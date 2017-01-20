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Все про:оккупация (6439) терроризм (19681) Донбасс (11959) Черныш (45)

 "Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - Черныш о водоснабжении "ЛНР"

Власти Украины даже зарегистрировали предприятие, которое занимается покупкой воды у Попаснянского водоканала и продажей ее на оккупированные территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал о создании нового предприятия, которое продает воду Попаснянского водоканала на оккупированные территории.

"Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - сказал он.

Также министр объяснил, как работает система поставок воды на оккупированные территории.

"Схема проста, - говорит Черныш, - Мы зарегистрировали на подконтрольной территории предприятие, которое называется "Джерело нового життя". Его задача покупать воду у Попаснянского водоканала и поставлять потом на неподконтрольную территорию согласно тарифам, утвержденным Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Мы знаем, что на неподконтрольных территориях деньги за воду с населения собираются больше в рублях, конечно. При этом на неподконтрольных территориях ведут свою деятельность несколько предприятий, зарегистрированных на подконтрольной территории, с которыми можно разработать схемы взаимозачетов. В то же время представители отдельных районов Луганской области, где органы власти Украины не осуществляют полномочия, блокировали все договоренности, директора просто не доезжали на подписание документов, чтобы замкнуть цепочку".

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По словам Черныша, вариант, при котором возможны какие-то хозяйственные связи с так называемыми властями с неподконтрольной части Луганской области, не обсуждался в принципе. Но был вариант с международными компаниями, конечные бенефициары которых находятся в Российской Федерации. В таком случае это могли быть вексельные схемы, существует множество клиринговых схем, можно было привлечь международных посредников с репутацией. Было бы желание, но вот его как раз не было.

"Я был участником минских переговоров и никогда не слышал, чтобы они (ЛНР. - "Газета.Ru") хотели сами платить. Даже речи не было! Говорилось только о том, что мы должны там восстановить украинскую банковскую систему, чтобы пошли расчеты. Но это можно сделать только в теории - украинской власти нет, украинской охраны нет, контролирующих органов нет. Безопасность никто гарантировать не может", - добавил он.
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Вы бы так заботились об украинцах на подконтрольной территории
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Мафія у владі працює на терористів та путіна а не на український нарід! Яка вода терористам? Вони стріляють кожен день по нашим позиціям! Що це за ідіотизм?
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У этого козла аж зудит так боится террористам не услужить
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Похоже, что это не министр Кабмина Украины, а представитель Новоотсосии с полномочиями на расходование части бюджета Украины на нужды Лугандонии.
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Короче,за воду террористы не платят. Просто "прекрасно". Когда следующее повышение тарифов в Украине?
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"Джерело нового життя" послало на хрен с расчетами,тут все просто,теперь вместо джерела за воду заплатили из бюджета,а водоканал бегом с ахметкой расчитается,орки довольны,рыжий тоже,ну а остальные терпилы
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Так может не быть терпилами и выйти из ООН и многих международных соглашений (касающихся гуманизма"?
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Ну и какой дебил свою машину открытой оставил?
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Во вилы-и отключить воду нельзя (всякие ООН и правозащитники запинают, и поставлять нельзя (надеюсь, не надо объяснять, почему).
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"правозащитники запинают"))) еще ничего! Есть шанс остаться в живых. А вот, если у народа терпець урвется...
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От коли урветься-тоді і поговоримо. А поки Україні треба будь-що бути білою та пухнастою задля продовження санкцій проти рашки і міжнародної підтримки по вступу до НАТО.
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Розумію-москалям це не подобається. То мені на них плювати.
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Ну твой уровень ведения споров мне давно известен-ты известный мастер на полу валяться. Пинать не буду-валяйся, дело твоё, экспедитор.
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та я тебе тоже впізнав, петрушко))
І добре ти знаєш , що я до спілкування з ботвою не опускаюсь. Вільний.
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пусть это мудло скажет, сколько Лугандония уже должна нам за газ, свет и воду. нам тарифы повышают, а сепары там ухахатываются, что им все нашару.
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Ага, разбежался он сообчать! Время от времени появляются в сети цифры "долгов" оккупированных территорий за электроэнергию и воду, но официально ни-ни об этом.
Запомнилась цифра с лета прошлого года - кацапы-рускамирцы ОРДиЛО "должны" за электроэнергию украинским предприятиям 2.000.000.000,0 (два миллиарда) грн..
Если я задолжаю оплату потребленной электроэнергии хотя бы с просрочкой на месяц, не взирая ни на какие правила придут "добры молодцы" из Облэнерго и просто перекусят провода, а ты потом разбирайся с ними вплоть до ЕСПЧ в Страсбурге. Но будешь сидеть без электричества.
А тут 2,0 млрд. и ничего якобы не происходит.



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это "министр" какого правительства? днр???
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Что Черныша много стал,следующий шаг амнистия бандитам?Почему то в СМИ нет информации о блокаде добровольцами АТ.
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Какая вода?
На неподконтрольные территории НЕ должна поставляться ни вода, ни свет. НИЧЕГО. И пенсии мордору платить не надо. Кто хочет - билет в одну сторону.
Это как лугандон и дамбабве убивают каждый день наших украинских солдат, а мы им воду и свет? На шару. Кто-то верит что они оценят это? Нет - они считают что мы им ДОЛЖНЫ все дать. Без света и воды свиноматку плотницкого первым поставят на кол. Они сами кричали расея. Зачем кормить, поить боевиков? Прозрение до них дойдет быстро.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - Черныш о водоснабжении "ЛНР"
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