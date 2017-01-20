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Все про:боевик (17773) финансирование (1082) Донбасс (11964) уголь (537) Кубив (99) Семенченко Семен (187)

 Ни копейки бюджетных средств, выделенных на закупку угля, не попадает к боевикам, - Кубив

По словам вице-премьера, поставщики из шахт зоны АТО соблюдают все нормы украинского законодательства.

Украинские бюджетные средства на закупку антрацитового угля из шахт зоны АТО не попадают к незаконным военным формированиям и используются исключительно в соответствии с украинским законодательством. Об этом заявил первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Семена Семенченко о якобы наличии выводов Службы безопасности Украины про использование бюджетных средств боевиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Отвечая на провокационный вопрос депутата - ни копейки бюджетных средств не попадает к боевикам", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. ВИДЕО

По словам Кубива, поставщики из шахт зоны АТО придерживаются всех норм украинского законодательства.

"Все, что происходит для обеспечения энергетической отрасли, проходит согласно законам Украины… Отдельные нормативные документы, которые связаны с процедурой и контролем Службой безопасности Украины, проходят в соответствии с действиями и деятельностью самой службы", - сказал Кубив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черныш о Луганщине: Если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область
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Шахтарі живуть на окупованій території, отримують зарпалту і витрачають її в ДНР та ЛНР і ці гроші йдуть терористам!
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рева намекает что все в карман КРЕМЛЯ сразу поступает))
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КУБИВ? ЭТОТ КУБИВ УЖЕ ЗАБЫЛ ПОГИБШИХ НА МАЙДАНЕ?

