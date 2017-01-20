 Приостановление работы фабрики в Липецке может быть сюрпризом и для самого Порошенко, - глава фракции БПП Грынив

Об этом он сказал в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
По словам самого Грынива, он не владеет полнотой информации по этому поводу, однако он не исключил что Петр Порошенко может и не знать об этом.
Грынив подчеркнул: "Я не владею ситуацией, но как вы помните, Президент сейчас не контролирует деятельность этой фабрики. Я думаю, что это и для него может быть (сюрпризом. - Ред)".
Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.
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Бiзнес Президента України в Росiї демонструє небаченi успiхи Ми виявили новi компанiї Порошенка в Росiї, якi сплачують до росiйського бюджету сотнi мiльйонiв рублiв податкiв. Щоб приховати прибутковiсть свого росiйського бiзнесу, Петро Порошенко вибудував складну схему, інформує газета "Експрес". Минулого тижня на святкуваннi Дня захисника Вiтчизни Президент Порошенко зробив ряд гучних заяв, вiд яких у багатьох по шкiрi пiшов мороз. Таких рiзких та пафосних слiв давно не було чути вiд Президента: "Ймовiрнiсть ескалацiї конфлiкту залишається значною. Тi, хто не вiдчуває цього, мають зрозумiти -- країна зараз перебуває у станi вiйни". Наче на пiдтвердження серйозностi цих слiв Збройним силам було передано сотнi одиниць рiзноманiтної зброї. Але будь-який парад закiнчується, Петро Порошенко знiмає свiй президентський камуфляж i повертається до повсякденної дiяльностi, в якiй мирно вживаються, здавалося б, несумiснi речi -- мiномети й танки для захисту вiд країни-агресора з мiльярдами прибуткiв, якi дає ведення бiзнесу в цiй же країнi-агресорi. Таке поєднання, здавалося б, абсолютно несумiсного в однiй людинi, мабуть, i породжує полярне враження у мiльйонiв людей, що є два Порошенки. Один -- Порошенко-патрiот, який усе своє життя кладе, як то кажуть, на вiвтар Батькiвщини. I другий -- цинiчний дiлок, який спить i бачить лише грошi й готовий їх робити навiть у країнi, з якою вже понад два роки, за його ж словами, воює очолювана ним держава. То який Порошенко справжнiй? А спробуйте зрозумiти самi, ознайомившись iз новими й ретельно приховуваними самим Порошенком фактами з його закулiсного життя. Отож уже загальновiдомо, що Президент України є власником Липецької кондитерської фабрики "Рошен" у Росiї. Заведено вважати, що протягом двох рокiв росiйський "Рошен" начебто є перманентною жертвою сваволi з боку росiйської влади. То слiдчий комiтет Росiї порушить кримiнальну справу за шахрайство зi сплатою податку на додану вартiсть, то накладе судом арешт на майно фабрики, то податкова служба Росiї донарахує бiльш нiж пiвмiльярда недоплачених податкiв. Фiнансова звiтнiсть фабрики за останнi роки також начебто свiдчить про погiршення показникiв її дiяльностi: уже другий рiк дiяльнiсть фабрики збиткова, зокрема, за результатами 2015 року сума збитку становить 62 мiльйони рублiв, вартiсть чистих активiв теж зменшується -- за два роки з 5,3 до 4,8 мiльярда росiйських рублiв. Пiд впливом цих фактiв навiть у найприскiпливiших критикiв Президента може скластися враження, що володiння бiзнесом у Росiї є радше тягарем i джерелом неприємностей для нього як репутацiйного, так i фiнансово-економiчного характеру. Але, як ми встановили, усе це далеко не так. А якщо точнiше, то для Петра Порошенка кондитерська фабрика в Росiї залишається суперприбутковим бiзнесом, який активно сплачує податки до бюджету країни Путiна. У наших руках -- документ, який дещо дисонує з безперервною вервечкою поганих новин iз Липецької фабрики Порошенка. Це -- судове рішення Арбітражного суду Липецької області від 7 вересня 2016 року по справі про оскарження донарахування податків фабриці "Рошен". І що ми бачимо? Тут оприлюднено відомості про те, що одне з російських підприємств Порошенка за підсумками 2015 року отримало колосальний прибуток у розмірі 1,6 мільярдів рублів та виплатило протягом першого півріччя 2016 року дивідендів на суму 615 904 тисяч рублів своєму українському засновникові. Так, це дійсно не фабрика "Рошен" у Росії. Але, як з'ясовується, у Порошенка в Росії працює не лише кондитерська фабрика! А тепер -- пояснюємо. В усіх на слуху і під увагою головний російський актив Президента Липецька кондитерська фабрика "Рошен", який є дійсно є одним з найбільших кондитерських підприємств Росії, і регулярно, принаймні для публіки, потерпає від прискіпливої уваги з боку російських правоохоронців. Однак окрім фабрики кондитерський бізнес Порошенка на території північного сусіда здійснює ряд інших компаній, які безпосередньо не виробляють карамель та іриски, однак здійснюють обслуговування бізнесу в Росії. Назви цих компаній -- ТзОВ "Рошенрус", ТзОВ "Рошен". ТзОВ "Рошен Центр-Л" та інші. За кожним з цих підприємств закріплене виконання певної господарської функції. Наприклад, ТзОВ "Рошен Центр-Л" відповідає за транспортування та логістику фабрики. ТзОВ "Рошен" займається імпортом товарів, необхідних для забезпечення виробництва на кондитерській фабриці. Власником 99,9% статутного капіталу цього товариства є українське ТзОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія", яка є материнською компанією для всіх кондитерських підприємств "Рошену". Себто, кінцевим власником усіх компній у Росії є саме Петро Порошенко. За допомогою бази даних "СПАРК-Інтерфакс" можна дізнатись показники фінансової діяльності ТзОВ "Рошен", і вони насправді вражають. Сума виручки цього товариства у 2015 році склала 5,5 мільярда рублів у 2015 році. У 2014 році це підприємство отримало ше більше -- 7,7 мільярда. Сума дивідендів, що була виплачена протягом 2015 року становила вражаючі 2,251 мільярда рублів або 34 мільйони доларів США. У 2014 році сума дивідендів була дещо меншою -- становила 883,5 мільйона рублів. Отже, за два з половиною роки російське підприємство переказало дивідендів на загальну суму майже 3,1 мільярда рублів.
