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 Третий энергоблок на Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

На Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме третий блок после устранения нарушений в работе вакуумной системы конденсатора турбоагрегата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"19 января 2017 в 21:46 после устранения нарушений в работе вакуумной системы конденсатора турбоагрегата третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины. Нагрузка энергоблока выполняется с регламентной скоростью.

Оборудования энергоблока №1 ЮУАЭС работает в заданном режиме. На энергоблоке №2 продолжается планово-предупредительный ремонт", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. 19 января 2017 г. он составляет 0,09 мкЗв / ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Напомним, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили 19 января в 12.29 минут по аварийной заявке.
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