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Тука обьяснял тем кто хотел услышать, кто не хотел тому уже не обьяснишь
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Основатель базы"миротворец", который вывел на чистую воду пиздливых журналистов акредитированых в дыре? ну конечно...
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тука тот, который: я не помню, кому я давал доручення.
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ну да там же наши люди, да?
шахтеры трактористы...
наша пісня гарна нова починаем її знову.
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Все таємне стає явним , а фінасування тероризму є чорною міткою.
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копейки бюджетных средств снова нужны миллионы ?
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кубив говорил это и боялся - а вдруг Бог есть и сейчас расколет его лысину пополам?
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кубив - типичный брехло рошеновский.
Ты еще скажи, что цена закупаемого угля не завышена и с нее не дают откаты.
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Только бывший банкир и теперешний пецочиновник может так нагло брехать, делая "честные глазки"!
Достойный лизоблюд выдающегося брехуна Пецы Карамелькина.
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он уже не Карамелькин . фабрика то стает . теперь он крымский судостроитель
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Питання перше - як це Українська влада може практично контролювати, якщо гроші заходять на територію ордло? Питання друге - чи готовий пан Кубів застрелитися, якщо буде доведено, що українські гроші доходять до терористів? Питання третє- чому й досі на законодавчому рівні днрлнр не визнано терористичними організаціями? Якийсь сюр сьогодні на Цензорі..
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Шахти зареєстровані в Україні, всі платежі ідуть безналом, всі гроші на рахунках у наших банках, всі закупівлі комплектуючих та обладнання лише безналом через наші банки та у наших компаній. Реально в диру потрапляє лише зарплата працівників, після сплпти всіх податків та зборів у томі числі і військового збору!
Якщо хтось лазить по сепарським ресурсам та тролить там вату, слід особливо наголошувати на останньомі факті!
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а какая в жопу разница безналом деньги ходят или налом главное они попадают ЛДНР!! почему водилу с деньгами на КПП осуждают за финансирование тероризма а целый банк который пересылает деньги в ЛДНР не осуждают?!! токо потому что они безнал!! офигенная отмазка!!
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Не посилає! Лише зарплата на картки працівникам потрапляє. Це все!
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а это не одно и то же!
Чел в машине везет наличку людям в ЛДНР - он финансист сепаратистов ему срок!
банк пересылает деньги на карточки людям в ЛДНР - он банк не финансист терористов
в чем разница?!! логика где?!!
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В одному випадку людина офіційно працює і офіційно отримує зарплату.
В іншому, людина виїхала з луганлону, зареєструвалася як переселенець, і на основі цього отрмала право отримувати пенсію та соцвиплати, але не живе і Україні а повернулася назад в диру.
А той хто за гроші працює для таких кур'єром звичайно злочинець, осільки порушує закон. Пенс може отримувати пенсію тільки якшо виїхав з дири. Такий може перетинати лінію розмежування, щоб типу подивитися як там його майно і цим користуються місцеві, адже поки не створили системи контролю за тим де він насправді живе.
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т.е. за то что человек скажем так обманул службу соцзащиты он уже финансист сепаратистов!! а тот кто не обманул а официально получает ЗП от Украины и платит сепарюгам за жратву от не финансист!! я правильно вас понял?!
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Не все можна вкласти у прості схеми. Життя трохи складніше за лицарський роман вікторіанських часів.
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это точно жизнь сложнее. Но всетика понятие финансирования терористов не такое сложное а довольно простое и звучит так
Все кто пересылает деньги на ту территорию так и или иначе есть финансистом терористов а как это оправдывать роли не играет!! Так да тот кто везет деньги в амшине есть финансист и тот кто пересылает деньги по безналу то же есть финансист!! А играть в игры власти я лично не намерен!! а вам удачи в таком тяжелом деле!!
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Це "біла" бухгалтерія. А далі вмикається "чорна" через різноманітні "конверти". Так, їх вже немало позакривали, але вони є. І ось вже "відмиті" ними гроші попадають до Захарченко та Плотницького. І Кубів це не може не знати. Так що він лукавить.
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Ну, облиште, шахта чи ГЗК це ж не фірма-метелик на ФОП зареєстрована! Повірте, там добре пантрують аби фокусів не було. Звичайно і там крадуть, та роблять це не через конверти, а через завищення вартості робіт, послуг та вартості контрактів на постачання бладнання. Та оскільки робити це може лише менеджмент, який сидить у Словянську чи Краматорську, або і у Києві, то ці вкрадені гроші теж у диру не потрапляють, хіба що є якийсь самогубця-сєпар.
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Звичайно, не там. А на закупках лісу-кругляка для кріплення, наприклад. Гроші розпорошують і далі вони попадають в "діру". И не треба мені казати, що це не так-це саме "Так"! Інакше хрін би ми отримали, а не вугілля.
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Уявіть собі, що 250 тис. шахтарів дири залишилися без роботи не з вини України, а з вини дири, що це буде? А як до них додати ще стільки ж металургів?
Тому дира мириться з тим, що на їхній теритторії купа підприємств працює як українські і крім зарплат робітників туди від цих підприємств нічого не порапляє.
Те ж саме і у Придністров'ї.
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Це до чого сказано? До того, що Кубів не робить з нас дурнів? То це не аргумент у цьому спорі.
А уявити я багато чого можу, та хочу уявляти вільну, гарну та щасливу Україну.
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К вам, как к специалисту вопрос. А зарплата работников, которая "потрапляє в диру" разве не облагается в дыре подоходным налогом?
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Ні. Вона обкладена прибутковим податком у нас, прибутковий податок збирається автоматично і іде у боджет. Якщо дира ще з них якийсь податок здирає, то це вже їхні справи.
Тут інша цікавинка. Якщо люди отримують зарплату у гривні, то мають гривню витратити на українські продукти та товари. Якщо вони витратять гривню на російські продукти та товари, то це все одно, що Україні імпортувати ці продукти та товари з Росії.
А наші патрідіоти цього чомусь не розуміють і проштовхують ідеї товарної блокади дири. Вони тупі, чи їм за тупість кацапи платять?
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До тех пор, пока ордло-шахтеры будут получать деньги и покупать на них продукты в собственный холодильник, пока шахтерские дети будут сыты и одеты,

они не поедут стукать касками в данецк с плакатами "путен - ВЫведи"

