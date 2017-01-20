 Абсурдно считать, что Крым вернется просто из-за повышения уровня жизни в Украине, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, такую точку зрения Джемилев озвучил в комментарии Новому времени.
"Когда говорят, мол, давайте устроим в стране хорошую жизнь и жители Крыма сами захотят в Украину, то это абсурд!", - сказал он.
Объясняя свою позицию, Джемилев отметил, что российский режим никогда не считался с мнением населения.
"Вспомните Чечню, где часть людей уничтожили, часть заставили эмигрировать, и где сегодня остались путинские чеченцы. Напомню также, что по Уголовному кодексу РФ разговоры о необходимости проведения референдума для определения статуса территории подпадают под статью 280, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность России", - подчеркнул Джемилев.
Он также выразил мнение, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.
"Что касается освобождения, то ситуация такая, что мы не можем военным путем это сделать. Соотношение сил не то. Такой вариант связан с большими человеческими потерями и даже потерей целого полуострова", - рассказал Джемилев.
Он отметил, что видит освобождение Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора - Россию, в первую очередь через экономические санкции, "которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично".
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повышать уровень жизни необходимо! Но ждать возвращения таким обзаром глупо
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Зачем, если Украина , вдруг, заживет как Швейцария, нужны эти ватные нищеброды?? Я что ли должен жилы рвать, терпеть шоколадный беспредел "рехформы" от профффесионалов, в конце-концов под закат лет построить и ждать возвращения крысьчан с даунбасянами? Это я для них старался получается??? Логично, че
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новый регион, выступая в эфире Литовской государственной телерадиокомпании, аналитик Центра исследования Восточной Европы Лауринас Кащюнас заявил, что согласно Потсдамскому договору часть Восточной Пруссии (Калининградская область) была передана Советскому Союзу всего лишь на 50 лет. Этот срок закончился в 1996 году, и при наличии политической воли участники конференции - Великобритания и США - могли бы поднять данный вопрос.Источник: http://censor.net.ua/n304146
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на жрачку, бензин-соляру газ-листричество на зарплаты на пенсии отопление жилья и прочее
НИКТО из крысчан не-жалуется .
на коммунальные тарифы и цены на бензин-соляру у них нареканий тоже НЕТ
единственное, ВСЕ крысчане сетуют что АВТИВОК СТАЛО ДОХРЕНА !!! пробки у них транспортные.
ЗАМЕТЬТЕ ! при этом проблем с бензином-солярой НЕТ,
хотя потребность крысма в нефтепродуктах выросла чуть ли не вдвое
вот такие " Основы физиологии " шакально-барыжного возврата Крыма
поставки электричества в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки газа в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки жрачки в крысму обеспечивает барыжная гопота
за такое обеспечение крысчан
расплачиваются тарифами гривнами и кровью Граждане материковой Украины .
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А давайте попробуем !
Назло врагам - поднимем хотя-бы до уровня Германии !
.
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Польша была в большей жопе в 91м. при схожих стартовых показателях в реформах - промышленность, сельхоз, климат и т.п.
А сейчас, без "красных директоров" и "ЦК+ЗК" во власти - хороший крепкий середняк европейской экономики....
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Никаких Януковичей, рашек ...
До уровня Германии, для начала. Затем, за год два до Швейцарии или Японии.
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Уровень жизни за пределами Крыма будет намного лучше - и это единственный путь возвращения Крыма", - Порошенко
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Всем всё не нравится ,но никто ничего менять не собирается.Все ждут,что им что то ,кто то освободит. Вопрос кто? и что?. Я? так нет Вы? так тоже наверно нет.Тогда кто? Сами татары?
Тогда что их освободит? Можем только гадать кто и что их освободит.
Я больше думаю ,что на том свете нам некогда будет об этом думать - это аксиома.
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Когда Рашка дохла с голоду в начале 90х, а в Украине худо бедно-было сытно - сильно они просились на выход? А ведь при Кравчуке это бы решилось с "полплевка"!
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Как понял, отдельно взятый Джамилев уже добился повышения уровня жизни отдельно взятой семьи.
Есть подозрение, что за счёт остального населения.
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на жрачку, бензин-соляру газ-листричество
на зарплаты на пенсии отопление жилья и прочее
НИКТО из крысчан не-жалуется .
на коммунальные тарифы и цены на бензин-соляру у них нареканий тоже НЕТ
единственное, ВСЕ крысчане сетуют
что АВТИВОК СТАЛО ДОХРЕНА !!! пробки у них транспортные.
ЗАМЕТЬТЕ ! при этом проблем с бензином-солярой НЕТ,
хотя потребность крысма в нефтепродуктах выросла чуть ли не вдвое
вот такие " Основы " шакально-барыжного возврата Крыма
поставки электричества в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки газа в крысму обеспечивает барыжная гопота
поставки жрачки в крысму обеспечивает барыжная гопота
за такое обеспечение крысчан
расплачиваются тарифами гривнами и кровью Граждане материковой Украины .
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