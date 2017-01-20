 Парубий закрыл сессию Рады: нардепы ушли на каникулы до 7 февраля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открывая утреннее пленарное заседание напомнил, что в воскресенье отмечается День Соборности Украины.
"Это святой для всех украинцев день - праздник, который наравне с Днем независимости Украины, окропленный кровью и потом многих поколений украинцев", - подчеркнул он.
"Сегодня, во время, когда российский оккупант на наших землях проводит агрессию, нам важно помнить этот символический акт единства наших земель; мы должны сказать нашим собратьям, которые воюют, что сделаем все возможное, чтобы изгнать оккупантов, восстановить нашу территориальную целостность и продемонстрировать, что соборность и единство Украины является для нас самой большой ценность ", - отметил Парубий.
После этого спикер Рады поздравил с днем рождения премьер-министра Владимира Гройсмана и объявил о начале "часа вопросов к правительству", после которого Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва. Он отметил что в течение этой сессии Рада приняла в целом 106 законопроектов.
В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.
Шестая сессия начнется во вторника, 7 февраля 2017 года.
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Ну, щоб я не нервувався і знав шо на канікулах вони без хліба сидіти не будуть.
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Обещали к марту быть .
И вообще , нужно срочно повысить им содержание !
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"Русскоязычный
Можно сразу закрывать, 100 человек к Трампу поехали, ещё 100 к пинчуку на завтрак, остальные на курорту уже уматали. Дюсик, закрывай нах... эту контору.
20.01.2017 10:27
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