Это поятно???
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Ні-там просто забирають свою долю при видачі. І "кроти" касками не гримнуть, бо отримають кулю в лоба.
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Ну да, все попадает как и раньше к Ахметову, а через него догадайтесь сами кому....
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Шахти зареєстровані в Україні, всі платежі ідуть безналом, всі гроші на рахунках у наших банках, всі закупівлі комплектуючих та обладнання лише безналом через наші банки та у наших компаній. Реально в диру потрапляє лише зарплата працівників, після сплпти всіх податків та зборів у томі числі і військового збору!
Якщо хтось лазить по сепарським ресурсам та тролить там вату, слід особливо наголошувати на останньомі факті!
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Послати тебе, чи що, пропагандон ти Минстеця?
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С каких про "руцкие дочки" докаптализированные, за счет украинского бюджета, в которых открыты счета, стали нашими банками?
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Скажіть у яких банках рахунки шахт. Інакше це гавнометання та рашистська пропаганда.
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Звідки ти, андруша, знаєш як туди гроші йдуть? Ти сам віриш в ту ахінєю, яку несеш? Тоді тобі питання -- що робив наСралик, міністр енергетики, на непідконтрольних Україні територіях? Про що він там домовлявся?
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Знаю. Звідки не скажу, бо не знаю, як це відіб'ється на роботі та кар'єрі людей.
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Ну, це пук в воду! Бульбашок багато, а толку мало! Про ці барижні схеми тільки ледачі не писали.............а такі, як ти, ще й покривають їх! Тобі огидно від цього, чи ти в схемі і гроші не пахнуть?
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Наведіть приклад такої публікації. ЇЇ легко розкласти на гавно і воду.
Давайте разом проаналізуємо і ви самі впевнитеся, що там крім маніпуляцій з фактами, підміни понять та розгону зради нічого немає. Я правило це примітивна демагогія і мене завжи дивує, як люди на таке вестися можуть?
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Розкажи про це хлопцям в окопах! Сам сидиш на м"якому дивані з чашкою кави і пишеш тут завумні тіради! Мені не треба нічого розкладати. Ще в 2014 році розумні люди говорили, що війна любить гроші. Нема грошей -- нема війни! Ти сам подумай--як так, що ми закуповуємо будь-які товари на непідконтрольних нам територіях? Хотя......тобі щось говорити, що сцяти проти вітру! А приклад публікації -- підписання міністром димчишиним договору на поставку електроенергії в крымский федеральный округ, чи цього теж не було і все це видумки дописувачів на Цензорі?
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А за электроэнергию, полученную от сжигания лугандонского угля и поставляемую в Лугандонию же, сепараты-козломорды куда платят? Тоже на счета в "украинских" банках?
А то еще летом была обнародована цифра 2,0 млрд. грн. - "долг" Лугандонии за халявно поставленную электроэнергию для Бздонецка и Луганды.
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Борг за електроенергію спалену населенням таки да є, але ті підприємства, що зареєстровані в Україні платять за електроенергію безналом, так як і інші. Проблеми є, виглядає це іноді дивно, але війна гібридна тому і дії гібридні.
Пупок чекає того, щоб ми перервали всі зв'язки, це йому у певних діях розв'яже руки, саме тому патрідіоти з тролями намагаються цю ідею навязати суспільству.
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У нас не війна гібридна..у нас гібридний президент! Питання..Ізраїль з сектром Газа теж торгує? Переводить гроші на карточки арабам? Безналом банки переводять кошти Хезболі? Постачає електроенергію і воду на халяву? Чи може Ізраїль відгородився від них 10 метровим бетонним муром?
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Очередной правдоруб в команде правдивого гидранта.
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Такого не може бути в принципі. Напряму, з бюджету-так, не попадають. Та вони все одно своє отримують.
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Копейки естественно не попадают. Грузовиками их же не будешь завозить.
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Ни копейки бюджетных средств, выделенных на рефинансирование украинских банков, не попадает в карманы олигархов, - Кубив
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Первым, кто начал вывозить уголь в Украину из воюющего Донбасса, стал ДТЭК Рината Ахметова. По данным источника из Минтопэнерго Украины, уже феврале 2015 по согласованию с министерством все станции ДТЭК «Востокэнерго» и «Центрэнерго» были включены в список компаний, которым разрешен вывоз угля из зоны АТО. Холдинг Ахметова вывозит уголь марки А, произведенный предприятиями Свердловантрацит, Ровенькиантрацит и Комсомолец Донбасса. За четыре месяца прошлого года эти шахты добыли в совокупности около 1 млн тонн угля.Вторым крупнейшим потребителем «республиканского» угля стало Центрэнерго. И хотя компания упрямо не раскрывает названия предприятий-поставщиков, давно известно, что основные объемы закупок идут через ГП «Шахта им. Киселева», которая также принадлежит холдингу Ахметова.По достигнутой ранее договоренности между сепаратистами и правительством Украины, с марта по май было поставлено из «ДНР» более миллиона тонн угля по цене в 1100 гривен за тонну. У шахт уголь покупается по цене в среднем 500-600 гривен за тонну. Это минимум, позволяющий шахтерам не умереть с голоду, а предприятиям не закрыться. Однако, для конечного потребителя добытое донбасское «черное золото» оказывается в прямом смысле золотым. К примеру, после транспортировки с востока на запад Украины цена донбасского уголька вырастает второе, а то и в шестеро. Так, по неофициальным данным, львовские компании вынуждены платить за донбасское топливо от 3 до 6-ти тысяч гривен за тонну - в зависимости от качества поставляемой продукции.По неофициальной информации лишь с января по март «Центрэнерго» заплатило шахте им. Кисилева около миллиарда гривен за поставленный уголь. При этом само угледобывающее предприятие получило лишь 65 миллионов гривен, еще 20 миллионов были перечислены фирмам «Риолан», «Браунер» и «Брон-плюс». (источник) http://from-ua.com/obzor-pressi/368509-barigi-yanukovicha-podmyali-donbass-i-doy at-ukrainu.html А остальное? Куда ушли почти 900 миллионов? И это лишь за 4 месяца!Вторая часть угля, добываемая как в официально зарегистрированных на территории ЛДНР шахтах, так и в копанках, попадает в Украину более длинным путем. Для его легализации на территории Украины, или регистрируются виртуальные шахты, или на реально существующих предприятиях намеренно значительно завышается объем добычи. В следствие чего этот уголь регистрируется как добытый на украинских шахтах. Такая схема работает в рамках концерна ДТЭК, который скупает «республиканский» уголь и вывозит на территорию Украины через линию фронта, как собственный. Такой процесс сопровождается целой системой раздачи взяток и ополченцам, и казачкам, и украинским военным, и сбушникам, и остальным имеющим контролирующие полномочия людям. Никто сегодня и не скрывает расценок на данный вид услуг: около 1000 долларов за вагон угля или 35-тонную грузовую фуру.
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Врешь сука Кубив и не краснеешь. То что поставщики зарегестрированы в Украине нихрена не решает. Контроль средств по выплатам фирм прокладок осуществляется?. Трындун конченный.
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А за электроэнергию, полученную от сжигания лугандонского угля и поставляемую в Лугандонию же, сепараты-козломорды куда платят? Тоже на счета в "украинских" банках?
А то еще летом была обнародована цифра 2,0 млрд. грн. - "долг" Лугандонии за халявно поставленную электроэнергию для Бздонецка и Луганды.
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И это еще не все. шыкаладная шобла до сего времени на крысм газ и электрику поставляет , втихую, а оплачивают его потребители с Украины.
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Послушаешь по телеку всяких там политологов, депутатов, представителей власти , потом в интернет заглянешь и невольно возникает вопрос - У них там что, конкурс на самого тупого ?
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а кто там получает? "шахтеры и трахтористы"? или уголь ночью вывозица тихо пока орки спят?
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Перечитуючи тут коментарі прихильників та захисників Петра Олексійовича- не перестаю дивуватися тупості їхніх методичок.. Примітивно й брехливо..Але як рвуть свої горлянки...Беруть не розумом , а криком та нахабністю..
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618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам.

