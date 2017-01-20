 На украинско-польской границе нашли мертвым 30-летнего пограничника

На украинско-польской границе во Львовской области нашли тело 30-летнего пограничника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Владимира Шеремета.
Согласно сообщению, тело пограничника обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Мужчина входил в состав наряда, заступившего на ночную смену накануне, 19 января.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Полицейские сейчас осматривают тело, выясняют обстоятельства и причины смерти.
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