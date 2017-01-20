 Матиос о взяточниках: "С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей станице в Facebook.
"С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус" - написал он.
Матиос напомнил, что вчера во время получения взятки в 15 тысяч долларов США был задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрий Борисов: "Сухой доклад военного прокурора Западного региона Олега Сенюка: "Вчера, 19.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно и по оперативным материалам УЗЭ во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (в народе взятки) в размере 15 тыс. долларов США исполняющим обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС".
"Деньги требовал и получил от подчиненных работников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только сейчас. Может действительно доверие к органам правопорядка и прокуратуры по крохам растет? Да и документировать поедание "кактусов" мы научились лучше?", - отметил главный военный прокурор.
Также Матиос добавил, что заместитель начальника Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
Как сообщалось ранее, Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и детективами НАБ Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Октябрьского районного суда города Днепра, который получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за обещание оказания влияния на работников правоохранительных органов с целью решения вопроса о закрытии уголовного производства.
765 22
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Сотрудники частного медицинского вуза "зарабатывали" на иностранных студентах, фальсифицируя документацию, - СБУ. ФОТО(6)
Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман(45)
Байден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря(153)
Сотрудники медучреждения в Сумах подозреваются в растрате 1 млн грн(14)
«Профессиональная армия - это единственная возможность совершить настоящую военную реформу», - Бутусов(0)
НАБУ задержало 6 человек, подозреваемых в хищении урожая госпредприятия на 50 млн грн(12)
Гройсман на встрече с Байденом: Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что она была и остается в Вашем сердце(34)
Феномен Нади Хавченко или почему "они" возвращаются
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МОРЖІ!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сам
Самая
Жирная
Крыса
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить