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Все про:Джемилев (712) Крым (17994)

 Абсурдно считать, что Крым вернется просто из-за повышения уровня жизни в Украине, - Джемилев

Оккупированный Россией Крым невозможно вернуть Украине только с помощью повышения уровня жизни в стране, считает уполномоченный украинского президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Мустафа Джемилев.

Как передает Цензор.НЕТ, такую точку зрения Джемилев озвучил в комментарии Новому времени.

"Когда говорят, мол, давайте устроим в стране хорошую жизнь и жители Крыма сами захотят в Украину, то это абсурд!", - сказал он.

Объясняя свою позицию, Джемилев отметил, что российский режим никогда не считался с мнением населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев

"Вспомните Чечню, где часть людей уничтожили, часть заставили эмигрировать, и где сегодня остались путинские чеченцы. Напомню также, что по Уголовному кодексу РФ разговоры о необходимости проведения референдума для определения статуса территории подпадают под статью 280, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность России", - подчеркнул Джемилев.

Он также выразил мнение, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.

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"Что касается освобождения, то ситуация такая, что мы не можем военным путем это сделать. Соотношение сил не то. Такой вариант связан с большими человеческими потерями и даже потерей целого полуострова", - рассказал Джемилев.

Он отметил, что видит освобождение Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора - Россию, в первую очередь через экономические санкции, "которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично".

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как раз не и абсурдно!!! он только таким путем и может вернутся, как и донбасс..
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Ага, прямо вся Северная Корея решила присоедениться к Южной, ведь так?

повышать уровень жизни необходимо! Но ждать возвращения таким обзаром глупо
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сравнения неправильные... да и из северной люди бегут...
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Мафія розповідає нам ідіотськи казки про те що Крим до нас повернеться сам, тільки щоб ми нічого не робили і не йшли звільняти Крим силою, бо у мафії там бізнес та власність!
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Во-первых не "на Украине", а в Украине; а во-вторых всё у нас сразу начнёт налаживаться как только сбудется всё о чем поётся в песне "ленинграда" - "мацква сгорела вся до тла" и самое главное что бы никто не спасся из кремля, ну а потом уже и вышеописанное вами непременно должно произойти. Ну и само собой разумеется такой же пожар в нашей раде и что бы ниодна су*а депутатская не спаслась.
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Порівняння не вірне, бо Південна Корея якраз до Північної не приєднається, а от навпаки - ймовірно.
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а зачем????
Зачем, если Украина , вдруг, заживет как Швейцария, нужны эти ватные нищеброды?? Я что ли должен жилы рвать, терпеть шоколадный беспредел "рехформы" от профффесионалов, в конце-концов под закат лет построить и ждать возвращения крысьчан с даунбасянами? Это я для них старался получается??? Логично, че
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Да, Калининград почему то не отошел Германии (из-за повышения уровня жизни немцев). Хотя повод был и есть - там была аренда земель на 50 лет и Меркель в любой момент может затребовать Калининград назад на законных основаниях.
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Есть юридические основания для возврата Калининградской области Европе, - литовские эксперты В Европе нашли юридическую зацепку для возврата Калининградской области, которая была передана СССР во временное пользование на 50 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новый регион, выступая в эфире Литовской государственной телерадиокомпании, аналитик Центра исследования Восточной Европы Лауринас Кащюнас заявил, что согласно Потсдамскому договору часть Восточной Пруссии (Калининградская область) была передана Советскому Союзу всего лишь на 50 лет. Этот срок закончился в 1996 году, и при наличии политической воли участники конференции - Великобритания и США - могли бы поднять данный вопрос.Источник: http://censor.net.ua/n304146
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Крым вернется в Украину, что попить и поесть. Основы физиологии еще ни кто не может отменить, даже "всех могущая" плешивая крыса.
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общаться надо неформально с крысчанами, и не верить в шакало-стецько пропагандос

на жрачку, бензин-соляру газ-листричество на зарплаты на пенсии отопление жилья и прочее
НИКТО из крысчан не-жалуется .
на коммунальные тарифы и цены на бензин-соляру у них нареканий тоже НЕТ

единственное, ВСЕ крысчане сетуют что АВТИВОК СТАЛО ДОХРЕНА !!! пробки у них транспортные.
ЗАМЕТЬТЕ ! при этом проблем с бензином-солярой НЕТ,
хотя потребность крысма в нефтепродуктах выросла чуть ли не вдвое

вот такие " Основы физиологии " шакально-барыжного возврата Крыма

поставки электричества в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки газа в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки жрачки в крысму обеспечивает барыжная гопота

за такое обеспечение крысчан
расплачиваются тарифами гривнами и кровью Граждане материковой Украины .
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Крымчане могут пить соляру вместо воды? Или тебе рассказать про солончаковые почвы Крыма? И по-поводу "крымчане не жалуются на еду". ЖАЛУЮТСЯ! Лично мне и жалуется мой друг у которого мама в Феодосии живет. На все жалуется - на высокие цены на все, на отсутствие воды и отключение света. Твои замечания хороши для "Раша тудей ее в корыто" - там едят все, что не напишут. )))
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видимо, поэтому решили не повышать уровень жизни, а загонять дальше в нищету
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что Крым вернется просто из-за повышения уровня жизни в Украине

