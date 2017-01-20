 Главари боевиков пообещали увеличить вознаграждение террористам с января, но количество случаев дезертирства и самовольного оставления позиций растет, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
В тексте сообщения отмечается: "Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ остается на низком уровне.
Несмотря на проведение командованием российских оккупационных войск мероприятий по повышению мотивации и поощрения военнослужащих к несению службы на передовых позициях, растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы.
С января т.г. командование 1 и 2 АК ВС РФ обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 тысяч российских рублей за месяц несения службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом сил АТО.
Такие меры вызваны низкой мотивацией личного состава российских оккупационных войск, призванного в 2015-2016 годах, и ростом недовольства командного звена низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях.
Уровень исполнительской дисциплины в соединениях и частях российских оккупационных войск остается на низком уровне. Так, физическое и психологическое истощение, унижение личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц, увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательство в 11 отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК вызывают рост количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях".
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Ну, на худой конец, Берлина...
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