Зачем там наши военные в таком случае??? Помогать торговать? (читать: Украина - спонсор терроризма.)
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То, что Кубив тупая скотина - подозрения появились еще в его бытность главой НБУ. Теперь сомнений нет - очередная мразь, дорвавшаяся до корыта и искренне считающая всех вокруг идиотами.
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Можно было б себе такое представить во вторую мировую что бы СССР торговал с оккупированными немцами территориями...покупал уголь.. по безналу переводил деньги..? На халяву поставлял воду и свет..(ведь там же наши люди?)..
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ну и пиз**н!!!!! у них это наверно заразное! от шоколадного пуделя передается, воздушно-капельно...
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Ой как же мы тебе веееееееррррриииимммм, кубиков ты наш.
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)).....боевики решили помочь Украине чисто альтруистически?...От угрызения совести?
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Закриття фабрики в Липецьку , відмазка ляпу міністра , про закупки вугілля в ОРДЛО, при цьому влада сама заявляє про проведення АТО, а це значить що там терористи . Тому щось схоже на те , що Трамп і його адміністрація візьметься в першу чергу за протидію фінансуванню тероризму.
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обычные барыжные прокладки)))) самое смешное, что без них уголь бы еще дешевле был
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи копейки бюджетных средств, выделенных на закупку угля, не попадает к боевикам, - Кубив
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