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 Черныш о Луганщине: Если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область

Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал о том, что именно контролируют украинские власти на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Черныша изданию "Газета.ру".

"Диспетчерские службы железной дороги находятся на подконтрольной территории, Донецкая железная дорога работает в украинской юрисдикции, выплата зарплат 26 тыс. сотрудников разблокирована и производится в гривне на карты, эмитированные украинскими банками. То же самое можно сказать о поставках воды. Диспетчерские функции на подконтрольной территории, дирекция в Донецке. Компания "Вода Донбасса" разделена неравномерно - чуть больше 4 тыс. работающих на подконтрольной территории, больше 7 тыс. - на неподконтрольной. Все получают зарплаты в гривне, - рассказал он. - Хлор и реагенты для обеззараживания воды на Донецкую фильтровальную станцию с 2014 года поставляет и оплачивает Швейцарская конфедерация в сотрудничестве с нашим министерством. 9 тонн хлора каждые два месяца подвозят в Ясиноватую через линию разграничения при посредничестве ОБСЕ и Центра по контролю за прекращением огня. Днем, во время специального "окна тишины", на этом участке хлор доставляют непосредственно на станцию, которая находится в так называемой "буферной зоне", и за более чем два года боев ее, слава богу, никто еще не разбил. Этот хлор - продукция двойного назначения, поэтому строго контролируется, поставляется на основании специальных разрешений, ответственность берут на себя международные посредники, СММ ОБСЕ. А потом эта очищенная вода идет не только в Донецк, но и в Авдеевку, Волноваху и Мариуполь".

По словам министра, в Луганской области реагенты также оплачивает и поставляет Международный комитет Красного Креста, и очистка воды там идет проще, на специальных объектах Попаснянского водоканала. МККК также ремонтирует трубы Попаснянского водоканала. А UNICEF (Детский фонд ООН) занимается риск-менеджментом, с помощью ими же нанятого специального эксперта австрийца Эриха Кашки, кооптированного в дирекцию компании "Вода Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду", - Черныш

"Вся энергосистема управляется Украиной с ограничением в виде поврежденных боевыми действиями линиями электропередачи. Диспетчеризация идет с контролируемой территории, в том числе и на Зуевской и Старобешевской ТЭС, которые находятся на неконтролируемой территории Донецкой области. По поводу оплаты за электроэнергию: существует специальное постановление правительства и схема распределения денег. Система внутри там не замкнута - она отдельна в неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях. В Луганске существует ЛуТЭС в Счастье, которая питает всю область. Я был на этой ТЭС, там из окна виден холм, и за холмом уже чужие окопы. Но уголь на станцию подвозится с той стороны линии соприкосновения - с шахт Ровеньков и Свердловска, а электроэнергия частично возвращается обратно. И эта станция - единственный источник электроэнергии в Луганской области. То есть если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область. Такая полная взаимозависимость. Они это хорошо знают и пускают уголь, чтобы определенный запас всегда оставался. Опять же, значительная часть электроэнергии идет на Алчевский металлургический комбинат, зарегистрированный на украинской территории и работающий в украинском правовом поле", - рассказал он.
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Та все уже давно про тебя Черный все поняли. Урод в розовых очках и соплях.
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Цей міністр працює в Кабінеті Міністрів України , чи в захерченка та плотви?
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Ні, він працює в КМ кубла корумпованих гельмінтів))))
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Если не сдаться, то путен нападет.
Если не дать на шару 95% воды, то часть Луганской области останется без воды.
Если не дать свет, то часть Луганской области останется без света.
А если дать продолжать вам, дебилам, торговать Родиной и ручкаться с террористами, то скоро будет Украинский федеральный округ с центром, перенесенным из Киева в Ростов.
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Якщо не припиниться цей псевдореформаторський лохотрон то згине Україна))))
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Схоже на те, що цей діяч хоче всіх перехитрити. Але брак розуму мабуть.
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А если армия больше не захочет подчиняться тем , то подкармливает убийц и сепаратистов, и проплачивает войну в Украине?
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похоже на чистосердечное признание в том что сепаратистов содержит украинская власть?
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...и путин нападёт с "шатунами" придумаными?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерныш о Луганщине: Если прекратится поток угля с неподконтрольной территории, то электричества лишится вся область
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