EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  853  18
Все про:депутат (2650) мнение (17) Бурбак (204) Трамп (498)

 Политика Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции Порошенко и Верховной Рады, - Бурбак

Бурбак убежден, щощо западные партнеры Украины ее будут поддерживать, и в дальнейшем антипутинская коалиция будет действовать.

После инаугурации политика избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции руководства украинского государства. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Это (политика Трампа относительно Украины после инаугурации, - ред.) зависит от нас: от президента, отвечающего за внешнюю политику, от Верховной Рады. Как мы себя будем позиционировать, так к нам и будут относиться в мире. Когда мы сами заявим о себе, как государство, которое борется за свой суверенитет, так они и будут к нам относиться", - отметил он.

При этом Бурбак выразил уверенность, что западные партнеры Украины ее будут поддерживать и в дальнейшем антипутинская коалиция будет действовать. "Наши западные партнеры создали антипутинскую коалицию, расширив круг санкций, и сейчас мы видим в конгрессе даже объединяются демократы и республиканцы, чтобы был законопроект о введении секторальных санкций против России. Это бьет по основным источникам дохода России. Уверен, что такая антипутинская коалиция будет, и последний визит Байдена подтвердил, что наши западные друзья нас поддерживают", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ктото сомневался, что пинчук, медведчук, порошенко - одна команда? зми уже пишут, что порошенкотайно встретился с пинчукома для долгого поцелуя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЦЕ ЗРАДА !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слушай ХАМЕЛЕНЫ вы лживые и ворьё ненасытное!!! вроде всё зависело от гопников НФ,БеПеПе и всемогущего Барыги и Рюкзака,как пройдут выборы в США а такие как вы ето ноль для народа уже давно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бурбак,с того,что ты сказал,пете надо было начинать свое президенство.Репутацию Украины может изменить только следующий порядочный президент.Петя свои возможности уже упустил безвозвратно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он их не упускал . Это член команды воров , которая .Он изначально такой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
....как оказалось. А так говорил, слезу пускал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чем ты чмо отличаешься от козломордого ? Не чем . Мочить мы вас будем , списки уродов присутствуют .
 показать весь комментарий
Ответить
 
для трампа украина, к сожалению-ничего не значит, тем более при таком еб анутом руководстве
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не Украинец он, что теперь поделать? Рашке нагадит и то хорошо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль, что у нас только научились, красиво всё ПРосирать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От позиции порошенко не чего не зависит . А нет , зависит - корупция !Суды и прокуратура .Контрабанда и другие смаколыки для пидоров типа Ахметова , Бойко , Шуфрича , Королевской .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп заменет параженку на кого то другого и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да хотя бы публично пара раз по яйкам дал и то хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное,Трамп уже определился-"крыс",коррупционеров и словоблудов вряд ли будет поддерживать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитика Трампа относительно Украины будет зависеть от позиции Порошенко и Верховной Рады, - Бурбак
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти