EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Экономика, Общество
  2848  28
Материалы по теме:
Все про:отопление (517) Министерство социальной политики (411) коммунальные услуги (240) Рева (119) платежи (8)

 Рева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты

Огромные суммы в платежках за отопление, которые получили некоторые киевляне, объясняются тем, что в Киеве значительно меньше пользуются субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг по сравнению с регионами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 20 января.

"Сейчас 7,1 млн домохозяйств из 15 млн получают субсидию на оплату ЖКХ. И мы действительно смотрим на те платежки, которые люди получают. Так вот, 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидию, ни одно из них подобные космические платежки не получает. Что касается тех, кто получает такие впечатляющие счета: большая часть из них находится в Киеве. Если в среднем по Украине порядка 50% домохозяйств пользуются субсидиями, то в городе Киеве по определенным объективным причинам, уровень доходов немного выше, субсидиями пользуются лишь 20% домохозяйств. Поэтому такие случаи есть", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам достаточно 8 млрд кубов газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива, - Зубко

Кроме того, министр добавил, что известны и случаи, в которых жители получали квитанции с суммами в 7 тыс. грн и более по причине того, что коммерческие фирмы, чьи офисы находятся в жилых домах, запрещали коммунальщикам провести проверку счетчиков. Таким образом, жителям пришлось платить не только за собственное жилье, но и за соответствующие коммерческие структуры.

"Наши чиновники и все заинтересованные структуры с этим разбираются. Мы будем остро реагировать на такие факты", - пообещал Рева.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рева это замполит закончивший Ленинградское военно-политическое училище - ЛГАТЬ это его работа и призвание !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кроме того, министр добавил, что известны и случаи, в которых жители получали квитанции с суммами в 7 тыс. грн и более по причине того, что коммерческие фирмы, чьи офисы находятся в жилых домах, запрещали коммунальщикам провести проверку счетчиков. Таким образом, жителям пришлось платить не только за собственное жилье, но и за соответствующие коммерческие структуры.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????? мягко говоря удивлен Виталя идиот и мусульманин Ахметка вовсе окуели у столице Украины.. киевляне за такие наезды вообще то пристреливают без вариантов...Источник: http://censor.net.ua/n424161
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо просто ВСЕМ не платить...... ШОБЛА УБЛЮДКОВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот они еще уменьшат нормы для расчета субсидий и веселых платежек станет больше, может тогда народ немного зачухается и возьмет живущих по-новому за горло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо теперь рева подаст в суд на облнерго? не смешите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вся эта шваль о своей работе говорит исключительно в будущем времени, вот бы и зарплату получали по результатам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты
Одно непонятно: как это тупые смогут остро реагировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Короче пока вы не получите кирпичом по иплу - будете наглеть дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем вам тарифы и платежи? Вы про Савченко ругайтесь!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пошел ты на ху...с этой проблядью и с ее вдохновителями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты не ругайся а иди плати а то выселят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно подумать, шо ты фотками вожделенных Тимошенки и Савченки отопление оплатишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне еще легче. Мне пофиг потому, что я в сортах говна даже не собираюсь разбираться.
Поэтому с декабря киевэнерго от меня получит болт, а не деньги пока не разберутся с платежками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выходит , что киевляне(или те кто получил космические суммы) оплачивают за себя и за "того парня"? Таки ,реваншизм "системы" может перейти в активную фазу противодействия со стороны людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Целый министр отрывается от проведения реФФорм и занимается проблемой платежек в отдельном населенном пункте? А как же децентрализация? Голову спрятали - жопа вылезла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блин совок еще витает везде-им так и прет(шо суки -думали проканает-дадим дурачкам -а там глянем-хфуя вам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Писатели, напишите нам об утепление жилищ и о том, что народ виноват, ибо не хочет утепляться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гм, а причем субсидии к начисленной за отопление сумме? Котлеты отдельно, мухи отдельно - обьясните кто нить безграмотному министру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та я вот тоже не понял почему, если не субсидия, то можно мухлевать и слать, шо попало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в харькове в 90х когда люди платили платежки енергия пропадала по неск дней. вони заработали охрененніе деньги и потом влились в регионалі. ти ж самі люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво на підставі чого кієвенерго нараховує плату квартирам за тепло, яке використали офіси та магазини? Припускаю, що на підставі рабської сутності совкового бидла.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти