли тупо затоптать русню. Но они надеялись на путинские преференции. Ошиблись. Область и не более.
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Никаких "автономных" "особых" и т.д. республик больше не должно быть на территории Украины! Как показала война и все эти события это противоречит коренным интересам украинского народа и Украины.Все регионы должны быть в равных условиях.Вот укрупнить бы регионы до,например, семи это было бы здорово! Во всяком случае это сильно сломало бы хребет региональным мафиям и их покровителям.
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А я прошу з цим не поспішати. Це рішення має приймати загальноукраїнський референдум. Моя точка зору-більше ніяких автономій в Україні. Достатньо вже "наїлися" цього...
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Ну и самое главноя президентом всея татаро автономной республики будет конечно же чубаров.
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Як на мене хай будуть всякі автономії. Але лише за однієї умови. Має існувати екзамен на громадянство.
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какая арк? максимум крымскотатарский район Херсонской области, после освобождения, и естественно после уничтожения шыкаладного цеха. Раньше не будет.
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ніяких автономних республік! найбільше, на що можна піти, це 2-3 національних кримтатарських округи в складі Кримської області
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Никаких автономий, после возвращения Крыма в Украину - сделать просто областью, без всяких автономий..
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Це шкура того невбитого ведмідя, з якого Чубаров вже своє президентство шиє

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Какраз татары готовы были блокировать парламенти рашистов, только нашы побоялись дать оружие татарам.
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Крым - многонациональный, там и славяне, и греки, и армяне, все коренные..
Татар на ЮБК вообще никогда не было..
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Чубаров это тот кто в 2014 призвал татарский митинг в несколько тысяч расходиться по домам?Ну так чего не воевали за Крым ?
В Крыму татар 12% ,в автономии они будут иметь 12% голоса,бред,вее будет решать русское большенство их 56%, если хотят нац.автономию то можно выделить Жданкойский район,там татар хотябы около 25%.
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какое нах. рузькае большонство?
русни на крысме не будет. ее зачешут под ноль.
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+100500 что хватит с Украины автономий! видели чем все это в итоге оборачивается да и многонациональна эта область украины исторически - только часть Украины!
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И это правильно.....
Это нужно было делать давно...тогда бы не было сейчас это паРаши в Крыму......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАРК должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины, - Чубаров попросил Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию
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