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 На украинско-польской границе нашли мертвым 30-летнего пограничника

Мужчина входил в состав наряда, заступившего на ночную смену накануне.

На украинско-польской границе во Львовской области нашли тело 30-летнего пограничника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Владимира Шеремета.

Согласно сообщению, тело пограничника обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Мужчина входил в состав наряда, заступившего на ночную смену накануне, 19 января.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Полицейские сейчас осматривают тело, выясняют обстоятельства и причины смерти.

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Посему и нашли мертвым..."играть" надо по правилам
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мабуть місцеві менти кришують місцеву контрабанду. та не може бути.
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Наверное сердце не выдержало от переживания,за людей которые по 12 часов в очереди (колейке )стоят.Именно 12-13 и как только на горизонте начинает просматриватся заправка WOG по левую сторону,значит скоро он!!!Выход из страны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа украинско-польской границе нашли мертвым 30-летнего пограничника
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