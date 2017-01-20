 За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненных украинских военнослужащих не было", - рассказал он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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Скажу тільки одне слово: «Дістали!» - директор Липецької кондитерської фабрики
Директор Липецької кондитерської фабрики корпорації «Рошен» Олег Казаков підтвердив інформацію про її закриття. Про це повідомляє місцеве видання gorod48.
«Скажу тільки одне слово: «Дістали!» - прокоментував Казаков, який перебуває наразі у Києві.
Гендиректор повідомив, що фабрика зупиниться в квітні, коли виробить закуплену сировину. Після цього на воротах трьох її проммайданчиків - у Липецьку, селах Сєнцово і Косиревка - повісять замок.
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Зазначимо, що виробництво фабрики за три останніх роки зменшилось утричі. Якщо в 2012-2013 роках фабрика випускала до 10-12 тисяч тонн «кондитерки» на місяць, то в 2016 році - тільки 3 тисячі тонн. Липецьке підприємство втратило весь обсяг експорту до країн СНД, який «закрили» українські активи корпорації «Рошен» у Києві, Кременчуці та Вінниці. Відповідно, скорочено персонал: замість 1800 працівників зараз на конвеєрах російського активу «Рошен» працює близько 700 осіб.
«Невдачі Липецької кондитерської фабрики слід шукати не в економіці, а чи то в політиці, чи то в кар'єризмі співробітників Федеральної податкової служби, що експлуатують ситуацію», - вважає Олег Казаков.
«Ми відчуваємо постійний пресинг із боку правоохоронних і податкових органів: нас намагаються притягти до відповідальності за порушення податкового законодавства якихось субпідрядників наших контрагентів. Хоча раніше (до 2014 року) законність будівництва було підтверджено в рамках камеральних податкових перевірок. Через те, що в рамках млявої кримінальної справи Басманний районний суд Москви раз на три місяці просмикує за клопотанням Слідчого комітету арешт нерухомого майна фабрики і земельних ділянок, на яких стоять корпус і складські приміщення, український траст ICU і американська інвестиційна компанія Rothschild не можуть знайти покупців на липецький актив Петра Порошенка», - зазначав Казаков у коментарі виданню ще восени 2016 року.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 січня, прес-служба корпорації «Рошен» підтвердила закриття Липецької кондитерської фабрики.
Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим комітетом РФ у рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.
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А вчера у нас было "Водохрещення", да?
И вот https://storage2.censor.net.ua/video/3/200117_avd.mp4, репортаж как я понимаю за вчера, да?
И тут на видео, один боец, дай ему Бог здоровья, орёт благим матом, что ему в шею осколок залетел!
А "спиккер АТО" рапортует, что "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и РАНЕНЫХ украинских военнослужащих НЕ БЫЛО"...
Обе "новости" висят тут, не "Цензоре"...
Как бэ - вот...Источник: http://censor.net.ua/n424164
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И тут на видео, один боец, дай ему Бог здоровья, орёт благим матом, что ему в шею осколок залетел!
"Мне осколок в шею, б###ь, залетел!!! Это уже мины!" - украинские бойцы отбивают атаку российских боевиков в промзоне Авдеевки. ВИДЕО боя
Российские террористы атаковали на Крещение позиции украинский бойцов в промзоне Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, под прикрытием минометов и гранатометов боевики подошли почти вплотную к позициям ВСУ. Расстояние сократилось на бросок ручной гранаты. Наши воины открыли ответный огонь, чтобы отогнать их к оккупированной Ясиноватой. Свои атаки российские террористы повторили несколько раз. Под обстрел боевиков попали несколько журналистов с двух телеканалов.
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