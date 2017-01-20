 Украина в 2017 году примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей, - Минобороны

Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в 20 командно-штабных учениях за границей с привлечением отельных представителей ВСУ и в 16 многонациональных учениях с привлечением подразделений ВСУ", - сообщил он.
В учениях примут участие около 1,5 тыс. украинских военных.
Учения будут направлены повышение боевой готовности украинских войск и их совместимость с силами Организации Североатлантического договора (НАТО).
Также намечена подготовка штабов и индивидуальная подготовка личного состава ВСУ.
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