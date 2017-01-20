 "Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - Черныш о водоснабжении "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал о создании нового предприятия, которое продает воду Попаснянского водоканала на оккупированные территории.
"Мы наблюдаем за ситуацией и делаем все, чтобы вода не была отключена", - сказал он.
Также министр объяснил, как работает система поставок воды на оккупированные территории.
"Схема проста, - говорит Черныш, - Мы зарегистрировали на подконтрольной территории предприятие, которое называется "Джерело нового життя". Его задача покупать воду у Попаснянского водоканала и поставлять потом на неподконтрольную территорию согласно тарифам, утвержденным Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Мы знаем, что на неподконтрольных территориях деньги за воду с населения собираются больше в рублях, конечно. При этом на неподконтрольных территориях ведут свою деятельность несколько предприятий, зарегистрированных на подконтрольной территории, с которыми можно разработать схемы взаимозачетов. В то же время представители отдельных районов Луганской области, где органы власти Украины не осуществляют полномочия, блокировали все договоренности, директора просто не доезжали на подписание документов, чтобы замкнуть цепочку".
По словам Черныша, вариант, при котором возможны какие-то хозяйственные связи с так называемыми властями с неподконтрольной части Луганской области, не обсуждался в принципе. Но был вариант с международными компаниями, конечные бенефициары которых находятся в Российской Федерации. В таком случае это могли быть вексельные схемы, существует множество клиринговых схем, можно было привлечь международных посредников с репутацией. Было бы желание, но вот его как раз не было.
"Я был участником минских переговоров и никогда не слышал, чтобы они (ЛНР. - "Газета.Ru") хотели сами платить. Даже речи не было! Говорилось только о том, что мы должны там восстановить украинскую банковскую систему, чтобы пошли расчеты. Но это можно сделать только в теории - украинской власти нет, украинской охраны нет, контролирующих органов нет. Безопасность никто гарантировать не может", - добавил он.
914 33
"Мы не имеем полномочий и возможностей отключать в Луганске воду", - Черныш(44)
"За сутки на подконтрольную территорию прошло 24,7 тыс. тонн энергетического угля. И так каждый день", - Черныш о поставках топлива с Донбасса(38)
Черныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. ВИДЕО(190)
На обустройство КПВВ на границе с Крымом и на Донбассе необходимо 100 млн грн, но в бюджете-2017 их нет, – Черныш(34)
Не прошло и 10 лет. Украина последней из стран Европы запускает 3G(1)
Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"(215)
ООН и МККК предусмотрели $274 млн в 2017 г. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, - Черныш(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а-а-а-а,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І добре ти знаєш , що я до спілкування з ботвою не опускаюсь. Вільний.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Запомнилась цифра с лета прошлого года - кацапы-рускамирцы ОРДиЛО "должны" за электроэнергию украинским предприятиям 2.000.000.000,0 (два миллиарда) грн..
Если я задолжаю оплату потребленной электроэнергии хотя бы с просрочкой на месяц, не взирая ни на какие правила придут "добры молодцы" из Облэнерго и просто перекусят провода, а ты потом разбирайся с ними вплоть до ЕСПЧ в Страсбурге. Но будешь сидеть без электричества.
А тут 2,0 млрд. и ничего якобы не происходит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На неподконтрольные территории НЕ должна поставляться ни вода, ни свет. НИЧЕГО. И пенсии мордору платить не надо. Кто хочет - билет в одну сторону.
Это как лугандон и дамбабве убивают каждый день наших украинских солдат, а мы им воду и свет? На шару. Кто-то верит что они оценят это? Нет - они считают что мы им ДОЛЖНЫ все дать. Без света и воды свиноматку плотницкого первым поставят на кол. Они сами кричали расея. Зачем кормить, поить боевиков? Прозрение до них дойдет быстро.
Ответить