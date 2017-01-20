 Черныш о Луганщине: Если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Черныша изданию "Газета.ру".
"Диспетчерские службы железной дороги находятся на подконтрольной территории, Донецкая железная дорога работает в украинской юрисдикции, выплата зарплат 26 тыс. сотрудников разблокирована и производится в гривне на карты, эмитированные украинскими банками. То же самое можно сказать о поставках воды. Диспетчерские функции на подконтрольной территории, дирекция в Донецке. Компания "Вода Донбасса" разделена неравномерно - чуть больше 4 тыс. работающих на подконтрольной территории, больше 7 тыс. - на неподконтрольной. Все получают зарплаты в гривне, - рассказал он. - Хлор и реагенты для обеззараживания воды на Донецкую фильтровальную станцию с 2014 года поставляет и оплачивает Швейцарская конфедерация в сотрудничестве с нашим министерством. 9 тонн хлора каждые два месяца подвозят в Ясиноватую через линию разграничения при посредничестве ОБСЕ и Центра по контролю за прекращением огня. Днем, во время специального "окна тишины", на этом участке хлор доставляют непосредственно на станцию, которая находится в так называемой "буферной зоне", и за более чем два года боев ее, слава богу, никто еще не разбил. Этот хлор - продукция двойного назначения, поэтому строго контролируется, поставляется на основании специальных разрешений, ответственность берут на себя международные посредники, СММ ОБСЕ. А потом эта очищенная вода идет не только в Донецк, но и в Авдеевку, Волноваху и Мариуполь".
По словам министра, в Луганской области реагенты также оплачивает и поставляет Международный комитет Красного Креста, и очистка воды там идет проще, на специальных объектах Попаснянского водоканала. МККК также ремонтирует трубы Попаснянского водоканала. А UNICEF (Детский фонд ООН) занимается риск-менеджментом, с помощью ими же нанятого специального эксперта австрийца Эриха Кашки, кооптированного в дирекцию компании "Вода Донбасса".
"Вся энергосистема управляется Украиной с ограничением в виде поврежденных боевыми действиями линиями электропередачи. Диспетчеризация идет с контролируемой территории, в том числе и на Зуевской и Старобешевской ТЭС, которые находятся на неконтролируемой территории Донецкой области. По поводу оплаты за электроэнергию: существует специальное постановление правительства и схема распределения денег. Система внутри там не замкнута - она отдельна в неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях. В Луганске существует ЛуТЭС в Счастье, которая питает всю область. Я был на этой ТЭС, там из окна виден холм, и за холмом уже чужие окопы. Но уголь на станцию подвозится с той стороны линии соприкосновения - с шахт Ровеньков и Свердловска, а электроэнергия частично возвращается обратно. И эта станция - единственный источник электроэнергии в Луганской области. То есть если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область. Такая полная взаимозависимость. Они это хорошо знают и пускают уголь, чтобы определенный запас всегда оставался. Опять же, значительная часть электроэнергии идет на Алчевский металлургический комбинат, зарегистрированный на украинской территории и работающий в украинском правовом поле", - рассказал он.
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"За сутки на подконтрольную территорию прошло 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день", - Черныш о поставках топлива с Донбасса(41)
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НЕВЖЕ???
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Феномен Нади Хавченко или почему "они" возвращаются
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Если не дать на шару 95% воды, то часть Луганской области останется без воды.
Если не дать свет, то часть Луганской области останется без света.
А если дать продолжать вам, дебилам, торговать Родиной и ручкаться с террористами, то скоро будет Украинский федеральный округ с центром, перенесенным из Киева в Ростов.
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