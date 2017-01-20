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Все про:ВР (21324) Парубий (1268)

 Парубий закрыл сессию Рады: нардепы ушли на каникулы до 7 февраля

Завершилась пятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открывая утреннее пленарное заседание напомнил, что в воскресенье отмечается День Соборности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер Парубий открыл утреннее пленарное заседание Рады, последнее на пятой сессии

"Это святой для всех украинцев день - праздник, который наравне с Днем независимости Украины, окропленный кровью и потом многих поколений украинцев", - подчеркнул он.

"Сегодня, во время, когда российский оккупант на наших землях проводит агрессию, нам важно помнить этот символический акт единства наших земель; мы должны сказать нашим собратьям, которые воюют, что сделаем все возможное, чтобы изгнать оккупантов, восстановить нашу территориальную целостность и продемонстрировать, что соборность и единство Украины является для нас самой большой ценность ", - отметил Парубий.

После этого спикер Рады поздравил с днем ​​рождения премьер-министра Владимира Гройсмана и объявил о начале "часа вопросов к правительству", после которого Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва. Он отметил что в течение этой сессии Рада приняла в целом 106 законопроектов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередь депутатов к спикеру Парубию, групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж

В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Шестая сессия начнется во вторника, 7 февраля 2017 года.
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ОЦЕ "ПОПРАЦЮВАЛИ!" Не встигли відкритися,як вже й закрилися!
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Шо... опять!!!! А за что им зарплату платят, за постоянные каникулы?
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Парубія треба знімати, він пусте місце! Не може організувати постійну цілодобову роботу ВРУ, знаходиться під повним контролем мафії, не хоче втручатись у всі нагальні проблеми країни і лишає вирішення всіх питань мафії! ВРУ це верховний орган влади, який має більшу владу ніж уряд та Президент разом узяті і тому ВРУ має працювати кожен день, цілодобово і втручатись у всі питання оборони та економіки! Саме ВРУ має формувати політику держави в нинішній ситуації, коли всі зусилля Президента та уряду закінчуються провлом! Саме ВРУ має нарешті ліквідувати Укроборонпром та створити міністрество оборонної промисловості і забрати у Президента-власника оборонних заводів право призначати керівника оборонки! Міністра оборонної промисловості має призначати ВРУ і тим зменшувати корупцію та крадіжки мільярдів державних грошей! Міністр не має бути членом мафіозної команди порошенка! Тоді будуть танки і бронемашини, а на сьогодні (за три роки війни) не зробили для ЗСУ жодного нового танку!
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Нормально так... Зарплату встигли хоч собі підняти?
Ну, щоб я не нервувався і знав шо на канікулах вони без хліба сидіти не будуть.
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а есть ли смысл содержат ЭТО??? за наши бабки?
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во расслабились на мальдивах.........пора всех в окопы- там щас "тихо" и по списку-по алфавиту........
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Змарніли від роботи,хвороб та вселяких злиднів )))
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Как они бедолаги перетрудились, Срочно нужно всех на курорт. Желательно на Донбас
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І після всього цього представники вдади продовжують переконувати нас, що дочасні вибори до Ради - це зло..
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Пришли с новогодних каникул и ушли на крещенские .
Обещали к марту быть .
И вообще , нужно срочно повысить им содержание !
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И не на 30 процентов а на 300. И все равно твари скажут мало)))
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Дуже вже заморилися наші народні торбохвати. От же бидлота паскудна!
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Если депутаты ВР с 7 февраля 2017 г. не приступят к работе в Украине ничего не изменится.
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Пошли бабки искать что бы за коммуналку расплатиться.
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Каникулы...Отправить бы их в лагерь исправительный...
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Я же писал с утра :
"Русскоязычный
Можно сразу закрывать, 100 человек к Трампу поехали, ещё 100 к пинчуку на завтрак, остальные на курорту уже уматали. Дюсик, закрывай нах... эту контору.
20.01.2017 10:27
ОтветитьМне нравится 3"
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Це просто п***ець... По ходу їм потрібно чартер на ТУ-154 влаштувати над Чорним морем, яке викопали наші предки. Нехай там поспівають "на днє"с ансабльом алєксандрова.
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О блядь переработались сцуки. И им ещё зарплату повышать. Да их бл*Я*дь гнать поганой метлой с рады надо. У*Ё*бки )(реновые. И это война в стране идёт. Опупеть можно.
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ну ты их с бля-ями не сравнивай.......сруцкий царь на весь честной МИР заявил, что вся срассия существует за счет налогов проституток срасиии ...во уровень....
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