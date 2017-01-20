 Ни копейки бюджетных средств, выделенных на закупку угля, не попадает к боевикам, - Кубив

Украинские бюджетные средства на закупку антрацитового угля из шахт зоны АТО не попадают к незаконным военным формированиям и используются исключительно в соответствии с украинским законодательством. Об этом заявил первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Семена Семенченко о якобы наличии выводов Службы безопасности Украины про использование бюджетных средств боевиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Отвечая на провокационный вопрос депутата - ни копейки бюджетных средств не попадает к боевикам", - сказал он.
По словам Кубива, поставщики из шахт зоны АТО придерживаются всех норм украинского законодательства.
"Все, что происходит для обеспечения энергетической отрасли, проходит согласно законам Украины… Отдельные нормативные документы, которые связаны с процедурой и контролем Службой безопасности Украины, проходят в соответствии с действиями и деятельностью самой службы", - сказал Кубив.
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интересно какого х"я Ахметов остановил два Днепрогэса, а петрухин кабмин повышает тарифы? а? тут, шо все без памяти????************
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шахтеры трактористы...
наша пісня гарна нова починаем її знову.
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Ты еще скажи, что цена закупаемого угля не завышена и с нее не дают откаты.
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Достойный лизоблюд выдающегося брехуна Пецы Карамелькина.
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Якщо хтось лазить по сепарським ресурсам та тролить там вату, слід особливо наголошувати на останньомі факті!
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Чел в машине везет наличку людям в ЛДНР - он финансист сепаратистов ему срок!
банк пересылает деньги на карточки людям в ЛДНР - он банк не финансист терористов
в чем разница?!! логика где?!!
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В іншому, людина виїхала з луганлону, зареєструвалася як переселенець, і на основі цього отрмала право отримувати пенсію та соцвиплати, але не живе і Україні а повернулася назад в диру.
А той хто за гроші працює для таких кур'єром звичайно злочинець, осільки порушує закон. Пенс може отримувати пенсію тільки якшо виїхав з дири. Такий може перетинати лінію розмежування, щоб типу подивитися як там його майно і цим користуються місцеві, адже поки не створили системи контролю за тим де він насправді живе.
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Все кто пересылает деньги на ту территорию так и или иначе есть финансистом терористов а как это оправдывать роли не играет!! Так да тот кто везет деньги в амшине есть финансист и тот кто пересылает деньги по безналу то же есть финансист!! А играть в игры власти я лично не намерен!! а вам удачи в таком тяжелом деле!!
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Тому дира мириться з тим, що на їхній теритторії купа підприємств працює як українські і крім зарплат робітників туди від цих підприємств нічого не порапляє.
Те ж саме і у Придністров'ї.
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А уявити я багато чого можу, та хочу уявляти вільну, гарну та щасливу Україну.
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Тут інша цікавинка. Якщо люди отримують зарплату у гривні, то мають гривню витратити на українські продукти та товари. Якщо вони витратять гривню на російські продукти та товари, то це все одно, що Україні імпортувати ці продукти та товари з Росії.
А наші патрідіоти цього чомусь не розуміють і проштовхують ідеї товарної блокади дири. Вони тупі, чи їм за тупість кацапи платять?
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они не поедут стукать касками в данецк с плакатами "путен - ВЫведи"
Это поятно???
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Якщо хтось лазить по сепарським ресурсам та тролить там вату, слід особливо наголошувати на останньомі факті!
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Давайте разом проаналізуємо і ви самі впевнитеся, що там крім маніпуляцій з фактами, підміни понять та розгону зради нічого немає. Я правило це примітивна демагогія і мене завжи дивує, як люди на таке вестися можуть?
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А то еще летом была обнародована цифра 2,0 млрд. грн. - "долг" Лугандонии за халявно поставленную электроэнергию для Бздонецка и Луганды.
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Пупок чекає того, щоб ми перервали всі зв'язки, це йому у певних діях розв'яже руки, саме тому патрідіоти з тролями намагаються цю ідею навязати суспільству.
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епічно
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А то еще летом была обнародована цифра 2,0 млрд. грн. - "долг" Лугандонии за халявно поставленную электроэнергию для Бздонецка и Луганды.
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Зачем там наши военные в таком случае??? Помогать торговать? (читать: Украина - спонсор терроризма.)
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