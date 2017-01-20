 "Требуем, чтобы ГПУ назначила независимую экспертизу по делу Толстошеева и Омбудсмен Лутковская взяла это дело под личный контроль", - Залищук. ДОКУМЕНТ

Нардеп Светлана Залищук сообщила о том, что дочь погибшей под колесами мажора Толстошеева женщины уже написала заявление о том, что претензий к нему не имеет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук политика.
"Я нашла дочь погибшей в ДТП, которое совершил Станислав Толстошеев. Она мне сообщила, что написала заявление, что претензий к Толстошееву нет. Но в экспертизу не верит, как и не получила ответ от правоохранительных органов, имел право парень получить водительские права, если имел такую болезнь, - пишет депутат, - Очевидно, что у дочери нет ни сил, ни ресурсов бороться в судах за мать. Но это дело вызвало большой общественный резонанс, и обязанность власти доказать, что за деньгами нельзя откупиться за убийство человека. Требуем, чтобы генеральная прокуратура назначила дополнительную независимую экспертизу по делу Толстошеева под контролем общественности. И Омбудсмен Лутковская взяла это дело под личный контроль".
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Для украинцев это чисто риторический вопрос .
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Пока граждане не поднимут свою жопу и не придут под прокуратуру - толстошеевы и дальше будут убивать.
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Британским ученым нужно поучится... У нас научились выявлять эпилепсию при помощи экстрасенсов прокурорских...
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