А давайте попробуем !
Назло врагам - поднимем хотя-бы до уровня Германии !
.
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хотя бы до Польши .
Польша была в большей жопе в 91м. при схожих стартовых показателях в реформах - промышленность, сельхоз, климат и т.п.
А сейчас, без "красных директоров" и "ЦК+ЗК" во власти - хороший крепкий середняк европейской экономики....
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Хотя бы до уровня Януковича подымите тот уровень.
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Нет !
Никаких Януковичей, рашек ...
До уровня Германии, для начала. Затем, за год два до Швейцарии или Японии.
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Абсурдно считать, что Крым вернется. ТОЧКА!
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что-то подобное другой комплексующий карлик говорил про Судеты.
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Это условие необходимое, но не достаточное.
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Абсурдно говорить о каких-то санкциях. Россия - огромный рынок сбыта товаров для стран ЕС, и от этого всегда будут плясать те, кто принимает решения насчет санкций. Воевать, действительно уже поздно (после драки кулаками не машут). Поэтому остается только повышать уровень жизни внутри Украины. Только вот беда, украинские олигархи (которые захватили все средства производства в стране) не хотят делиться с населением своим сверхприбылями. Поэтому этот вариант тоже из области фантастики.
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Зачем Крым возвращать сейчас?Пусть будут санкции из за Крыма,которые уничтожат экономику РФ,нам нужен развал РФ,а не Крым.
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Также нужно добавить что Путин не прекратит войну против Украины под теми санкциями которые сегодня Россия.У Обамы была возможность всего навсего отключить Кремель от SWIFT и поставить козла в стойло.
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Хоть одна здравая мысль, за последнее время
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Правильно а еще татары со всего мира должны помнить что это их историческая родина и ее никто на блюдечке не вернет.Поэтому единственный вариант ее отстоять это чеченский зато потом можно делать свою автономию и жить по своим законам
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Не смешите мой тухес ,какие татары? Я был недавно в Крыму и много общался с татарами.
Всем всё не нравится ,но никто ничего менять не собирается.Все ждут,что им что то ,кто то освободит. Вопрос кто? и что?. Я? так нет Вы? так тоже наверно нет.Тогда кто? Сами татары?
Тогда что их освободит? Можем только гадать кто и что их освободит.
Я больше думаю ,что на том свете нам некогда будет об этом думать - это аксиома.
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При смене власти или при распаде России... это было бы одним из важных аргументов, но тут другое, что некому и нет желания подымать уровень жизни и менять систему управления.
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коми башкир ты опять за свое взялся . сиди тихонько в тайге росиюжки и не высовывайся.
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Ни разу не абсурд, если у нас будет уровень жизни выше, можно начинать думать о спецоперации, типа той которую провели кацапы. Возвращать в родную гавань.
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да пофиг крым! главное что бы лугандия не вернулась,а то нам капец ,стырят все деньги когда будут отсраивать разрушеную територию,а нам херьню нести про патриотизм
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крымчане как проститутки - кто больше платит под того и ложатся.
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учитывая, что ватникам "где сытнее - там и Родина!", это как раз таки и не абсурдно.
Когда Рашка дохла с голоду в начале 90х, а в Украине худо бедно-было сытно - сильно они просились на выход? А ведь при Кравчуке это бы решилось с "полплевка"!
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Серйозні люди навіть про це не думають. Крим можна повернути тільки зусиллями світової спільноти.
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Оккупированный Россией Крым невозможно вернуть Украине только с помощью повышения уровня жизни в странеИсточник: http://censor.net.ua/f893453

Как понял, отдельно взятый Джамилев уже добился повышения уровня жизни отдельно взятой семьи.
Есть подозрение, что за счёт остального населения.
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общаться надо неформально с крысчанами, и не верить в шакало-стецько пропагандос

на жрачку, бензин-соляру газ-листричество

на зарплаты на пенсии отопление жилья и прочее
НИКТО из крысчан не-жалуется .
на коммунальные тарифы и цены на бензин-соляру у них нареканий тоже НЕТ

единственное, ВСЕ крысчане сетуют

что АВТИВОК СТАЛО ДОХРЕНА !!! пробки у них транспортные.
ЗАМЕТЬТЕ ! при этом проблем с бензином-солярой НЕТ,
хотя потребность крысма в нефтепродуктах выросла чуть ли не вдвое

вот такие " Основы " шакально-барыжного возврата Крыма

поставки электричества в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки газа в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки жрачки в крысму обеспечивает барыжная гопота

за такое обеспечение крысчан
расплачиваются тарифами гривнами и кровью Граждане материковой Украины .
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Абсурдно вважати, що Крим приєднаеться чи буде приєднаний до убогої України.
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Абсурдно считать, что у Крыма есть ноги и он может куда-то уйти, а потом вернуться назад. Крым захвачен соседним агрессивным государством с комплексом неполноценности... Из этого надо исходить.
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При всем желании Крыма и крымчан , россия никогда добровольно не отпустит. Пример ФРГ и ГДР. Пока не развалили СССР ни кто не мог объединиться. Только жесткие совокупные санкции для всех отраслей жизнидеятельности россии плюс ощутимое улучшения уровня жизни в Украине смогут вернуть Крым и Донбасс. По другому не получится. Проще говоря чтобы вернуть нужно лучше жить чем в россии.
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порівняв ФРГ з Україною. Крим можна хіба відвоювати, але убога країна воювати не може.
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Неуч, ФРГ и ГДР объединились еще при СССР.
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эти события можно будет связать по времени (не по логике) лет через 50...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбсурдно считать, что Крым вернется просто из-за повышения уровня жизни в Украине, - Джемилев
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