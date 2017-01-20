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Все про:ДТП (5374) мажоры (597) Залищук (50)

 "Требуем, чтобы ГПУ назначила независимую экспертизу по делу Толстошеева и Омбудсмен Лутковская взяла это дело под личный контроль", - Залищук. ДОКУМЕНТ

Нардеп Залищук обратилась в ГПУ с требованием назначить независимую экспертизу по делу Толстошеева под контролем общественности.

Нардеп Светлана Залищук сообщила о том, что дочь погибшей под колесами мажора Толстошеева женщины уже написала заявление о том, что претензий к нему не имеет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук политика.

"Я нашла дочь погибшей в ДТП, которое совершил Станислав Толстошеев. Она мне сообщила, что написала заявление, что претензий к Толстошееву нет. Но в экспертизу не верит, как и не получила ответ от правоохранительных органов, имел право парень получить водительские права, если имел такую ​​болезнь, - пишет депутат, - Очевидно, что у дочери нет ни сил, ни ресурсов бороться в судах за мать. Но это дело вызвало большой общественный резонанс, и обязанность власти доказать, что за деньгами нельзя откупиться за убийство человека. Требуем, чтобы генеральная прокуратура назначила дополнительную независимую экспертизу по делу Толстошеева под контролем общественности. И Омбудсмен Лутковская взяла это дело под личный контроль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование по делу мажора Толстошеева продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева

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Деньги против закона - кто кого ?
Для украинцев это чисто риторический вопрос .
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Керівника інституту судових експертиз Рувіна треба посадити і звільнити з інституту 99% продажних експертів і тоді ситуація з фейковими експертизами покращиться!
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Пиши об этом в интернете дальше )))

Пока граждане не поднимут свою жопу и не придут под прокуратуру - толстошеевы и дальше будут убивать.
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То есть в такой ситуации только звёздам типа Меладзе откупаться можно деньгами?
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Британским ученым нужно поучится... У нас научились выявлять эпилепсию при помощи экстрасенсов прокурорских...
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а ведь мог бы, как паршинский, из глока пристрелить...
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А-а-а..,Лутковська...І багатьох патріотів або простих людей вона захистила?
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Права то хоть у эпилептика отобрали? Или ответственность за очередную жертву,не дай Бог, опять справочка перекроет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем, чтобы ГПУ назначила независимую экспертизу по делу Толстошеева и Омбудсмен Лутковская взяла это дело под личный контроль", - Залищук. ДОКУМЕНТ
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