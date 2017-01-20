EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1083  41
Материалы по теме:
Все про:автономия (91) Крым (17994) референдум (1145) Гройсман (1979)

 "Крым есть и будет украинским", - Гройсман напомнил о годовщине общекрымского референдума

В этот день в 1991 году большинство крымчан на общекрымском референдуме высказалось за восстановление Крымской автономии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этот день - 20 января 1991 г. большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. Крым есть и будет украинским. Крым - это Украина!!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко

Напомним, 20 января в 1991 году на первом в СССР легитимном местном референдуме население высказалось за восстановление автономного статуса полуострова и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины. Впоследствии стал частью независимой Украины.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну , раз сам Вовка сказал - тогда таки да !
Как не поверить базарному смотрителю ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стопудово,якби не базарком то українці б і забули б що Крим це Україна ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы гройсман напомнил пете, что гонтаревой шапка(главы НБУ) великовата, а скамья (подсудимых, за несоответствие занимаемой должности) маловата.. **********
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он ничего нового не сказал, а просто напомнил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Краще б нагадав КМ, ВР і АП що треба проводити реформи, а не імітувати бурхливу діяльність гучними анонсами майбутніх звершень )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
І в день народження працює пан Гройсман, і в відпустці .. Не людина - цвях!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що цвях,то однозначно,без мила будь куди залізе ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наш комітет нацбезпеки викликає серйозну тривогу за нашу безпеку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляю с завершением мавзолея для хуйла ,ты в истории навек
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если правительство об этом будет вспоминать, только в день годовщины, то это будет не скоро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серебряные и золотые монеты с изображением нового президента Америки Дональда Трампа выпустили в Златоусте. Даже лизнуть грамотно не смогли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю Гройсман лучший премьер министр Украины,
Кто не согласен,пусть напишет,кто был лучше?Азаров или кто?
Пишите только фамилию,а не ляля
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я пока не комментирую. Интересно посмотреть на реакцию присутствующих форумчан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А який критерій оцінювання, по консистенціі лайна ????)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из директоров ринков, может... и то под большущим вопросом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запорізькі козаки, лист, шановнi нашi сусiди фашиста )(уйла, гадкие угро - финские москали кацапы так называемые придуманные в 18 веке якобы рассеяне но ордынцы. Вот ваш фюрер фашист Путло - )(уйло называет ( правда непонятно почему ) нас славян Украинцев якобы своими братьями. Ну раз наши хоть генетически и разные народы но "добрые соседи" и почти как "братья " просим вас помогите нам славянам украинцам в нашей святой освободительной войне отбиться от лютых врагов оккупантов америкосов которые преступно временно оккупировали Украинский Крым, а теперь ещё хотят захватить и Донбасс. Фашистские полчища янки вторглись в суверенное Украинское государство в Крым и Донбасс и преступно хотят завоевать и уничтожить его и назвать своей Новоамерикосией. Также лютые заморские фашисты оккупанты хотят построить в Украине чужой нам Украинцам "Американский Мир" и сделать государственный язык в Украине чужой нам американский, а украинский народ своими рабами малоамерикосами и уничтожить всё Украинское: государство, историю, церковь, язык....Помогите нам будь ласка восстановить территориальную целостность Украинского Крыма и Донбасса и защитить суверенитет Украинского государства от лютого кровавого врага агрессора уж никак не лапотных милитаристов америкосов... Вот тогда и посмотрим какие вы наши добрые соседи и почти как " братья" ведь друг познается при рати да при беде. А я тут случайно не напутал чего с лютым врагом оккупантом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто надоумил этого еврейского мальчика изрыгать лозунгами?
или на базаре все так между собой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
La Figa56 ab2ed38e

Думать всегда полезно,что бы не стать,таким,как ты,фамилию говгри,если нечего сказать не спамь
 показать весь комментарий
Ответить
 
От повторения фразы"Крым есть и будет украинским",как мантры,Крым в Украину быстрее не вернётся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это конечно гут. но на фб то зашел не за этим , а посмотреть, кто не поздравил.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крым есть и будет украинским", - Гройсман напомнил о годовщине общекрымского референдума
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс Интерпол Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Нацполиция ОБСЕ оккупация Парубий Порошенко Путин розыск Россия Савченко санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти