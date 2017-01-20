 Третий энергоблок на Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"19 января 2017 в 21:46 после устранения нарушений в работе вакуумной системы конденсатора турбоагрегата третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины. Нагрузка энергоблока выполняется с регламентной скоростью.





Оборудования энергоблока №1 ЮУАЭС работает в заданном режиме. На энергоблоке №2 продолжается планово-предупредительный ремонт", - сказано в сообщении.





Также сообщается, что радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС.