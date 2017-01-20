 "Крым есть и будет украинским", - Гройсман напомнил о годовщине общекрымского референдума

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"В этот день - 20 января 1991 г. большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. Крым есть и будет украинским. Крым - это Украина!!" - написал он.
Напомним, 20 января в 1991 году на первом в СССР легитимном местном референдуме население высказалось за восстановление автономного статуса полуострова и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины. Впоследствии стал частью независимой Украины.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым.
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Как не поверить базарному смотрителю ?
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Кто не согласен,пусть напишет,кто был лучше?Азаров или кто?
Пишите только фамилию,а не ляля
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или на базаре все так между собой?
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Думать всегда полезно,что бы не стать,таким,как ты,фамилию говгри,если нечего сказать не спамь
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