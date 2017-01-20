 Все началось из-за зажженной шины возле памятника Жизневскому, - Резниченко о драке с полицией

Как сказал Резниченко в комментарии Цензор.НЕТ, акция националистов не была специально организована.
"Я нашим хлопцам сказал: можете приходить, можете не приходить. Мы и не надеялись, что нас будет много, никого особо не звали - лишь тех, кому эта дата дорога. Моя жена была медсестрой, когда убили Нигояна. Думали собраться, помянуть и разъехаться. Даже политических требований не было. Ведь требования все те же, ничего нового - смерть убитых на Груше до сих пор не расследована, и из-за этого зло берет.
Все началось из-за той шины. Когда мы пришли к памятнику Жизневскому и подожгли шину, на нас просто налетела полиция. Полиция перекрыла движение машинами, сама полиция стояла издалека, их много, нас - не очень. Мы положили эту шину прямо на памятник. И в тот момент на нас напала лава полиции. Мы даже не поверили. Они были в шлемах, со щитками. Мы ее отогнали, а они потом налетели с другой стороны. Мы сгруппировались возле памятника, нас окружили. Вот, собственно, и была драка", - отметил он.
Резниченко утверждает, что шину зажгли только одну, в память об убитых на Майдане, а не с целью дестабилизации ситуации:
"Разве мы хотели бросить ее в Кабмин? Там это невозможно. Грушевского - широкая улица, посередине островок, на который нельзя заезжать, мы на нем сгруппировались".
Также он предполагает, что у полиции был приказ дискредитировать митингующих.
"У них был приказ, это давно понятно. Мы это помним еще с годовщины революции 21 ноября, когда на Майдане была драка опять-таки из-за шины. Мы тогда тоже подожгли шину символически, а они начали рассказывать про какой-то "план "Шатун" и что мы работаем на Кремль. Но мы не надеялись, что они такие идиоты. Чем им помешала одна шина?"- добавил он.
Напомним, вчера, 19 января, во время акции в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, произошла потасовка между участниками марша памяти и полицией.
После митинга на Майдане Незалежности "правые" выдвинулись в сторону правительственного квартала. На пересечении Парковой аллеи и ул. Грушевского, где в 2014 году участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, участники акции предприняли попытку поджечь принесенные ими автомобильные шины.
Сопровождавшие акцию правоохранители помешали это сделать. В ответ националисты с криками "Ганьба" начали кидать в силовиков камни, палки и петарды.
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