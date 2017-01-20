 АРК должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины, - Чубаров попросил Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию

Об этом он заявил в своем выступлении в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Чубаров отметил, что референдум по восстановлению автономии Крыма был проведен 26 лет назад, когда крымские татары только начали возвращаться на родину.
"Москва боялась, что придется восстанавливать Крымскотатарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю. Кроме того, Москва пытаясь остановить борьбу украинцев за восстановление независимого государства, хотела получить мощный рычаг, чтобы сдерживать Украину", - сказал он.
Чубаров напомнил, что крымские татары требовали провести референдум после того, как они вернутся.
"Но Москва спешила, ей нужен был такой инструмент давления на Украину, чтобы Украина не стала независимой. Мы должны вынести из этого урок. Я снова призываю президента Украины и правительство, как можно быстрее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины "Автономная республика Крым". Автономная республика Крым должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины", - заявил он.
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http://wartime.org.ua/32139-motor-sch-remontuye-ta-osnaschuye-avacyu-mnoboroni-rf.html
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дерьма, чтобы понять ху из ху.
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тем более в плане изменений в конституцию.
ему заплатили, он озвучивает.
а результат может быть плачевным. в том числе и для татар за которых он якобы топит.
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Да, и СЭЗ "Крым" по-прежнему не ликвидирована! Вдумайтесь: свободная экономическая зона на оккупированной территории!
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А щодо кацапського бидла,що сьогодні тимчасово проживає на території тимчасового окупованого рашистськими окупантами Криму то його слід просто депортувати на дно Чорного моря крабів годувати....😕😕😕
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http://nv.ua/ukraine/events/dobrovolcheskij-krymskotatarskij-batalon-vpervye-podnjal-svoe-znamja-151484.html
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Татар на ЮБК вообще никогда не было..
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В Крыму татар 12% ,в автономии они будут иметь 12% голоса,бред,вее будет решать русское большенство их 56%, если хотят нац.автономию то можно выделить Жданкойский район,там татар хотябы около 25%.
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русни на крысме не будет. ее зачешут под ноль.
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Это нужно было делать давно...тогда бы не было сейчас это паРаши в Крыму......
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