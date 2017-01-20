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 Украина в 2017 году примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей, - Минобороны

Украина примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей в текущем году.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в 20 командно-штабных учениях за границей с привлечением отельных представителей ВСУ и в 16 многонациональных учениях с привлечением подразделений ВСУ", - сообщил он.

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В учениях примут участие около 1,5 тыс. украинских военных.

Учения будут направлены повышение боевой готовности украинских войск и их совместимость с силами Организации Североатлантического договора (НАТО).

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Также намечена подготовка штабов и индивидуальная подготовка личного состава ВСУ.
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Генералы тренироваться по бутиках поедут?
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Потрібні навчання в Україні з застосуванням тактики масового використання безпілотних апаратів! Потрібно створювати батальйони та бригади безпілотної авіації для застосування в АТО! Ми вже маємо технології масового виробництва безпілотників та технології бензино-електричних безпілотників які можуть нести зброю, потрібно все це негайно відпрацьовувати та застосовувати в АТО!
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Скільки ще таких курв навколо нас??? Адреса магазину:м.Шулявська пр-кт Перемоги, 50 ДА ЗДРАВСТВУЄТ 23 ФЕВРАЛЯ.
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Тобто підготовка до переходу на стандарти надо йде повним ходом. От і добре.
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