Багато це чи мало для підприємства, яке не займається виробництвом? До прикладу Липецька фабрика у 2013 "мирному" році отримала найбільший за свою історію прибуток у розмірі 5,4 мільйона доларів США, а один з найбільших підприємств Порошенка в Україні -- Вінницька кондитерська фабрика у 2015 році отримала прибуток 26 мільйонів доларів США. Як так могло статися, що російська Липецька фабрика повідомляє про збитки у сумі майже мільйон доларів, а російське ТзОВ "Рошен" звітує про колосальний прибуток, та виплачує своїм учасникам космічні дивіденди на суму майже 34 мільйони доларів США? Адже саме Липецька фабрика має виробничі потужності, персонал та здійснює виробництво кондитерки, тоді як ТзОВ "Рошен" виконує лишень функції торгового посередника. Отже, на чому ж заробляє свої мегаприбутки ТзОВ "Рошен"? Ця компанія виступає постчальником матеріалів і сировини для виробництва кондитерської продукції, саме вона закуповує матеріали та обладнання, у тому числі за кордоном, здійснює їх митне оформлення, а потім продає їх Липецькій фабриці. Крім того, ТзОВ "Рошен" бере участь у продажу готової продукції фабрики, через неього відбувається продаж готової продукції на експорт. Зрозуміло, що різниця від цих торговельних операцій накопичується на рахунках цього товариства. А з огляду на багатомільярдну суму виручки, маржа посередника на цих операціях є дуже і дуже значною, як для торгового посередника. Розмір цієї маржі у 2015 році в 4,5 раза більший, ніж виручка Липецької фабрики за 2015 рік. На противагу суперуспішному ТзОВ, Липецька кондитерська фабрика є збитковою. При цьому засновники обидвох підприємств є практично ті самі. Для чого це зроблено? Насамперед, це дає змогу зменшувати базу оподаткування. Останніми роками фабрика несе значні витрати, у тому числі за кредитними зобов'язаннями, пов'язаниими з будівництвом нових виробничих потужностей та логістичного центру. Ну, і одночасно з податковою оптимізацією, збитковість фабрики дає можливість підживлювати легенду про переслідування "Рошену" в Росії. Не останню роль грає те, що на відміну від акціонерних товариств, яким є Липецька фабрика, ТзОВ "Рошен" не зобов'язане публікувати свою фінансову звітність. Тому дізнатися про фінансові показники цього ТзОВ, суми його доходів та прибутків значно складніше. Усе наведене дає підстави вважати, що саме це ТзОВ, замість Липецької фабрики є реальним генератором прибутку в схемі російських активів Порошенка. Складається враження, що "Рошен" Порошенка у Росії живе у двох паралельних реальностях. Перша -- це збиткове підприємство, яке потопає у боргах та потерепає від переслідувань з боку правоохоронних органів і судів, а інша -- це суперуспішний бізнес, який приносить його власникам 34 мільйони доларів дивідендів на рік. Наведена інформація погано вкладається у шаблон переслідувань бізнесу Порошенка в Росії. Адже сваволя російських силовиків чи "басманне правосуддя" навряд чи буде обмежуватися лише окремо взятою Липецькою фабрикою. Так само підозрілим виглядає "бездіяльність" органів контролю РФ при переказі більш ніж 3,1 мільярда рублів дивідендів на рахунок українського акціонера. Погодьтеся, в Росії таку трансакцію можна було з легкістю заблокувати під будь-яким приводом. Але блокування не відбувається, Липецьку фабрику продовжують "переслідувати", а ТзОВ "Рошен" справно перераховує зароблені в країні-агресорі десятки мільйонів доларів дивідендів. Який висновок із цього можна зробити? Та дуже простий. Скільки б озброєння не передав Президент Порошенко армії, видається, що відстань між словами Президента та його вчинками, часто вимірюється відстанню між Києвом та Липецьком.
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ого...
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И я думал, наивный.
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