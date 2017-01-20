 Политика Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции Порошенко и Верховной Рады, - Бурбак

После инаугурации политика избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции руководства украинского государства. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Это (политика Трампа относительно Украины после инаугурации, - ред.) зависит от нас: от президента, отвечающего за внешнюю политику, от Верховной Рады. Как мы себя будем позиционировать, так к нам и будут относиться в мире. Когда мы сами заявим о себе, как государство, которое борется за свой суверенитет, так они и будут к нам относиться", - отметил он.
При этом Бурбак выразил уверенность, что западные партнеры Украины ее будут поддерживать и в дальнейшем антипутинская коалиция будет действовать. "Наши западные партнеры создали антипутинскую коалицию, расширив круг санкций, и сейчас мы видим в конгрессе даже объединяются демократы и республиканцы, чтобы был законопроект о введении секторальных санкций против России. Это бьет по основным источникам дохода России. Уверен, что такая антипутинская коалиция будет, и последний визит Байдена подтвердил, что наши западные друзья нас поддерживают", - сказал он.
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