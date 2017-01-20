 Рева о космических платежках за отопление в Киеве: Разбираемся и будем остро реагировать на такие факты

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 20 января.
"Сейчас 7,1 млн домохозяйств из 15 млн получают субсидию на оплату ЖКХ. И мы действительно смотрим на те платежки, которые люди получают. Так вот, 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидию, ни одно из них подобные космические платежки не получает. Что касается тех, кто получает такие впечатляющие счета: большая часть из них находится в Киеве. Если в среднем по Украине порядка 50% домохозяйств пользуются субсидиями, то в городе Киеве по определенным объективным причинам, уровень доходов немного выше, субсидиями пользуются лишь 20% домохозяйств. Поэтому такие случаи есть", - объяснил он.
Кроме того, министр добавил, что известны и случаи, в которых жители получали квитанции с суммами в 7 тыс. грн и более по причине того, что коммерческие фирмы, чьи офисы находятся в жилых домах, запрещали коммунальщикам провести проверку счетчиков. Таким образом, жителям пришлось платить не только за собственное жилье, но и за соответствующие коммерческие структуры.
"Наши чиновники и все заинтересованные структуры с этим разбираются. Мы будем остро реагировать на такие факты", - пообещал Рева.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц.
2848 28
Материалы по теме: Тарифы ЖКХ
Возможные злоупотребления при начислении оплаты за отопление потребителям Киева будет расследовать городская инспекция, - КГГА(6)
КГГА намерена вернутся к практике формирования единой квитанции на оплату коммунальных услуг, - Пантелеев(19)
Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко(110)
Тарифы на отопление в Днепре снизили вдвое, - "ТСН"(83)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
Несколько тысяч активистов Федерации профсоюзов Украины пикетируют парламент с требованием усиления соцзащиты граждан. ФОТОрепортаж(71)
Системные ошибки в платежках - не случайны, - Гройсман(83)
Ответить
интересно какого х"я Ахметов остановил два Днепрогэса, а петрухин кабмин повышает тарифы? а? тут, шо все без памяти????************
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одно непонятно: как это тупые смогут остро реагировать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поэтому с декабря киевэнерго от меня получит болт, а не деньги пока не разберутся с платежками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить