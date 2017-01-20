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Все про:взятка (3256) Матиос Анатолий (417) Военная прокуратура (411)

 Матиос о взяточниках: "С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус"

Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что доверие к органам правопорядка и прокуратуры хоть понемногу, но растет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей станице в Facebook.

"С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус" - написал он.

Матиос напомнил, что вчера во время получения взятки в 15 тысяч долларов США был задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрий Борисов: "Сухой доклад военного прокурора Западного региона Олега Сенюка: "Вчера, 19.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно и по оперативным материалам УЗЭ во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (в народе взятки) в размере 15 тыс. долларов США исполняющим обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержанный на взятке и. о. Львовской таможни Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в получении должностей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Деньги требовал и получил от подчиненных работников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только сейчас. Может действительно доверие к органам правопорядка и прокуратуры по крохам растет? Да и документировать поедание "кактусов" мы научились лучше?", - отметил главный военный прокурор.

Также Матиос добавил, что заместитель начальника Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

Как сообщалось ранее, Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и детективами НАБ Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Октябрьского районного суда города Днепра, который получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за обещание оказания влияния на работников правоохранительных органов с целью решения вопроса о закрытии уголовного производства.



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Спочатку треба посадити корумпованих матіосів які накрали собі мільярди.
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видео о том, почему возвращаются рыгоаналы и януковичи...
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Если Матиос "мышь", то кто тогда "крыса"? Пгокугог не тянет на крысу, он скорее трутень. Крыса должна быть хитрая, жадная, опасная, заразная. Неужели САМ пан Рошен...?
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да да.. еле нашел картинку... уже и забыл фамилию... друг гомосека кацапского матиоса...

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т.е. Матиос и его компашка с мышей превращается в крыс, и продолжают жрать колючий кактус пАтАмушА им все покуй !!! ..... Хм..самокритично..
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шось не схоже що ці щурі колючими кактусами обїдаються....


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О,уже пішли миші,крупна луценкова риба на зимовій сплячці в ямах
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Феєрічний долбодятел,про яку таку довіру може ідти мова ))))
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Я так понимаю, под словом "крысы" имеются ввиду те, кто крысит "ежемесячную дань", а не передает ее наверх? Замечал за Матиосам, что в его спичах часто есть завуалированные посылы определенным лицам.
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Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос о взяточниках: "С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус"
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